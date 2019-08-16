Sığınaklarda, guyruklu piyanoların altında saklanan ya da memleketten savaştan dolayı kaçan herkes bakıyorum da en büyük şükrancı son 36 yıldır! Sıkı sıkıya bağlılar yarattıkları ganimet düzenine ve asla akıl (!) erdiremiyorlar bir şehit çocuğunun ya da bir Erenköy gazisinin neden barış istediğine! Çok yakındır beslendiğiniz bu sistem yine uğruna köle olduğunuz avantalarınızı korumak için size Kıbrıs'ta "ateşkesin son bulması" durumunu dayatacak ve o gün en büyük çözümcüler sizler olacaksınız! Onun içindir ki size naçizane tavsiyem bu gün bu kadar büyük perdeden konuşmamanız!

(Alev Şensoy)

Rum tarafında Lefkoşa'ya 300 Bin Ağaç dikilmesi için kampanya başlatılmış... Biz niye yapmıyoruz diye düşünüyor insan? Ya da biz de niye yapmayalım? 1-2 Mesaj da aldım özelden Mehmet Bey destekleyin, destekleyelim diye. Aslında konu çok basit, ihtiyaç çok net. Yapılması gereken de belli ama bizim ülkemiz söz konusu olduğu zaman bu kadar basit bir konuda bile doğabilecek komplikasyonlardan bazıları:

1- Yetki Karmaşası

Ağaçları kimden alacayık, nereye dikeceyik, Belediyeler, Çevre Dairesi, Orman Dairesi, bunların müdürleri, partileri tüm hepsinin egosun doğru yönetimi.

2- Çekememezlik

Bu işe ön ayak olacak sivil toplum örgütleri kimler olacak, bu örgütlerin hangileri hangileriyle küs? Kimin kimi x meseleden dolayı görmeye dahi tahammülü yok, bunların araştırılması, negatif enerji olmaması için çaba sarf edilmesi.

3- Her zaman mutlaka Yaklaşan Seçimler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası adayları bu işten kendilerine fayda sağlar mı, X Aday Y aday öne çıkıyor bu işte diye asapları bozulup kendi Öz ağaç dikim kampanyasını başlatır mı vs