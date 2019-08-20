Lefkoşa Belediyesi’nde yaşandı, Gazimağusa Belediyesi’nde de yaşanmasın ; Sendika belediyenin durumunu ve şikayetlerini söylüyor. Devlet kör, sağır ve dilsiz modunda mı?. Nedir beklenen belediyenin tamamen iflası mı?. Çalışanların tamamen ödenemeyecek duruma gelmesini mi?. Yedi cihan belediyenin sıkıda olduğunu bilir ; ama KKTC’nin Balyapmaz arı Bakanları duymadı .

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(Tamer Karakaşlı)

Güneye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanan yabancı uyruklu emekçinin "Ne yapayım?.. Ustam beni üç aydır maaşımı ödemden çalıştırıyor, açım!" şeklindeki acı ifadesi gazete sayfalarındaki şu başlıkla yan yanaydı: "İş yerlerine 7 ayda 259 milyon TL ceza..." Hükümet gerçi çalışma yasalarını ve etiğini çiğneyen iş yerlerini denetime alma çabasını sürdürüyor... Çeşitli konularda kısa bir sürede kesilen milyonlarca liralık ceza da bunun göstergesi... Ama aldığımız acı duyumlar bu denetimin yetersiz olduğunun ve daha bir artırılması gerektiğinin de önemle altını çiziyor... Özel sektörde acı çeken ve mağdur edilen dahası "köle" muamelesine maruz kalan mazlum yığınlar var... KKTC'nin imajını da aşağıya çeken bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için hükümet ve medya çalışmaları yetersizse iş dünyamızı örgütleyen kurumların da devreye girmesi gerekir... Başta Ticaret Odası'na, Sanayi Odası'na ve çeşitli iş adamı ve iş derneğine bu üzücü aşamada görevler düşmektedir... Sinesinden çıkıp örgütlendikleri iş camiasına bu kurumlarımızdan da denetim gelmeye başlarsa işler yoluna daha kolay girecek ve çalışma hayatının hastalıklarına erken zamanda şifa bulunabilecektir...

(Ahmet Tolgay)

Anarşinin ruhunda sevgi vardır. İnsan doğasının iyi niyeti vardır. Anarşi, Yunanca'da olumsuzluk bildiren "an" ön eki ile yönetici güç anlamına gelen "arşi" sözcüklerlerinden türemiştir. Anarşi "yöneticisiz" anlamına gelmektedir. Anarşizm ise, toplumun, devlet dahil hiçbir yöneticiye ihtiyaç duymadan kendi kendini yönetebileceğini savunan bir düşünce akımıdır. Kaos veya kargaşa değildir. Anarşizm ideolojisi, insan doğasının güzelliğini esas alır ve her türlü hiyerarşik düzeni reddeder.

(Hüseyin Perçiner) ,

Duymak istemeyenler için bir daha yazalım. Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığını kaldırmak için özel komite kurup meclisin vaktini boş yere harcayacağınıza seçimlerden önce söz verdiğiniz gibi bütün milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırın....

(Göktürk Ötüken)

“İşlevini yitirmiş bir sanayi yapısını düşünün ve hayaller kurunuz. Onu nasıl görmek isterdiniz? Eski elektrik santralinin müze olarak kullanılması fikrini beğendiniz mi? Sizce bu santral binası daha çağdaş(!) bir görüntü için yıkılmalı mıydı? Yoksa geçmişin izini taşıyan binanın, yeni kent silueti içinde hala belirgin olduğunu görmek güzel mi? Sadece bacasını koruyarak, ondan hiçbir eser bırakmadan kamusal yarar değil; özel yarar uğruna otel yapmak mı daha iyi olurdu? Tıpkı Girne’deki Zeyko Zeytinyağı Fabrikası’na yapılan gibi.”

(Okan Dağlı)