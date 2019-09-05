Yaşarken öleceğini bilen tek varlıktır, insan. Bu gerçeğe rağmen, kalp kırar, gönül yıkar kötülük yapar. Hem de hiç umursamadan, ölmeyecekmiş gibi yapar...

(Eralp Şerifoğlu)

Bu adımı atma kararı uzun bir süre aldı ama sonunda nihayete erdi. Mevcut tablolar uzun yıllardır Maraş gibi yerlerden toplanmış ve istiflenmiş önemli Rum ressamlara ait. Cumhurbaşkanı'nı ve Kültür komitesini bu çalışmasından dolayı kutlarım ama daha önce de defalarca arz ettiğim gibi bu işin "esir değiş tokuşu" gibi olmaması gerekirdi. Maalesef tam da o şekilde oldu. Neyse fazla şikayete gerek yok. Sonuç hayırlı oldu BM de mutlu, herkes mutlu!!

(Mete Hatay)

Mobeseler ve asayiş: Mobese kameralarına karşı çıkanlar olsa da, Ercan'da kamera önünde pervasızca yolcu döven o polise işte yargı kararıyla işten el çektirildi... Suçun çürütülmez kanıtları kameranın kayıtlarında... Mobeseler suçların ve suçluların aman vermez takipçisidir... Asayişe duyarlı olanlar, mobese sistemlerine uyduruk gerekçelerle karşı çıkmazlar...

(Ahmet Tolgay)

Yahu sen vatandaş olarak, bireysel hayatında yaşadığın son 100 güne ilişkin bir ölçme değerlendirme yaptın mı hiç? 100 günlük bir hedef belirleyip da bunu başardım dedin mi... Yoooo... E niye o zaman senin seçtiğin hükümetin bunu yapabileceğini düşünüyorsun... Değişik değişik adetler... E bize göre değil be gardaş...

(Mehmet Ekin Vaiz)

“Bu hükümet 100 günde şunu yapmış” diyeceğiniz aklınızda ne kaldı?

Tek bir nokta: Protokol imzalandı.

Hükümet de kendini “yavru” gibi sundu zaten!

“Ana”sının “kuzu”su (!)

“100 gün” filmi de zaten Erdoğan’la başladı.

“Trafik kontrolleri” dahi hükümetin 100 günü kitapçığına girdi.

“33 yeni itfaiyecinin diploma aldı, cezaevinde satranç kursları tamamlandı…”

Anlayınız!

(Cenk Mutluyakalı)