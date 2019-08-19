2 milyon insanın aynı anda tuvaleti flash yaptığını düşününüz, ne kadar dışkı ve sidik kanalizasyona karışacaktır değil mi (varsa)? Bunun için ne kadar ekstra alt yapı yapılması gerektiğini varın siz düşünün. Yapmazsanız bu dışkının denizlere döküleceğini hayal edin. Dağların yıkılarak otellerin bahçe duvarı yapıldığını, Bu kadar insana hizmet için yurtdışından ne kadar işçi getirilmesi gerektiğini ve dünya kadar sosyal soruna neden olunduğunu, böylesi nüfusun ekstra alt yapı istediğini bir oturup düşünün. İlle 2 milyon turist getireceğim diyerek bu tip kitle turizminin memlekete olan gerçek maliyetine bakılmazsa işimiz gerçekten zor. Bu insanların elektirik tüketimi var, su tüketimi var. Bunların yeterli olması için de ekstra altyapı gerekir. Bir de düşünün 2 milyon kişi 2 milyar getirecekmiş. Hepsi vergiden muaf otellerde "all inclusive" kalıp, civar esnafa parmak verip, üç beş yabancı otel zincirine parayı verip dönecekler. 2 milyon 2 milyarsa bu da turist başına 1,000 tl harcama demektir yani, yaklaşık 200 dolar. Düşünün hatırladığım kadarıyla 1993'te turist başına harcama 900 dolardı. Nerden nereye. Adaya kuru kalabalıklar taşıyıp dünya kadar hesaplanmayan maliyet yaratıp iş ola turizm yapma işte buna denir.

(Mete Hatay)

“Kendimize yabancıyız, çünkü yaşadıklarımızı derinlemesine düşünmeye, vakit, yürek ve akıl ayırmıyoruz” diyor Niyazi Kızılyürek yazısında...

Ve gerçekleri boynumuza asıyor...

Kıbrıslı Rumlara diyor ki...

Kendinize ve ülkeye zarar verdiniz. Sonra, kurulan bağımsız devlette Kıbrıslı Türklerin haklarını aşırı imtiyaz olarak gördünüz ve kavga çıkardınız. Şimdilerde de, ülkenin berbat hale geldiğini görmezden gelerek, hala Kıbrıslı Türklerle iktidar paylaşımına yanaşmıyorsunuz...

Ve Kıbrıslı Türklere...

Olmayan bir devletin uyduruk milliyetçiliğini yaparak gülünç duruma düşüyorsunuz. Fiili ilhak koşullarında yaşıyorsunuz, seçilmişler giderek daha büyük oranda atanmış memurlara dönüşüyor. Ama siz onların kapılarında çocuklarınıza istikbal arıyorsunuz...

Evet, düşünmeden yaşayan ülke.

(Cenk Mutluyakalı)

KKTC Yüksek İdare Mahkemesi Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde yapılmak istenen değişikliğe ara emri verdi. Ara emri de kesinleşti. Önümdeki aylarda dava görüşülmeye başlanacak. Şehir Planlama Dairesi’nin resmi web sitesinde tüm mevzuatlar, planlar, emirnameler yasal olarak son halleri yayınlanırken, Mağusa, İskele, Yeniboğaİçi Enirnamesi değiştirilmiş şekli ile hala yayında. Üstünden 2 ay geçmiş ancak düzeltilmiyor. Bu basit bir hata değildir. Bu bilinçli bir şekilde yapılmaktadır.

(Merter Refikoğlu)

Hayatlarını anlamlı ve iyi bir şekilde yaşamak isteyenler başkalarının hayatlarını da zenginleştirmelidir. Bir yaşamın değeri dokunduğu hayatlarla ölçülür.

(Hasan Ankaralı)

"Sanat ama kuralsız olmaz" diye zaten kendi disiplini içinde belli kuralları olan ve o kurallara göre yapılan sanat dallarına yeni "kurallar" dayatmaya çalışan zorbaların aslında tam da ne yaptığını Devekuşu Kabare yıllar yıllar önce anlatmıştı! Yasaklar adlı oyundan minik bir sahne.

(Alev Şensoy)