Lefkoşa sokaklarında uyuyan insanların durumu, bizim utanılacak, insanlık acımızdır... Bu utanç o insanların değil, bu koşulları yaratan düzenimizindir...

(Serkan Soyalan)

Siyasetin rolünün giderek “dilenciliğe” dönüştüğü ada yarısında, seçtiğimiz insanları “çantacı” rolünde görmek onurumu incitiyor.

“İtaat” isteniyor önce!

Önce ve sadece…

(Cenk Mutluyakalı)

2002 yılından bugüne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti 74,383 siyasi iltica başvurusu kabul etmiş ve 11,048 kişiye mülteci statüsü vermiş bulunuyor. Bu 74,383 başvurunun sadece 16,039'u Suriye'den. Şu an 15,846 kişi ise beklemede. Bunların 101 tanesi Kuzey'de yaşamakta. İlginç olan 1998 yılından beri İngiliz üslerinde de 15 mültecinin yaşamakta olduğudur. Diğer önemli bir rakam ise yalnız başlarına buralara kadar gelmiş olan çocuk mültecilerle ilgili. Sadece 2019'da 279 refakatçısı olmayan ailesinden koparılmış çocuk iltica talebinde bulundu. Güney'deki resmi makamlar, mültecilerin büyük bir kısmının Kuzey'den Güney'e geçtiğini iddia ediyorlar. Bu işleri yapan aracılar türemiş. Son 10 yılda ise 100'lerce mülteci Kıbrıs'a ulaşmaya çalışırken Akdeniz'in sularında boğulmuşlar... Öte yandan Kıbrıs AB içerisinde nüfusuna göre en fazla mülteci barındıran ülke konumuna gelmiş durumdadır.

(Mete Hatay)

Başbakanımız, son bir haftadır Evliya Çelebi gibi hareket halinde!

Geçen hafta böyle gündü, Mersin ve civarı, ardından bir "indi - bindi" yaptı, sonra ver elini Ankara.

Sonra bandoyla geldi, hemen ardından bir indi - bindi daha, hooop Malazgirt...

Konya, Muş derken, yarı Türkiye'yi turladı neredeyse.

E tamam oluruz artık herhalde!

Bunca emek, bunca gezme, memlekette her şey yolunda...

Fessüphanallah…

(Erkut Şahali)

MARAŞ VE SİMOS YUANNU: 48.94 oy oranıyla Maraş’ın sözde yeni belediye başkanı seçilen Simos Yuannu, Kudret Özersay’ın kurduğu Maraş ekibini yasa dışı ve dayanaksız ilan etti.. Bak sen; sanki kendisi tümüyle Türk denetimindeki o hayalet kentin belediye başkanı olarak tepeden tırnağa yasalmış gibi!.. Yuannu, Maraşla ilgili Kıbrıs Rum, Kıbrıs Türk, AB ve BM bürokratlarından oluşan bir komitenin derhal kurulması için çaba harcayacağını da vaat ediyor...... Bakalım o komitesine “Kıbrıslı Türk” olarak kimleri alacak!..

(Ahmet Tolgay)

Kontrolsüz para; kara para.... Bildiğiniz girdap. Herkesi içerisine çekebilecek kadar kötü bir girdap... Şimdi herkesin adı o kazanda kaynıyor. Esas suçlu, kontrolsüz bir para akışını denetlemeyen sistemdir...

(Hüseyin Ekmekçi)