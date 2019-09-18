Okullar açılıyor. Kimin Umurunda?

Gazi Mağusamın Trafiği Bölüm1:

10 yıl önce 10 dakikada gittiğim okuluma artık 25 dakikada gidebiliyorum.Mağusam'da ciddi trafik sorunları var..

1-Asrın yol yapım rezaleti olan Hastahane Kaza yolu! olduğu gibi duruyor.Tek yön yapıldı ama Mağusa'ya giriş yönünde trafik akışını yine keseceği için hiç bir rahatlık sağlamayacak.( Olmazsa trafiğe kapatılsın. Gençler kontrollü olarak drift yapsın bunişe yaramaz yolda)

2-Bu efsane yoldan Mağusa'nın içinde ayrı bir kasaba haline gelen üniversiteye futbol sahası önünden giriş yolu yapılabilir orda sabah sporundan sonra yola devam edilir.Böylece eski Lefkoşa yolundaki trafik biraz olsun azalır..

3-Yine kazalara davetiye çıkaran bu rezil yoldan sanayi bölgesine 10 tane hendekli giriş-çıkış var.Hendekler kapatılsın, yol düzeltilsin veya vergisi düşük gümrüksüz deve

getirilip halka ucuza kiralansın. (Develere trafiğe çıkmadan kurslar verilmesi şart tabii).

Bir de Dai'ye giriş için yeni yapılan çevre yolundaki 3 ayaklı çember, hendecikten geçerek 4 ayaklı olsun. İlkokula buradan da giriş- çıkışlar olsun. Olmaz mı?

4-Gölün içine 3-5 tane yurt yapıldı . Bu öğrenciler yaya geçidinden geçene kadar öğlen olacak! Öğrencilerin bir kısmı zaten üst geçidi ısrarla kullanmayacak! Yayalara da trafik cezası kesilsin. Veya yolu kullanan öğrencilerin ödev notları düşürülsün..

5- DAÜ ( eski Lefkoşa yolundaki) giriş bölgesinde trafikte beklerken mis gibi lağım kokularını duymamak için belediyemiz gaz maskesi dağıtma kulübesini efgalittoların önünde kursun..ve maskeleri dağıtsın..( Koku sabah kendimize gelmemiz açısından faydalı ama çok kötü kokan bir yöntem).

6- Sosyal konutlardan ana yola çıkmak isteyen zavallı tali yol sürücülerine önerimdir. "Adile Naşit ve Münir Özkul maskesi takın. "

Anayol sürücüleri belki size yol verirler!

7-Bu yolda sabah saatlerinde penceresi açık sigara tüttürerek giden amcalar, akrabalarınız çok çoğalır! Dikkat.

8- Okula yetişecek diye çocuğuna emniyet kemeri takmadan Ralli yapan Hamilton hayranı anneler var. Vallahi polise şikayet edecem..( şakam yok)

9-Çembere gelince sinyal kolu ve işlevlerini kullanmaya devam edin.. "ısırmaz!"

10- Rahmetli Ekmekci Derviş dayının önündeki trafik ışıklarında ve anıt çemberine girerken, biz yolun sağında dururken bizim solumuzdan geçip sonra da önümüze geçen Pançolar,sizi plakanızla sosyal medyada halkla tanıştıracağım.. yoook!

Önce saygı..

Ekmekçi Derviş dayının eski yerine "trafik ışıklı " çember yapılsın.. ( orada 10 gündür çukur var! Kapatın artık! Ayıptır.

11- Sabah 07:30 ve 08:00 arasında Polisimiz bizden yardımını hiç esirgemesin..

12-Bu yazdıklarımı okuduysanız size kalpten teşekkür ederim.. (Laf aramızda çok iyi psikolog arkadaşlarım var. Özelden yazarsanız size de yardımcı olurum)

13- Ve en önemlisi:Mağusama kazasız belasız kokusuz stressiz günler dilerim...

(Eralp Şerifoğlu)

Çok ilginç bir memlekette yaşıyoruz. Bizde hizmet vermek için açılan her daire, bir süre sonra amacına değil aracına hizmet etmeye başlıyor. Mesela Vakıflar, vakfiyelerden kira toplaması için daire açar, memur işe alır, bir süre sonra bir bakarsınız Vakıf gelirleri sadece memur maaşına yeter. Kültür dairesi kurulur, bütçesi sadece memurlarına ayrılır, hiç bir sanat projesine zırnık ayrılmaz. Belediyeler keza. Kentleri idame için kurulan ve bu doğrultuda gelir elde eden belediyelerin geliri bir süre sonra ancak çalışanlarına yeter. Yatırımlar sıfırlanır. Etrafı b..k götürür. Yani esas amaç unutulur araç amaç olur!! Sizce bir yerlerde bir tuhaflık yok mu?

(Mete Hatay)

Kamuya vergi verip hizmet alamamak... Halen hamasetle, boş lafla, vaatle ömür tüketmek... İnsanın ağrına gidiyor... Aha okullar açıldı, yine perişanız... Her dairede istikrarlı bir hizmet akışı bekliyoruz ama, hayal. Gerçekten usandırıcı...

(Hüseyin Ekmekçi)

Hükümet Kapalı Maraş'ı açacağını söylüyor, ama İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planında Maraş yok. İmar planı taslağı, hükümetin açıklamalarından önce mi hazırlandı yoksa bakanlık Maraş'ın açılacağına inanmıyor mu?

(Emin Akkor)