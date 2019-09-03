YUTMAZLAR: 1 Eylül, Dünya Barış Günü imiş de , BM ve dünya devletlerinde kutlandı.. Utanmazlığın da sınırları var. Ancak, dünyayı kasıp kavuran, barut fıçısı haline getiren, silah satışlarını artıran, dört tarafta kavgalar, savaşlar, göçler, uzlaşmazlıklar vs...yaratanlar barıştan yana dem vuruyorlar.

Orta Doğuda, Afrika’da, Hindistan’da, Afganistan’da vs...insanlar birbirlerini kırıyor, katlediyor... Silah, füze, roket....öldürücü, yok edici modern araçların ticaretini yapanlar, avuçlarını ovuştururken, bir yandan da barış nağmeleri ile, ateşin etrafında ateş dansı yapıyor. İsrail, Allahın günü Filistinlileri, bombalıyor, topraklarını gasbediyor...Hindistan Kaşmiri yutmaya çalışıyor....Afrika ve Suriye’den , Afganistan’dan milyonlarca insanlar savaşlardan kaçıyor , başka ülkelere sığınmaya uğraşıyor, göç yollarında binlercesi canından oluyor...

Nerede bu, kutlanan barış günü? Uzayda bile bulunmaz...

Süper güçler, söz düelloları ile, birbirlerine meydan okumakta...ama, başkalarını savaştırıyor, proxy war oynuyorlar.. Kendilerinin güvenliğinden ve refahından başka savundukları yoktur.. "Dünya Barış Günü" de yoktur.. Yalandan ibarettir.... Bu yalanı yutmayanların sayısı iyi ki artıyor..

(Özcan Özcanhan)

Ben,düşüncelerimi diğer insanların düşüncelerini değiştirmek için paylaşmam.

Ben, benim gibi düşünen insanların, yalnız olmadıklarını bilmeleri için paylaşırım.

(Eralp Şerifoğlu)

100 bin üniversite öğrencisinin yüzde 20'si aktif değil, yani 20 bin "öğrenci" bu küçük adada serseri mayın... Nijeryalıların 10'u aşkın çetesi var buralarda... Göç veriyoruz, göç alıyoruz... İnsan ticareti/sömürüsü ciddi boyutlarda... Savaşlardan kaçıp gelen mültecilerin haklarını sistematik olarak ihlal ediyoruz... Savaşlardan kaçıp gelenleri savaşa geri gönderiyoruz...

(Nezire Gürkan)

KKTC'de "sendikacılık" da "siyasetçilik" gibi mesleğe dönüştürüldü. Mesleği sürdürebilmek için yapılanlar evlere şenlik...

(Ahmet Tolgay)

Bu yıl İkinci Dünya savaşının 80. yıldönümü. Tabii bundan dolayı özellikle savaştan başarılı çıkmış Büyük Britanya İmparatorluğu gibi ülkeler tarihlerini bir daha gözden geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü yıllarca Britanya İmparatorluğunun kahramanlık hikayeleri hep beyaz İngiltere'nin hikayeleriyle anlatıla geldi bugüne kadar. Savaşa İmparatorluğun her tarafından katılan milyonlarca İngiliz kökenli olmayan kesimler hep hasır altı edildi. Sadece Kıbrıs'tan bile 9 bini Türk, toplam 28 bin kişi katılmıştı savaşa. Sadece Hindistan 2.5 milyon gönüllüyle yardıma koşmuştu. Unutulan diğer bir gerçek ise, 1940 yılından itibaren Britanya ordusundaki İngilizler ordunun ancak çeyreğini oluşturuyor olmasıydı. Suez Kanalı savaşına katılan İmparatorluk ordusu, dünyanın etnik olarak en renkli ordusunu oluşturuyordu. Örneğin, savaşın dönüm noktalarından biri olan Tobruk ablukasına, Hindistan, Sri Lanka, Australya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Rhodesia, Uganda, Tanganika, Altın Kıyı, Kenya, Nijerya, Bechuanaland, Gambia, Sierra Leone, Swaziland, Filistin, Mauritius, Seychelles ve Kıbrıs'tan binlerce asker katılmıştı. Paylaştığım bu poster 1942 yılındaki İmparatorluk geneli işbirliğini göstermeye çalışmasına rağmen ordunun çoğunluğunu oluşturan, Siyahlar ve Hintlileri birer kişiyle resmin köşe kısmına sıkıştıran bu resimler bile savaşın bitmesiyle ortadan kalkacak ve Büyük Britanya ordusu savaştan sonra genellikle sadece İngiliz ve beyazlardan oluşan bir ordu olarak sunulacaktır..

(Mete Hatay)