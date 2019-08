Üsteğmen Mustafa’nın öyküsü:

Larnaka'da Türk bölgesine girerek camiyi talan eden Rum çapulcularla yiğitçe vuruşarak şehit düşen Mustafa Orhan Üsteğmen'in hazin ve göz yaşartıcı öyküsünü silah arkadaşı Işılay Arkan hocamızdan dinlerken tüylerim diken dikendi.. İşte Işılay Arkan’dan dinlediklerim: "Aziz şehidimiz Mustafa'yla Larnaka'da Rum'a karşı Ermeni mevziinde birlikte çarpıştık... 20 Temmuz 1974'de çarpışmalar sürerken o ileri sınır sayılan cami bölgesine kurşun yağmuru altında gitmişti. Ben hem çarpışma anında hem de çarpışmalardan sonra onunla ilgili bilgi alıyordum... Çok hürmet ettiğim dünyalar iyisi inançlı bir arkadaşımdı. Larnaka mücahitleri orantısız saldırılar karşısında son kurşunları da bitip teslim olmak zorunda kaldıklarında o teslim olmayı hiç düşünmeden yanındaki birkaç avuç mermiyle caminin yanındaki mevzideydi. Çarpışarak şehit olmaya kararlıydı... Rumlar camiye girip de orayı kirletip talan edince gösterdiği tepkiyi bir Rum subayı kahvedeki yaşlı tutuklu Türklere adeta hayranlık ve takdirle anlattı. Mustafa Teğmen cami yanındaki mevziden aniden fırlayıp tabancasıyla camiden çıkan Rum çapulcuların birkaçını tam isabetle ve 'Allahü ekber' diyerek tepeledi... Kurşunları bitmişti... Tekrar mevziine dönmeye çalışırken arkadan yaylım ateşine tutuldu.. Boyun kısmından vurularak yere düştükten sonra da üzerine kurşun yağdırarak onu mevziinin önünde şehit ettiler. Benimle Ermeni mevziindeyken başındaki çelik miğferini çıkartarak yeşil takkesini takmış olması şehadet için karar verdiğinin göstergesiydi... O gün mevzide çarpışmaya devam ederken sırayla ikindi namazını kılmıştık. Şehit olduğunda başındaki yeşil takke Rum komutanın da dikkatini çektiğinden n'Bir Türk subayının başında vuruşurken miğfer yerine yeşil takke... Nedir bunun anlamı?’ diye kahvedeki yaşlı Türklere soru yöneltmişti..."

Fatma Coşar Kınış’ın yakın akrabası Mustafa Orhan hakkında bana dedikleridir: “Mustafa Abi annem Ayşe Coşar’ın teyzesinin oğludur. Harp okulunda okumuş, gerçek dini inançlara bağlı çok büyük yürekli bir genç adam olduğunu anlatır annemler. Arkasında Cemile yengem ve 5 çocuk bırakmıştır. Emine Benter, Hatice Beydola, Ayşe Canatan, Osman Osmanlızade, ve sevgili adaşım Fatma…”

KIBRIS TÜRK HALKINDA MİLLİYETÇİLİK: Şanlı Erenköy Direnişi'nin 55’nci yıl dönümü dolayısıyla konuşan kimileri her ideolojiden ve siyasetten farklı görüşlü gencin birlik ve beraberlik içinde o günlerde tek yumruğa dönüştüğünü belirtti... Siyasi partilerin daha devreye girmediği o günlerde siyasal ve ideolojik ayrışmalar henüz başlamamıştı ki... Herkes milliyetçi ve Atatürkçü idi... Irkçı ve şoven Rum tavırları Kıbrıs Türk halkının milliyetçi duygularını kışkırtmaktaydı… İdeoloji ve siyaset bağlamında her şey asıl Erenköy dönüşünde ve bilhassa dünyayı da saran 1968 fırtınalarında oluştu... Kıbrıs Türklerinin birlik ve beraberliğinden tedirgin olan emperyalizm sağcı, solcu bilmem daha nice ideolojik dürtülerle bizi param parça etti, aşırı karşıt uçları da gündeme getirdi... Acı tarihi gerçeğimiz budur...

