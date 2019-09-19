Günümüzün rahatsızlığı en az diyabet, kanser, kalp hastalıkları kadar hızla artan rahatsızlıklar türedi ego ve egoistlik. Tedavisi ise insani düşünce ve insanca yaklaşım.(Bilal Dericioğlu)

Yeni bir Kalp Damar hastanesi kurmak adına yola çıkan kalkındırma derneğinin mütevazı eşya piyangosu Hakan Aşık tarafından da saray önünde satılmaktadır. Bir taşla 3 kuş vurun;

1 . Güzel bir insanla tanışın

2. Bilet alarak katkı koyun

3. O güzelim muhallebilerin tadına bakın

(Bülent Dizdarlı)

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoglu ile birlikte, Kanal Sim'de "Radyo Gazetesi"nde birlikteydik sabah programımızda...

Program notlarına baktığımızda karşımıza şu detaylar çıkıyor:

-Biz ülke olarak, plan yapmıyoruz ve planı sevmiyoruz.

-Biz 5 yıllık kalkınma planı yapıyor muyuz? Yapmıyoruz!

-Toplu taşımacılık planımız var mı? Yoktur!

-Bizde hükümetlerin ömrü yaklaşık bir yıldır.

-Çok basit adımlarla, trafikte işi kolaylaştırırız. Örneğin, okulları 8'de ders başı, memurları 9'da işbaşı yapalım. Trafik bir anda rahatlama yaşayacak.

-Bir turist meyhaneye gitmeden, katmer yemeden memleketi terkediyor.

(Serkan Soyalan)

Basın tarafından kişilere bazı ünvanlar o kadar kolay veriliyor ki konularında geçekten uzman olanların profesör olarak adlandırılması gerekir.

Siyaset bilimciymiş, iletişim uzmanıymış... İlla bir uzmanlıktan ya da bilimsellikten bahsedeceksanız uzman partilidir hatta prof-osyönel partilidir demek daha doğru olur bence

(Göktürk Ötüken)

Okul müdürünü, okul saati cumhurbaşkanlığına çağır, eline verdiğin bayrak ve resme, "e ama bunlar değil" desin... Babanın davranışı son derece asil ve barışçı, istese, yapmazdı, üstüne papazların yaptığı gibi oğlunu kahraman da ilan ederdi... Ancak sonrası, "kendine yontma" propagandası olmuş...

(Hüseyin Ekmekçi)

Rum tutturdu "Nüfusunuz bizden az, bize eşit olamazsınız" diye. Siyasal eşitliği sayısal eşitlikle eş tutanların mantıksızlığı şurada ki, bir avuçluk Kıbrıs Rumluğunun 500 milyonluk AB camiası içinde de, 8 milyarlık dünya nüfusu içinde de eşit kabul edilmekte olduğunu es geçiyorlar.. Bizden çaldıkları devletin hasbelkader sahipleri görünebildikleri için!

(Ahmet Tolgay)

Okulların açıldığı şu sıralar öğrencilerimize sınıf arkadaşlarına karşı nazik ve olumlayıcı olmayı hatırlatmamızın iyi olacağını düşünüyorum. Bazılarının ailesi onlara yeni giysi ve ayakkabı alamayacak durumda olabilir. Kimi çocuğun ailevi sorunları olabilir ya da büyük bir kayıp yaşamış olabilir. Bazı çocuk dışarıdan anlaşılmayan bir hastalıkla mücadele ediyor olabilir. Özel ilgiye gereksinimi olan çocuklar acayip mahluklar değillerdir. Diğerlerinin neye ihtiyacı varsa onlar da onu beklerler, yani çevresi tarafından kabullenilmeyi!! Öğrencilerinize bir de okuldaki herkese saygılı olmayı öğretin. Olumlayıcı olmak dışlayıcı olmaktan daha iyidir!

(Atınç Keskin)