Avcıları kutluyorum. Gittiler eylemlerini yaptılar, çat diye istediklerini aldılar geldiler. Bizler de ülkenin planlanması için 50.000 tane argüman sıralıyoruz, dirsek çürütüyoruz, kafa yoruyoruz. Çıkar çevreleri çat diye gidip istediklerini alıyorlar, planları değiştiriyorlar. Nerde yanlış yaptığımızı buldum. Oy sayımız az. Hade en az 5 çocuk yapmaya.

(Merter Refikoğlu)

Fizik, kimya, Biyoliji, Tarih, Edebitat, Matematik, Resim, Beden eğitimi, Sınıf öğretmeni eksiğimizden bahsetmiyor da din dersi öğretmeni eksiğimiz var deyip haber yapıyorlar. Bu gazete kimin sesi? Söylemeye gerek yok

(Göktürk Ötüken)

El-sen 48 saat süre verdin hem de maliye bakanlığıdan başlayacak elektrik kesmeye ben diyorum ki garibanın hemen kesen bu ciddiyetsizlik bu ne çifte standart böyle 48 içinde hikayesini geç.

(Bilal Dericioğlu)

Pusulayı iyiden iyiye kaybettik.

Kendi işyerini soyan nicesinden kiraladığı evin eşyalarını satan kiracıya... Rüşveti denetleyen müfettişin rüşvetçi çıkmasından ülkeye getirmediği turist için teşvik alan yatırımcıya... Turistin soyguncusundan öğrencinin hokkabazına… Bir evi birkaç farklı insana aynı anda satan müteahhitten tahsil ettiği parayı cebine atan polise kadar çorap söküğü gibi ucu bucağı gelmeyen, itip bitmeyen bir çürüme yaşanıyor.

Ve en acısı: Normalleştiriyoruz.

"Bu zamanda ne yapacaksın”ı konuşuyor dudaklar!

(Cenk Mutluyakalı)

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş'ın gazetecilerin incelemesine açılacağını açıkladı... İyi olur... Dünyaya açmaya hazırlandığımız Maraş'ın gazetecilere açılmasında ne sakınca olur ki?..

(Ahmet Tolgay)

Rusya, “sonsuz menzili” olduğunu iddia ettiği füzenin denemesinde nükleer kaza gerçekleştiğini itiraf etti. Radyoaktif serpinti, Kıbrıs'ı etkiliyor, hoş Kıbrıs'ın iki yanındaki yetkili makamlardan henüz açıklama gelmedi, farkındalar? Yoksa ölçemediler? Kuzey kutbuna yakın yerdeki kaza bile bizi bu kadar etkilerken, Akkuyu nükleer santrali konusunu bir daha herkes düşünsün

(Murat Kanatlı)

İnsanların birbirini gammazladığı, çamurlaştığı, sattığı böyle bir dünya düzeninde, insanlığın parayla ölçüldüğü yerde, haktan söz edilebilir mi? Peki ya dostluğun görüntüden, sahtelikten beslendiği yerde insanlıktan? Erdemin ”çıkar ilişkisi üzerine” bağlandığı yerde, onurdan söz edilebilir mi?

Bu yaşamın içinde; ”gördüğü halde” görmemiş ”görmediği halde” görmüş ”yaptığı halde” yapmamış ”yapmadığı halde” yapmış gibi davranan insanlar ,sadece kendilerini kandıracaklar ve günü gelincede bir varmış bir yokmuş masalı gibi yok olup gideceklerdir. Arkalarında, insanlığa dair hiç bir şey bırakmadan…

(Gizem Özgeç)