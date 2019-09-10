Okullarımız açıldı. Son 58 yıldır herkes devlette tam gün eğitime geçilmesi konusunda hemfikir. Bakanlar hemfikir, sendikalar, müdür, müsteşar, öğretmen, veli herkes hemfikir. Ama tam güne geçemiyoruz. Aynı şeyi yumurta gavurma üzerinden düşünelim. Herkes diyor ki gırın 2 yumurta da yeylim. Yumurta orda, tava orda, yağ orda hatta hellim bile var! Niye yapamıyoruz be arkadaş biz bu işi? Hayır istemesek tamam anlarım. İstiyoruz ama yapamıyoruz. Bir aile çocuk doğurmadan önce artık okul masrafını hesaplıyor. Özel okulun eğitim kalitesi vs’yi geçtim insanlar çocuk okuldan öğlen çıkarsa kim bakacak deyip mecbur özele veriyor... Herkes hemfikir, herkes öfkeli, herkes çaresiz... Sol partilerim hükümet pazarlığında eğitim bakanlığını almama gayretinde “Öğretmenle biz mi gavga edelim?!” Sağ partilerim devletimiz ilelebet yaşayacak diyor, o ulvi devlet öğleden sonra çocukları oyalasın diyoruz biraz, o gücümüz yok diyor... Gidecek başka yerimiz, ülkemiz olmadığına göre? Ne gün çözüyoruz bu işi? Bir büyüğümüzün veciz sözü de diyor ki “Niyeti olana, her harnıp ağacının altı bir okuldur...”

(Mehmet Ekin Vaiz)

İstanbul Gidiş-Dönüş uçak bileti fiyatı 800 TL. Ucuzlayan uçak biletleri değil yönetenler..

(Göktürk Ötüken)

Kafam yerinde Alaturka oldum. Sormadan duramam. Bütün Özel okulların kaliteli eğitim verdiğini mi iddia ediyorsunuz? Özel okullar 2a= aXa olarak öğretiyorlar da devlet okulları a+a olarak mı öğretiyorlar?

(Hüseyin Garip)

“Kudret beyle hazırladık, Akıncı da önerdi” dedi, Çavuşoğlu.

Uuuuuu!

Ne zaman olmuş bu?

Şimdi biraz ayıp olmadı mı!

Kıbrıslı Türk lideri masada “çantacı” yerine koymuşlar.

Tam da Anastasiadis söylüyordu bunu!

“Hepsi Türkiye’nin kuklası...”

Şimdi bir yabancı bu konuşmaları izlese...

Deseniz ki “Ada’nın kuzeyini kim yönetiyor?”

“Aha bu adam” diyecekler.

Bir de şu: “Garanti Anlaşması” derken, aynı anlaşma mı anladığımız!

TC Dışişleri Bakanlığı’nın sayfasından baktım da yine...

“Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü, güvenliğini ve anayasanın temel maddeleri ile oluşan durumu tanırlar ve garanti ederler.”

Neyse...

“Yuvarlak Masa”da hepsi konuşulur nasılsa...

Türkiye’yle Kıbrıs Cumhuriyeti arasında bir yerde, yuvarlana yuvarlana...

(Cenk Mutluyakalı)

Cumhurbaşkanlığında yuvarlak masa toplantısı sürerken BRT’de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası döktürüyor. Artık her şeyden nem kaptığımızdan acaba bir mesaj mı var diye düşünmemek elde değil

(Bülent Dizdarlı)

İlginç bir şekilde ne zaman gerçek anlamıyla Türkiye'nin Kolonyal siyasetine karşı çıkılması gerekiyor, o zaman birçok insan (başta meclisteki siyasetçiler) sus pus oluyor, aynı insanlar bu suskunluklarını daha orta sınıf kaygılar olduğunda ise bangır bangır seslendirmekten çekinmiyorlar. "Ayy bu esmer işçiler (genellikle kendi getirdikleri) çekirdek yer," "yere tüpürür," "kültürümüz kirlenir" falan diyerek! Efendiler tahkküm yukardandır, aşağıdakiler madun kesimdir! Çoğu ise bizim birebir getirdiğimiz ve her işimizde kullanıp sömürdüklerimizdir. Bu insanlarla Ankara'nın tahakkümcü siyasetini karıştırmayın! Gerçek "ezenle ezileni" ayırt etmezsek vay halimize.. Adam gerk gerk ederek iki gündür söylemediğini bırakmadı. İnsanlarımızı hain ilan etti, "gaflet ve delalet" içindeymişiz. Ada yarısını bir daha bölüp turuva atları yaratmakta olduğunun sinyallerini veriyor. Bence hep birlikte "Ne paranı ne koordinasyonunu, ne de konsolosunu" deme zamanı geldi!! Çünkü gerisi sadece orta sınıf hassasiyetleri ve reaksiyonları ile süslenmiş 'laf- ı güzaf'

(Mete Hatay)