TİYATROYA DAİR BİR ANEKDOT: Türkiye'de bazı Belediye ve Devlet Tiyatroları sanatçısı bu kurumların kuruluş yasasındaki kurallara baş kaldırdıklarında o günlerde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan "madem ki bu halkın vergileriyle yürütülen devlet ve belediye tiyatrolarını kuralsız istersiniz kapatalım bunları. Gidiniz oyunlarınızı kendi kurallarınız ve prensiplerinizle kuracağınız özel tiyatrolarda sergileyiniz, kendi özel izleyicilerinizle oralarda buluşunuz" dedi. Kişilik sahibi tiyatrocuların bir bölümü her türlü kişisel riski göze alarak çeşitli görüşteki tüm halkın vergileriyle yaşatılan o kurumlardan ayrıldılar ve özel tiyatrolarda kendi yağlarıyla kendi ciğerlerini kavurdular… Kavurmakta da berdevamdırlar... Bir kısmi da maalesef niteliksiz televizyon dizileriyle yaşamlarını sürdürmeye çalışmakta...

ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİL: İnsanlık suçları dünyanın ilgi odağındadır… Oysa bizde devlet yetkililerimiz dünyaya mutlaka duyurulması gereken birer ağır insanlık suçu olan toplu katliamları anma törenleri yerine Babutsa ve pulya festivallerinde boy gösterdiler... Böylesi bir yıldönümünde dünyaya verilebilecek ciddi mesajlarımız varken Babutsalar ve pulyalar onlar için daha mı önemli?!... Aklı başında Rumların bile kınamaya başladıkları toplu katliamların anlamını halkımıza, genç nesillere ve dünyaya anlatacak yerde panayır meydanlarında ‘babutsa’nın ve ‘pulya’nın faziletlerini anlatmayı yeğlemek doğrusu anlaşılabilir gibi değil... Bu kara mizah manzaraları günün konusuna dönüştürülen "Yangın Yerinde Kabare" oyununda görebileceğimizi de hiç sanmıyorum!.. Gözün kör olsun popülizm... Oy kazanacaklar diye yığınla oy kaybeden şu siyasetçilerimize şaşarım...Çevrelerinde onlara telkinde bulunacak karakterde hiç mi danışman yok?..

TARZAN ZOR DURUMDA: Güney Kıbrıs kaynıyor... Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in adı, Rus kara paralarının aklanması meselesiyle ilişkilendirildi... Tarzan’ın zor durumu filmini oynayan Anastasiadis'in itibar kaybı hızlı bir inişte... "Politis" gazetesi Anastasidis'in seçimi Rus mafyasının desteğiyle kazandığını ima eden sarsıcı yayınlar yapmakta...Cumhurbaşkanımız böyle bir şahsı mı muhatap alıp görüşme masasına oturacak şimdi?.

(Ahmet Tolgay-Kıbrıs gazetesi)

Yıllar önce, Türkiye'den su geldiğinde suyun ton fiyatı 5 ile 7 TL olacak dediğimizde bizi en fazla eleştirenler bugün Mağusa'da suyun fiyatını 6.7TL/ton yaptılar. Yanlış mı yaptılar, hayır. Yanlışı 4.5 TL'ye satarak, kayıp kaçakların artmasına ve tahsilatın azalmasına seyirci kalarak yaptılar. 5 TL'nin altında satan belediyeler batar demiştim, yine aynı şeyi söylüyorum. Senih Cavusoglu 'nun sıklıkla söylediği gibi eğer akıl koymazsak "bunlar daha iyi günlerimiz". Daha arkadaşlar belediyenin suyunu da özelleştirmek istiyorlar, o gün gelirse su daha da pahalı olacak.

Peki ne yapmalı? Deniz arıtmadan suyun tonuna 5.5 TL Türkiye'den gelene de şimdilik 2.3 TL ödediğiniz durumda, kayıp kaçağı %10lara kadar çekmek için gerekli yatırımı yapmak zorundasınız, tahsilatı ise %95'in altına düşürmemelisiniz. Hani daha fazla öğrenci, daha fazla turist de istiyoruz haklı olarak, o zaman kıt ve pahalı su kaynaklarımızı verimli kullanmayı öğrenmeliyiz. Bu konularda yapılan popülizm yeter artık!

(Ercan Hoşkara)