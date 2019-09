Ne bekliyordunuz ki? Cephanelikte gül bahçesi açmasını mı? Umarım basit bir kaza kaynaklıdır. Şimdi lafı bırakıp bölge halkının yaralarını sarma zamanıdır. Tabii bir de Acapulco’daki turistleri en iyi şekilde misafir etmemiz gerekiyor. İçişleri ve Turizm bakanları bölgeye kamp kurmalı bu organizasyonu hızla sağlamalıdır. Türkiye’den gelecek ve olayın neden olduğunu belirleyecek teftiş heyetinin raporunu şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşması sonrasında ise mutlaka özel tedbirler alınmalıdır.

(Bülent Dizdarlı)

Eğer tüm askeri birlikleri 16 Ağustos 1974 konumunda tutmaya devam ederseniz olacağı buydu. 1976'da 170 bin olan kuzey nüfusu şu an yarım milyonu yakaladı. 100 bin sadece yabancı öğrenci sayısı. Yatak kapasitesi 5 binden 25 bine çıktı, artı güneyden her gün binlerce turist ve Rum vatandaşı geliyor. Girne nüfusu 1975'de 4 binlerdeyken şu an 40-50 binlere ulaştı. Hala daha mühimmatlar ve askeri bölgeler gelişme yerlerinin göbeğinde tutulmaya devam ediyor. Asker ve mühimmat sayısı ise savaş koşullarında tutulmaya devam ediyor.

(Mete Hatay)

Yazmazsam kendime kızacağım.

Gece yaşadığımız olay korkunçtu.

Ama hemen askere ve askerin cephaneliklerine veryansın edildi. Hemen silahsızlanmadan girildi barıştan çıkıldı.

Kim sever savaşı, kim görmek ister sevdiklerini kara toprakta,

Doğrudur cephaneliklerin yaşam alanlarından uzakta olması gerekir. Bunda yüzde yüz hem fikirim.

Pekiiiiiiii, araba sürerken içilen sigara izmaritlerinin, neresi olursa olsun, arabanın camından fırlatılmasını nasıl önleyeceğiz.? Şehir içi şehir dışı fark etmiyor bu acımasızlar için. Şehir içleri benzin istasyonları dolu. Kaç kere gördüm benzincide bile sigara içenler var. Benzincinin önünden geçerken yanan izmariti atanlar var. Ne yapacağız benzin istasyonlarını da yaşam alanlarının dışına mı çıkaralım ? Onlar da yaşam alanları için en ufak bir kıvılcımda tehlike arzetmiyor mu?

Ya Gelişi güzel ot yakanlar, ormanlarda kebap uğruna ağaç yakanlar, ateşi söndürmeden gidenler ?

İnsanoğlu bilinçlenmedikçe daha çok yaşarız bu felaketleri tekrar geçmiş olsun herkese

(Mine Gürses)

Gece yarısından beridir Çatalköy’deki patlamalar ile ilgili haberleri tv ve web tvlerden izlerim. Hep bir otelin ismi geçer ve yaralı yok, hastanelere yaralı gitmedi diye anonslar yapılır. Yaralı ve can kaybı olmaması iyi. Bazı patlamaların Lefkoşa’dan duyulduğu sosyal medyada yazılır çizilir. Oralardan bu sesler duyulmuşsa patlamaların şiddetinin ne derece büyük olduğu ortada. Ama her ne hikmetse askerin koruduğu patlamanın olduğu bölgelerle ilgili bir yetkili çıkarak buradaki askerlerin durumu iyidir diye bir açıklamada bulunmadılar. İnşallah yaralı veya can kaybı yoktur ama o askerlerin aileleri de tv, web tv’leri izler onlarında iyi haber alma hakkı olduğunu düşünüyorum. Bir açıklamanın yapılması gerekir bence.

(Gürsel Karagözlü)

Çok büyük acı sonuçlar doğurabilecek bir olayı (resmi açıklamalara göre can kaybı olmadan) maddi zararlarla atlattık... Bundan dersler çıkarmalıyız ve ciddi adımlar atmalıyız... Tekrardan geçmişler olsun...

(Serkan Soyalan)

Akdoğan’da insani bir konu için gelen Rumlar arasından birkaçı orada bulunan bir okuldan Türk Bayrağını ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın resmini çaldı. 11 Eylül’ü 12 Eylül’e bağlayan gece Çatalköy’de Barış Kuvvetleri’ne ait mühimmat alanında yangın ve müthiş patlamalar oldu.

Suudi Arabistan yine 11 Eylül günü Dışişleri Bakanını Rumlara destek olarak gönderdi ve ilk defa olarak Büyükelçi de atadığını duyurdu. Ortak yapılan açıklamada bunun Türkiye’ye karşı yapılan bir hamle olduğu vurgulandı.

Ayni gün Mısır Savunma Bakanı güneye gelip “Doğu Akdeniz’de askeri işbirliği ” için geldiğini söyledi. Bunların hangisi sizce rastlantıdır, hangileri ilişkilidir? İnşallah 1955’lere geri dönüş olmaz…

(Serhat Kotak)

Olayın meydana geliş sebebi ve alınacak önlemler elbette önemlidir. Ancak bu aşamada "Patlama sonucu etrafa saçılan mühimmat ve mühimmat artığı malzemelerin patlama ihtimaline karşı fark edilmeleri halinde temas edilmemesi ve yetkililere bildirilmesi çok daha önemlidir. Aman dikkat…

(Öcal Dallı)

Askeri cephanelerin otel ve yerleşim yerleri yakınında olmasının nelere mal olabileceğini yaşayarak gördük.

Tüm Yetkililer ; İmar Planlarını da dikkate alarak ,bu tesislerin tümünü gözden geçirip gerekenlerin yer değiştirmesini sağlamalıdır..

(Mehmet Ceylanlı)

Askeri bir bölgede mühimmat patlaması olabiliyorsa çok ciddi güvenlik sorunumuz var demektir. Umarım sabotaj değildir.

(Salih Kanal)