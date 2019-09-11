Olağanüstü hal ve istisnai hal düzenlemeleri her zaman normatif bir boyut üzerinden vurgu yapmaya çalışır. Bu süreçlerde en gerekli insan haklarını askıya alabilmek için dış ve iç tehlike algısı yaratılır. Söylemler ve siyasi retorikler, tahakküm için alan açmak adına rakipleri şeytanlaştırılır veya algısal anlamda tehdit haline sokulur. İşte böylesi ortamda "hıyanet içinde olan" "hain" veya gaflet ve delalet" içinde olanlar tesbit edilir ve "temizliğe" tabii tutulur. Bu kesimler insanlıktan çıkartılır ve tehlikeli "tipler" olarak potansiyel hedefler haline getirilir.

(Mete Hatay)

Osman Örek ismi, Haspolat Meslek Lisesi isim değişikliği ile, yaşayacak. Osman Örek Meslek Lisesi.... Ve içimde yaradır Nejat Konuk... Eğitime ciddi bağışlar yapa yapa gitti bu dünyadan, özellikle de Lapta yavuzlar Lisesi'ne...

Hükümet, bundan 84707801 önceki hükümetin yapması gerekeni yaptı. Bir vefa borcu ödendi...

(Hüseyin Ekmekçi)

Kıbrıs'ta liglerde profesyonellik adı altında, küçük köy takımlarının büyük bütçeli kulüplerle yarışması, yabancı transferleri, bet salonlarının sponsorlukları, zırve hedefi ile köylü ya da o şehirli futbolcuların dışlanarak forma sevgisi için değil profesyonelce! oynayan futbolcuların takıma dahil olması, ve zor günde duygusal bağı olmayan o futbolcuların doğal olarak bırakıp gitmesi. ZOr günde veya sadece takım küme düştüğünde kulübün esas sahiplerinin, o bölgelilerin, o köylülerin anımsanması ve sayabileceğim bir çok eski kafalı! düşünce ile gelinen nokta: liglerden çekilmeler, başkan adayı bulamayan kulüpler, küstürülen aileler, taraftarlar neticesinde yönetime kimselerin girmemesi ve kapanma noktasına gelen veya her yıl bu korkuyla yaşayan kulüpler.

Kim olduğunu, ne olduğunu, neden kurulduğunu, ne için var olduğunu unutan kulüplerimiz başarı adı altında bir bir beyaz bayrak çekme noktasında.

Köylerde aileler/köylüler destek vermezse, aidat toplanmazsa, bilet almazsa, yardım yapmazsa ve yönetime girmezse o kulüp ayakta duramaz. Dursa da geçici olarak maddi durumu iyi birisi çıkar bir yıl şampiyon yapar ve gidince yine aynı senaryo başlar.

Forma aşkıyla oynayan insanların zamanından profesyonel dediğiniz şimdiki zamana geldiğimizde o bölgenin gençlerine/ailelerine kaparsanız o kulübün kapılarını, gün gelir o kapı açılmamak üzere kapanır!

(Bedia Balses Çeliker)



Yanı senaryosu yazılsa böyle bir hatalar zinciri sahnelenemez. Fransa ile Arnavutluk arasında Fransa'da oynanan milli maçın öncesinde Arnavutluk milli marşı yerine Andorra milli marşı çalındı, hata düzeltilecek yerde bu kez hoparlörlerde Ermenistan milli marşı yankılandı... Anonsçu ise hatalardan sonra Arnavutluk yerine Ermenistan'dan özür diledi.. E pes yani!..

(Ahmet Tolgay)