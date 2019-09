"Baba okulda teni bizden koyu bir öğrenci var" diyerek başladı söze…

-"Ee, ne oldu ki babam?"

"Bizim sınıfta değil, ama bizden bir yaş küçük galiba, 3'üncü sınıf… Arkadaşlarımla onu izledik, teneffüslerde yalnızdı, hiç arkadaşı yoktu. Türkçeyi de çok iyi bilmiyor galiba… Tanıştık, arkadaş olduk, yalnız kalmasın istedik. Artık birlikte oynuyoruz" dedi…

"Hem İngilizcem de gelişir"

"Saçları öyle güzel ki baba" diye devam etti…

Gözümden bir yaş süzüldü…

Doğa anlattı bunları bu sabah…

İnsan olmak galiba bu… İnsan olabilmek…

(Mert Özdağ)

Teşvik edilmeli: Engellemek, yasaklamak yerine, avlusu, bahçesi , müsait yeri bulunan herkese, kümes hayvanları beslemeleri tavsiye edilmelidir.

Dün, LTB görevlilerinin evime ani baskınları ve horozumla tavuklarımı, güvercinlerimi tüketmemi istemeleri, asabımı bozdu, huzurumu kaçırdı..Şikayet varmıış, horoz öter de uyuyamazlarmış...

Geri zekalı , bencil insanların arzularını mı yerine getirmeye mecburuz ?

Olaydan sonra, bazı sitelere girdim, araştırma yaptım ve inanılmayacak sonuçlara ulaştım..Bilmediğim çok şeyler daha öğrendim... Yumurtanın insan sağlığına olana sayısız faydaları.Doktorlar, profesörler, araştırmacılar, gıda uzmanları , yıllarca araştırmaları sonuçlarını yayınladılar.. Bizim ulemalar , herşeyi bildiklerini zannedenler de okusun... Ve herkes, imkanları varsa, yerleri varsa tavuk ve her tür kümes hayvanı beslesin, yumurtalarını da çekinmeden tüketsin...

Başka ülkelerde, teraslarında, beton çatılarında, damlarında, kümes hayvanı besler, sebze yetiştirirken, nedir bizdeki bu yasaklamak ve kısıtlamak? Şikayet varmış..Lafa bak sen...

Herkes, keşke, kendi ihtiyacını karşılayacak kadar evinde, avlusunda, bahçesinde, saksılarda birşeyler üretse. En güzeli, organik yumurta üreten kümes hayvanları beslese.. Bakım ve temizliğini yaparak...

(Özcan Özcanhan)

Çok merak ediyorum " Maraş Vakıf Malıdır" yazılı panoların, internet üzerindeki reklamların maliyeti ne kadar ve hangi kaynaktan karşılanıyor? Merak ediyorum, bir hukuksal konu olan ancak hukuk yolu ile hukuksal bir sonuca varılabilecek bu konuda bilbordlar ve internet reklamları ile amaç ne, kimler etkilenmeye çalışılıyor, nasıl bir algı yaratılmaya çalışılıyor? Ne murat ediliyor?

(Layık Topcan)

Son günlerde Kıbrıs'ta 7 okula karşılık 46 cami inşaatı yapıldığı söyleniyor. Bu doğru. Bu yeni camilerle, cami sayısında büyük bir patlama yaşandığı iddia ediliyor. Bu iddia ise yanlış. Çünkü inşa edilen 46 caminin 40 tanesi 1974'ten sonra cami olarak dönüştürülen Ortodoks kiliselerin bulunduğu eski köylerde yapılmıştır (sanırım 74'ten sonra toplam 62 kilise camiye dönüştürülmüştü) . Yeni camiler yapılınca kiliselerin cami olarak kullanılmasından vaz geçilmiştir. Yani kiliseler cami olmaktan kurtarılmıştır. Gerçi yeni yapılan camilerin mimarisinden tutun, yapılış şekline kadar eleştirilecek çok şeyi vardır ama, onların inşa edilmesiyle paradoksal bir şekilde kiliselerin eski haline dönebilmesi için önemli bir adım atılmıştır. Yani son 15 senede tüm Kıbrıs'taki cami sayısında artış değil, Kiliseden dönme camilerin yerine yapılan camilerin sayısında artış yaşanmıştır. 2005'de Cami olarak 192 bina kullanılırken sanırım şimdiki sayı 198'dir. Mevcut sayıya ek olarak yapılan camiler büyük şehirlerde yapılan Büyük, "prestij" camisi olarak adlandırlanlardır. Öte yandan "AKP Kıbrıslıları daha Müslüman görmek istemiyor mu?" sorusunun cevabı ise elbette ki "evet"dir! Bunun için de maddi ve manevi birçok faaliyette bulunmuyor mu? Tabii ki bulunuluyor, hem de birçok seviyede! Ama bunları anlatırken tartışmayı doğru ampirik veriler üzerinden yapmalıyız!! Daha fazla bilgi isteyenler Ali Dayıoğlu'yla, 2009'dan beri, her yıl Brill yayınevi için Kıbrıs bölümünü araştırıp, yazdığımız "Yearbook of Muslims in Europe" kitabına bakabilirler.

(Mete Hatay)

Çalarak çırparak para,mal-mülk sahibi olmak insanı zengin yapmaz,önemli olan alın terin ve bileğinin hakkıyla,başkasının hakkını çalmadan kazanç sağlamaktır,işte o zaman zengin olursun.

(Behiç Göksan)