Yeni hükümetimiz de böyle... ne hukuk, ne yasa tanır. Napacan? mücadeleye devam edecen...

“Ortada mahkeme süreci varken, ara emri alınmışken Emirname değiştirilmiş şekli ile plana girmiş, hak kazanamamış dosyaların tekrardan hak kazanması için İmar Planı içerisine maddeler konmuştur. Bu en basit tabirle yargıyı yok saymaktır. Yargı herhangi bir konu ile ilgili bir işlemi şu anda yapamazsınız diyor ancak siz başka bir düzenleme yaparak bu işlemin yapılabileceğini söylüyorsunuz. Örneğin yargı bu binayı buraya yapamazsınız diyor ancak siz başka bir mevzuat yazıp bu binayı buraya yapabilirsiniz diyorsunuz. Yargı bu yolun buradan geçmesi yasal değildir diyor ancak siz bir plan yapıp bu yol buradan geçecek diyorsunuz. Bu yargıya müdahaledir, yargı ile dalga geçmedir, bilimi yok saymadır. Emirname değişikliği ara emri almışken, İmar Planı raporu, dosyalar değiştirilmiş emirname ile sonuçlandırılır deniyor. Ayrıca mahkemenin, yargının ara emri vermesi suçmuş gibi, bu ara emrinde kaybedilen zaman olarak belirtilip, hak kazanmaması gereken dosyalara ödül olarak fazladan zaman veriliyor. Planın vizyon, stratejileri ve politikalarının hiçbirine uymayacak bu maddenin burada durması bölgeye çok şey kaybettirecektir.”

(Merter Refikoğlu)

Kirli para

“Adam akşam yemeği için özel jetle yurt dışına gider, geri gelirdi” diyorlar.

Ama yalan, ama gerçek…

Para akıyor bir yerlerden, oluk oluk…

“Bu değirmenin suyu nereden geliyor” umursayan olmuyor.

Kirli para elden ele gezdikçe adeta yıkanıyor, temizleniyor.

Bir “vekil” de sebepleniyor...

Bir “gariban” da...

Herkes çapına göre!

* * *

Hayatın içinden masumiyet eksiliyor.

Tertemiz insanları mumla arıyoruz.

“İyi insanlar” azalıyor.

Ülkesi için gaile çeken, sistemle didişen, boğazından hak edilmiş lokma geçen, alın teriyle kazanmış iyi insanlar yalnızlaşırken...

Yeni bir “iyi” yeşeriyor süratle...

Bu iyilik cebe bakıyor (!)

* * *

Ne iş yaptığını anlamadığımız insanlar servet katıyorlar servetlerine…

“Çok da yardımseverler, iyi insanlar, onlar da olmasa ne yapardık” denen bu bildik suretler hayatımızı kuşatıyor.

Böylece “kaynağı izah edilememiş” serveti çevreleyen saadet zinciri genişliyor.

O zincir hayata bağlıyor nicesini...

O zincir “pamuk ipliği”ne bağlı aslında (!)

* * *

Servet avcısı çok...

Yeni yeni yatırımlar çıkıyor ortaya, yeni yeni gösterişler…

“Hangi parayla bu arabayı sürebiliyor, hangi birikimle bunca yatın katın sahibi olabiliyor” diye ağzımız açık baktıklarımız çoğalıyor.

“Çok çalıştı” desen tutmuyor, “miras kaldı” desen uymuyor.

Haysiyetin, emeğin, alın terinin anlamı yitiyor giderek…

* * *

“Üzümü ye bağını sorma” ne çirkin bir özdeyişmiş meğer!

O üzüm için birbirini yemeye başlıyor ahali… Üzümler döküm saçım, yerlerde... Ve derken o bağ, dağ gibi yıkılıyor bir gün… Onlarca insan altında kalıyor tozun, toprağın, kirin...

“Çok güvenilir insandı…”

“Nasıl oldu…”

Oluyor!

* * *

Ada yarısında çoğu servetin kaynağı yalandır, talandır, korsanlıktır.

“Ucundan bucağından nemalandığımız” bu düzen kirlidir.

“İyi insandı” diyoruz, parasını yediklerimize… Kirli para elden ele gezdikçe temizleniyor sanki...

Hapse düşüne kadar…

Sonra…

“Canı cehenneme…”

(Cenk Mutluyakalı-Yenidüzen)