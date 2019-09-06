Elektrikte yatırım şart... Birinci öncelik tepkilere kulak asmadan kablo yatırımı olmalı... Ancak bu konuda adımlar gecikecekse o zaman jeneratör alımına gidilmeli... Devletin bir daha AKSA ile çok ağır şartlarda sözleşme yapmasının önüne geçecek tek şey yatırımdır... Greve gelecek olursak; hükümetin yatırım olanaklarını araştırdığı ve "yatırım yapılacak" dediği bir dönemde yapılması zaten grevin gerçek sebebin söylenilen gibi "yatırım" olmadığını ortaya koyuyor. Halka "özelleştirme" korkusu salarak, aslında var olan uçuk hakların, kazançların devamının sağlanmasıdır grevin gerekçesi, bu çok açık!

(Aytuğ Türkkan)

Planlama açısından hükümetin ilk 100 günü;

1- Yüksek İdare Mahkemesi’nin ara emri kararına rağmen Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi’nde naylon dosyaların önünü açmak için yasa tanımamaya devam ediyor. İmar Planı rant çevrelerini mutlu etmek için her geçen gün değiştiriliyor.

2- Lefkoşa İmar Planı Revizyonu, Müteahhitlerin, emlakçıların ve ticaret odasının baskılarından dolayı yürürlüğe koyulmadı.

3- Bağlıköy Emirnamesi Müteahhitlerin, emlakçıları ve ticaret odasının baskılarından dolayı yürürlüğe koyulamadı.

4- Beyarmudu İmar Planı bitmiş olmasına rağmen rant çevrelerinin baskısından dolayı yürürlüğe koyulamadı.

5- Bir çok bölgemizde kaçak inşaatlar devam ediyor.

6- Bir çok bölgemizde İmar planlarına aykırı yapılaşma devam ediyor.

7- Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne verilen orman arazisi hala iptal edilmedi.

8- Karpaz altın sahilde kaçak yapılaşma hızla devam ediyor.

9- Girne Limanındaki plana aykırı inşaat devam ediyor.

10- Tarihi eserlere verilen zarar hız kesmeden devam ediyor. Son örneği lokmacı geçiş kapısına yapılan gölgelik ve her tarara dikilen güvenlik kameraları.

11- Çanakkale göletinin işindeki kaçak inşaat devam ediyor.

12- kanalizasyonların büyük çoğunluğu denizlerimize akmaya devam ediyor.

13- “kamu yararı” için dağın üstünde villa inşaatı devam ediyor. E villaya “kamu yararı” için yol da lazım. O da devam esiyor.

14- altyapısız, çed’siz devasa projelerin temel atma törenlerine katılmaya devam edildi.

(Merter Refikoğlu)

Kusura bakmasınlar ama bu artık ayıp kaçmaya başladı. Beş yıldır, Sur altlarında ralli için kullanılan beton bloklar araba park yerinde otların ve çöplerin içinde aynı vaziyette duruyor. Sahaya yapılmış uyduruk tepecikler, etrafı saran otlar kuruyunca tüm endamlarıyla ortaya çıkıyorlar. Ve görüntü kirliliğe yapma haricinde bu bölgelerin başka amaçlar için kullanılmasına engel oluyorlar. Çökmüş surlar ise aynen duruyor, yollar delik deşik, etrafı çöp götürüyor, Rallinin yapılacağı yerin hemen üstündeki Yiğitler parkı doğaya terk edilmiş bir vaziyette. İnsan girmeye korkar. Tüm bunları görmezden gelerek, bir iki saatliğine arabaların cayırtıları ve çıkaracakları tozlarla birleştireceklerse bu şehri varsın birleştirmesinler!! Bir Lekoşalı olarak Çevre düşmanı bu etkinliği şiddetle protesto ediyorum..

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(Mete Hatay)

Kendi çocuklarım için "Göç ettiler" yazısı yazalı iki hafta olmadı. Şimdide ikisi de futbolcum olmuş, Delikanlı iki kardeşin ayrılık yazısı düştü " sanal aleme" 33 yıl sonra ayrılan iki kardeş. Ve yaşadıkları hüzün. Yönetenlere sorsan ada ülkelerinin kaderi der geçer..Evlatlarımızı göçe yollayanlar! Vicdanınız hiç sızlıyor mu?

(Eralp Şerifoğlu)

Mahkemelerdeki yaşananların ışığındaki söylemlere bakıldığında ortada kara para aklamak isteyenlerin yüklü miktarda daireler evler aldığı yönündedir.

Bir bakıyorsunuz ihtişamlı binalar yükseliyor kentin göbeğinde, 2+1 dairenin 150 bin sterline satışa çıktığını hatta müşteri bulduğunu duyuyoruz. Bir bakıyoruz, lansmanı ihtişamlı törenlerle yapılan, tüm daireleri satıldı denilen ve açılışı yapılan koskoca sitelerde tıs yok, evler daireler satıldı deniliyor ama yaşam yok.

(Emin Akkor)