Ay sonu cebinde parası olmadığı için otobüse binemeyip otostopla evine gitmeyi deneyen bir gencin hikayesi...

Hep deriz ya “gençlik geleceğimizdir”, hangi gençlikten bahsederiz acaba, bugününü kararttığımız yarınını göremeyen gençlik mi geleceğimiz?

Markette her gün daha da artan pahalılıkla çaktırmadan kazıklanmaya devam ediyor ve alım gücümüz günden güne düşüyor. Bunun iki örneğe yansıması...

(Emin Akkor)

İskele Belediyesi cahillik mi yapıyor, yoksa bilinçli olarak kamuoyunu mu yanıltıyor? Yağmur suyu başka bir iş, kanalizasyon başka bir iş. Yağmur suyu adı üstünde yağan yağmurun kontrol edilmesi, kanalizasyon ise pis suyun kontrol edilmesi. Yapılan iş yağmur suyu, başlık kanalizasyon. Tüm gazetelerde başlık “İskele belediyesi kanalizasyon yapıyor”.

(Merter Refikoğlu)

Ölümlü bir kaza... Çok sevilen bir genç... hiçbir şeyin düzelmeyeceğine inananların sayısı artarken... siyaset kazanı seçim havasına girdi bile...

(Hüseyin Ekmekçi)

Antalya’dayım. Buradaki dostlar ile Kıbrıs’ı konuşuyoruz. Edindiğim intibayı nakletmek isterim: Kıbrıs Türkü'nün ekonomik çıkışı için en önemli unsurlardan biri de üniversitelerdir. Harçları bir kenara bırakalım, 90 bin üzerinde öğrenci ve bunları zaman zaman ziyaret eden aileleri her gün bir zeytin yese 100 bin zeytin tüketimini ekonomiye katarız. Bu potansiyeli artırmak veya en azından korumak gerekir. Bunun için de devletin üniversitelerimizi geliştirecek politikalar üretmesi, onların rekabet gücünü artırması gerekir Ancak etrafta bu kadar bet ofis varken bu iş çok zor. Artık hükümetler bir karar vermek zorundadır. Ya eğitim adası olacağız ya da kumar. İkisi bir arada olmaz..

(Bülent Dizdarlı)

Yunan Cumhurbaşkanının arkasından Yunan Başbakanları Çipras ile Miçotakis gelir adaya... Uzlaşmaya, barışa, çözüme mezar hazırlayan dehşetengiz laflar ederler, Kıbrıs Türk halkını hiçe sayarlar... Şimdi Yunan Meclisi'nin başkanı da Kıbrıs'ta... Hazretin ne tür herzeler yumurtlayacağına lütfen dikkat kesilelim... Onlara bizim sözde barışçıgillerden tek dokundurma yok... Ama Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs'a gelir ve onun her dediğine tonla saldırı düzenlenir.. Bizim bozuk düzendeki adalet, sağduyu, barış anlayışı böyle bir çarpıklık içinde işte... Kahramanlık biteviye mezarımızı kazan Rum - Yunan kepazeliklerine değil, stratejik Türk milli görüşlerine yüklenmektir... Hadi yahu siz de!..

(Ahmet Tolgay)

Bu ay tamamlamış olduğumuz sosyal içerikli bir araştırmadan bazı hayret verici sonuçlar;

1. İletişimimizin ezici orana sahip bir kısmını sosyal medya uygulamalarından gerçekleştiriyoruz. Yüz yüze iletişim tarih oluyor.

2. Çok önemli bir bölümümüz, bir günde sosyal medyada harcadığımız zamanı sevdiğimiz hiç bir insan ve hiçbir şey için harcamıyoruz.

3. Ortalama 80 like ve üzeri bizi huzura kavuşturan en önemli motivasyon kaynaklarından biri olmuş durumda.

4. Özellikle belli yaş gruplarının %40’a yakını sosyal şeyler yaşayıp bunları sosyal medyada paylaşmıyor, tam aksine sosyal şeyleri sosyal medyada paylaşmak için yaşıyor.

5. Akıllı telefonum olmadan yaşayamam deyenlerin oranı, sevgilisi olmadan yaşayamam deyenlerin oranının iki katı.

6. Sosyal medyada bir yazıyı farketme ve okunma oranı %10 dolaylarında iken bir görseli farketme oranı %70 dolaylarında. Resimli postlar yazılı postlardan 7 kat daha etkili.

Ve daha neler neler. Çok yakında...

(Özdemir Tokel)

"Özetle... Fazıl Say'ın Bellapais'teki konser sonrası "yau buraya bir piyano alsanız" dediği gün Hadise'ye 250 Bin TL verdik..."

(Levent Kutay)