Deniz Plaza’da olduğum bir sırada kızı ve torunlarının yardımıyla oraya gelen yürümekte güçlük çeken bir yaşlı teyze geldi. Hemen oturması için oradan bir tabure ayarlandı. Hatırını sordum tanıştık. Ayşe ninem sosyal yardım maaşıyla torunlarını okula hazırlamaya gelmiş. ‘Kaç para alın’ Ayşe nine deyince ‘Ne kadar aldığım ne önemli bak çocuklarıma ne kadar mutlu ben ne için yaşarım okusunlar onlarda benim gibi yapsın biz onlara aynayık’ dedi, elini öptüm. Allah senin gibi insanların neslini tüketmesin diyerek hayır duasını aldım. Fotoğraf çektirmek istedim hoşlanmadığını söyledi. Ben de ısrarcı olup o bozulmamış doğallığı masumluğu bozmak istemedim. Ayşe ninenin her halinde bir ders vardı aslında orada bulunduğu sürede bizlere küllenen çok şey hatırlattı.

(Özgür Bicenleroğlu)

Bu memlekette yerli makinist yok, tornacı yok, kaportacı yok, elektrikçi yok, yapıcı yok, boyacı berber yok, terzi yok, motor sargısı yapan yok, taksicilik yapan yok, galerilerde çalışan yok, bahçelerde çalışan yok, hayvan işlerinde çalışan yok, otellerde çalışan yok, gazinolarda çalışan yok, memleketin bunları yapacak ara elemanı yok. Herkes devlete işçi memur olmak ister oysa bunları yapanlar daha çok kazanır.

Devlet; meslek okullarında okuyan varsa iş yerini kuracak al sana iş yeri yap mesleğini demesi lazım ki teşvik olsun. Şu anda Mağusa Meslek Lisesi’nde terzilik bölümü kapandı öğrenci yok. Bu işlerle uğraşanlar hep yabancılar. Kaç aile var çocuğunu sanata veren ve Devlet bu durumda yetişen çocuğa işini kurup teslim etsin ki istihdam ve üretim vatandaşların elinde olsun. Devlete memur veya işçi almaynan istihdam olmaz. Burada hem devletin hem de ailelerin suçu vardır. Ayrıca eğitim sistemi de özellikle orta okuldan sonra zorlaştırılacak okuyamayan sanata dönsün sınıf geçme zorlaşmalı.

Herkes okuyup üniversite mezunu olmasına hiç gerek yok . Ayrıca bunlar kendi işlerini yapmaya başladığında en az ikişer üçer tanede yanlarına vatandaş çırak alarak istihdama katkı koyacaklar kendiliğinden çark dönecek. Meslek okulları sürekli teşvik edilmeli. Görüşüm bu

(İbrahim Aylanç)

Özel Okullarımızın çocukları birer gizli reklam aracı olarak kullanması günümüz sosyal ve multimedyasında çok etkili bir yöntem olduğu tartışmasız bir gerçek. Ama maalesef bence çocuklar arasında gereksiz bir sınıf ayrımı oluşmasına neden oluyor. Milli Eğitim Bakanlığının biran önce devlet okullarına hak ettiği değeri tekrar kazandırması lazım... Bizim zamanımızda özel okullar yeniydi gerçi ama Devlet Okullarına gitmek bir ayrıcalıktı... Şimdi devlet okuluna ister istemez insanlar önyargılı yaklaşıyor ... Neyse akrabalarımızdan arkadaşlarımızdan tepki çekmemek için konuyu biraz üstünkörü geçiyorum ama beni anladınız. Umarım gerekli merciler aradaki farkı minimuma getirmek için gerekli atılımları biran önce yaparlar... Ha bir da unutmadan devlet okulunda yer olmadığı için özel okuldan sınıf kiralamak ayıptır ve rezilliktir!!!!

(Tekin K. Birinci)

Bayrak çalan Rum genç "özür dilemiş"...

Öyle özür dilemekle olmaz; cezası şöyle uygulanır onun:

Çaldığı bayrağı da yanında getirecek... Bayrağını götürdüğü okulda bando ve İstiklâl Marşı eşliğinde, bayrağı tekrar gönderdeki yerine geri çekecek.

Canlı yayın da olsa daha güzel olur ama, çok gerekli değil; basının orada olması yeterlidir.

En "insancıl" ceza bu şekilde uygulanır kanaatindeyim...

Tüm olumsuzluk ve uğursuzlukların geride kalacağı bir hafta olsun...

(Raif Uzkan)

Sadece bir evrak almaya geldim.

Beş vezne, dördü içeride kahvede, biri de beş karış suratla aheste aheste uğraşıyor.

Biri geldi telefonu atıp, gazeteyi alıp içeriye girdi...

Biri kızıyla telefonda, “üzülme annem” deyip duruyor, muhtemelen oğlu değildir... ses içeriden dışarıya geliyor, en çıldırtan şey bu.

Biri sadece tanıdığı gelirse dışarıya çıkıp, evrak alıp içeri gidiyor.

Çalan telefonlara da bakan yok...

Bu arada vatandaş birbiri ile dayanışıyor...

sorulara bilen cevap veriyor...

yemek saati olabilir... çok da stres yapmamak lazım, sabırla beklemeli.

Ben bunları yazarken “telefonla çalışan” memur gene geldi...

Pazartesi, sendrom bu herhalde...

(Hüseyin Ekmekçi)