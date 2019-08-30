Bir çok işimiz gibi bu işimiz de şov. Tüm Kıbrıs’ın otobüslerinde geçecek elektronik kart sistemine geçiyormuşuz. Akıllı telefonlardan da kullanılabilecekmiş bu sistem. Çok güzel. Şu anda tüm gelişmiş ülkelerde kullanılan bir sistem. Toplu taşımada son teknoloji. Peki bu gelişmiş ülkeler hangi aşamalardan geçip buraya geldiğine bakıldı mı? Bizim ülkemizde önce toplu taşımaya başlamak gerekmez mi? Öncelikle toplu taşıma araçlarımızı yenilememiz gerekmez mi? Şehirlerarası toplu taşıma ile şehiriçi toplu taşımanın beraber bir şekilde uyumlu çalışması sağlanması gerekmez mi? Otobüs duraklarımızın geliştirilmesi gerekmez mi? Otobüslerin otobüs duraklarında yolcu indirmesi, bindirmesi gerekmez mi? Şehirlerarası yollarımızda kavşak ağızlarında komik ve tehlikeli yer alan otobüs duraklarının gözden geçirilmesi gerekmez mi? Çok hızlı bir şekilde toplu taşıma master planı yapılması gerekmez mi? Şoförlerimiz bir eğitimden geçirilmesi gerekmez mi? Amma çok şey istedik değil mi? Olmayan toplu taşımanın biletleri elektronik oluyormuş. Aferin bize. Ben şimdiden söyleyim. Yukarda sayılanlar yapılmadan yapılacak bu işlem sadece 1-2 kişiyi zengin edecek, o kadar.

(Mete Hatay)

Vatandaşın basın mensuplarından ne eksiği var? Kapalı Maraş’ı günün belirli saatlerinde halkın ve turistlerin ziyaretine açın. Böylelikle bölgenin sivilleşmesi için bir adım atmış olursunuz...

(Göktürk Ötüken)

Anayasa mahkemesi hükümete “maaşlardan yüzde iki kesinti yapaman” dedi. Üzerinden bir ay geçti hükümet kim takar anayasa mahkemesini diyerek bu ay yine kesinti yaptı. Ondan sonra da KKTC hukuk devletidir. Ölümüzün goca körüdür.

(Songuç Kürşad)

Katilin yeniden cinayet mahalline dönmesi gibi süreç yaşadığımız. Geri dönüyor ve “leşimize” bakıyoruz. Dünya harikası bir kenti yakıp yıkan ve çürüten bir başkasıymış gibi üzerinden siyaset köpürtüyoruz.

(Cenk Mutluyakalı)

TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Maraş bölgesi, KKTC'nin toprağıdır." demiş. Doğrudur, KKTC toprağını tanıyan tek devlet KKTC. KKTC’ye göre Maraş KKTC toprağı. Peki dünyaya göre?

(Merter Refikoğlu)

Elektrik kesme yetkisi olmadığını kabul etmesine ve yetkililerin de "bu yetki ancak KIB TEK'indir" vurgusuna yapmasına rağmen EL SEN Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kesti... Hangi gerekçe gösterilirse gösterilsin, bir hukuk devletinde yasa dışı bir eyleme destek ve onay vermek olanaksızdır.. Hukukun üstünlüğünü savunanların bu yapılana ne diyeceklerini merakla bekliyoruz..

(Ahmet Tolgay)