Maraşla ilgili son birkaç paragraf

Sanırım herkes (ultra fanatikler ve Evkafçılar hariç) Maraş göçmenlerine mallarının iade edilmesini desteklemektedir. Bence esas Soru(n) bölgenin idaresinin ne olacağıyla ilgilidir. Önümüzdeki alternatiflere şöyle bir bakalım. Benim tercihim bir an evvel açık Maraş da dahil bölgenin Kıbrıs Cumhuriyeti idaresine terk edilmesidir. Fakat bazı dostlar bunun yeni bir bölünmüş kent yaratacağını söylüyorlar ve haklı yanları vardır! Öte yandan, bir kısım insan -buna Özersay da dahil- idarenin Türk tarafında kalacak şekilde göçmenlere mallarının iadesini öngörüyor. Buna karşı olan görüşler ise Bosna veya başka yerlerden de görülebileceği gibi, bu şekilde mal iadesinin taktiksel olduğunu, göçmenlerin antagonistik bir idarenin altında dönüş yapmayacağını ve mallarını satıp, zamanla bölgenin tamamen Türkleşmesine neden olacağını söylüyorlar. Bu da doğrudur eğer bölgenin hükümranlığı, gelecek olanlara güven yaratmazsa, bu proje sadece yumuşak bir etnik temizliğe hizmet edecektir. İşte bu yüzden gelecek olan göçmenlerin ne gibi alternatifler önerdiklerine de bakılması, gerekir. Bu insanların korkuları, arzuları istekleri önemlidir. Konuya insanı açıdan bakmak istiyorsak tabii. Diğer bir alternatif ise BM kontolüne verilmeden mal iadesi yapılmamasıdır. Tabii haklı olarak, Türk tarafı da "ben Rum tarafının onayını almayı bekleyemem çünkü AİHM'de Maraş göçmenlerinin bize açtıkları davalar için Kasım'a kadar bir müddet verildi, eğer Maraş göçmenlerinin bireysel haklarını iade edemezsem, bu defa AİHM, Taşınmaz Mal Komisyonu'nu işe yaramaz ilan edecektir" diyor. Onun için Türk idaresinin, bir an evvel göçmenleri, Mağusa Mahkemesi kararını da bir şekilde halledip, TMK'nın koridorlarına sokmaya çalışacaklarını tahmin ediyorum. Yani TMK Kasım'dan sonra Maraş göçmenlerinin başvurularına bakıp onları AİHM'nin de yakın takibiyle, kısa sürede sonuçlandırmaya zorlanacaktır. Mal iadesi para gerektirmez. Yani iadeler diğer bölgelere şimdiye kadar yapılandan daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Bu arada Maraş bölgesinin hükümranlığı ne olur? Onu bu aşamada tahmin edemiyorum ama yukarda söz ettiğim ilk iki alternatifin çok baş ağrısı yapacağı kaçınılmazdır ama belli olmaz bu baskı başka alternatiflerin ve paketlerin de ortaya çıkmasına yarayabilir. Diplomaside çareler tükenmez...

(Mete Hatay)

Oh mis gibi Dubai havası. Bölge halkı isyanda, “bize villaları satarken bu apartmanlardan bahsetmediler. Reklam broşürlerinde bu binalar yoktu. Bize villaları satan aynı şirket yanımıza, dibimize bu apartmanları dikti.” Bir çok villa bu sebepten dolayı satılık. Bir sözüm de İskele Belediye’si ve plajına (çakma makenzi plajı), bölgeden aldığımız bilgiye göre plaj, tuvaletler, duşlar her taraf pislik içinde bu yıl sezon başından beri, gözümüzle de gördük. İskele Belediyesi bu plaj babanızın malı değil. Kamu yararı için bu plajı işletiyorsunuz. İşletemiyorsanız bırakın gidin. “Bırakın isteyen, istediği yere, istediğini yapsın, yasaklamayın.” zihniyetinin sebepleridir hep bunlar.

(Merter Refikoğlu)

TÜRKMENLER VE ARAPLAR: Kıbrıs Türklerinin has soydaşı olan Türkmenler, Türkiye sınırları dışındaki ata yadigârı topraklarını hiç yerlerinden kıpırdamadan olanaksızlıklar ve yokluklar içinde canlarını dişlerine takarak savunurlarken, yüz binlerce Suriyeli Arap topraklarını savunacak yerde Türkiye'ye akın etmekte yine... Kıbrıs'ta topraklarını ve geleceklerini savunmakta olan Türklere verilmesi gereken ekonomik desteğin bunlara fazlasıyla verilmekte olduğu da olayın acı gerçeği... İşte Ortadoğu'nun Türkmenleri ve işte Araplar... Türk, her koşul altında Türklüğünü duyumsatmasını bilendir... Bizden selam olsun Ortadoğu'nun yiğit ve direnişçi Türkmenlerine...

(Ahmet Tolgay)

Kendi ölülerini gösteren ama kendi cinayetlerini gizleyenlerin…

Kendi kayıplarını haykıran ama kendi suçlarını görmeyenlerin…

Kendi mağduriyetini yineleyen ama kendi ayıplarını inkar edenlerin…

Kendi tarihini gizleyenlerin lanetini yaşıyoruz.

Eylülü kirletiyor öldürülmüş düşlerin hüznü…

(Cenk Mutluyakalı)