Akar suyumuz yok. Güneş çok fakat depolamalı üretim halen çok pahalı. Rüzgar yok denecek kadar az. Ucuz ve nispeten çevreci elektrik üretimi için en iyi alternatif LNG.

Onlar yapar, biz bakar! Çünkü bizde emir demiri keser!

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(Tuluy Kalyoncu)

Garibanın 470 TL’ye elektriğini kesenler. 150 bin TL borcu olana elektrik bağlıyor. Oyna UBP ve HP

(Ümit Bahşi)

Yenidüzen'de bir arkadaşımız sormuş "Otel olan yerde askeri birliğin ne işi var" diye. Tam tersini sorması gerekirdi; "Askerî birlik olan yerde otelin ne işi var" diye. 74'ten bu yana o birlik orada. Genişleyerek büyüyen otel grubu. İyi ki asker orada da yeşil alan biraz olsun kaldı. Yoksa, halkın denizi görmesi olanaksız olacaktı.

(Nezihi Beyaz)

Toplumda bir süredir eğlenme ve kutlama amaçlı harcanan paralar tartışılıyor. Tasarruf öneriliyor. Tüm bu görüşler dikkate alınmalı.

Kooperatifler uzmanların çok iyi bildiği gibi üretimde altın değerindedir.(Ben uzman değilim.Kişisel görüşümü ifade ettim.)Onları yok etmek değil yaşatmak gerek.Kooperatifin Hastanelerimize ve sivil topluma yaptığı katkıları da yakından biliyoruz.

Öneriyorum; tüm kurumlar eğlenme ve kutlama faaliyetlerini iptal edip 1 yıl harcanacak paraları bir fonda toplayıp yeni bir Lefkoşa Devlet Hastanesi yapmaya ayırsınlar.

Acilen ülkemizin , halkımızın çağdaş bir hastaneye ihtiyacı var.

Hepimizin yolu bir gün hastaneye düşer. Saygılarımla

(Gülgün Vaiz)

Her gün son dakika Metehan’da izdiham haberlerini görmekten bıktık, insanlar da uzun kuyruklarda beklemekten bıktı!! Neden hala daha Çağlayan’daki sınır kapıları açılmaz? En basiti neden Ledra Palas araç geçişlerine limitli de olsa açılmaz? En azından bir yönlü olarak mesela ya da sadece salon araçlara!

(Tekin K. Birinci)

Cumhuriyet Meclisi'nin damına bayrakla çıkanlar için kıyameti koparanlar, Akdoğan'daki Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda gönderinden indirilen Türk bayrağının ve çerçevesi kırılan Rauf Denktaş posterinin çalınıp Güney'e götürülmesi olayında dut yutmuş bülbül rolü oynuyorlar. Neden acaba?

(Ahmet Tolgay)

Sağın veya solun değil, yeni ihtiyaçlara cevap vereceğini inandırıcı bir şekilde vaat edenin kazanacağını sanıyorum. Yeni zamanda, yeni fikir ve tutumlara ihtiyaç var.

(Hasan Erçakıca)