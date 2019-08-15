İklim değişikliğiyle ilgili hiçbir hazırlığı olmayan ülkelerin başında biz geliyoruz. Etraf kavrulduğunda ve kıtlık başladığında "uh gavvollem nerden çıktı bu sıcaklar, tahıl nerden bulacağız?!!!" diyeceğiz. Ama çok geç olacak. Çünkü tarım siyasetimizden tutun, su yönetimiyle ilgili -hiçbir hazırlık yapma bir yana- yapılacak hazırlıkları da bozmakla uğraşıyoruz..

(Mete Hatay)

Şaşırıyorum, biliyor musunuz...

Mesela tatil gününde siyasi liderler niye adanın bütününü gezmiyorlar?

Akıncı niye Limasol’a Baf’a gitmiyor?

Niye Girne’ye ya da Karpaz’a gelmiyor Anastasiadis?

Egemenlik yarıştırmak, protokol sırası beklemek neyin nesi?

Anastasiadis, Karpaz’a gelse, tanımış mı olacak “KKTC”yi?

Akıncı, Larnaka’da tatil yapsa bir gün, liderlik apoleti mi sökülecek?

Çıkınız bu “dar” kalıpların içerisinden, şu sıkışıp kaldığınız ezberleri yıkınız artık... Kendi ülkesini “gezmek” için dahi protokol çemberine hapsolan insanlar sahi nasıl barış yapacaklar? Tek ülke gibi eyleyiniz önce, bunu hissediniz, pratiğinizi değiştiriniz.

Akıncı ya da Anastasiadis değil sadece, barışı, federal kültürü benimsemiş tüm siyasilere sözüm...

“Yarım”ı yaşayarak “tek Kıbrıs”a ulaşamazsınız.

(Cenk Mutluyakalı)

Tamamlayıcı harekat: 14 Ağustos , 1974 sabahı , Kıbrısı ikiye bölen askeri harekatın başladığı gündür...45 yıl önce bu sabah şafakla beraber, Türk Barış Harekatının ikinci kısmı başlatılmıştı..Birinci harekattan sonraki ATEŞ KES ve müzakereler sonuç vermeyince, Girne ile Lefkoşa arasında dar bir koridora sıkışan Türk birlikleri, doğuya ve batıya yürüdü...Dar bir alanda durup, düşmana kolay hedef ve YEM olmamak için genişlemek elzemdi..Türk tarafının, doğuya ve batıya 10 kilometrelik tampon bölge ilan edilmesini Yunan-Rum orduları reddedince , Türk askerleri oturup bekleyemezdi..Alınan o zamanki kararın doğru ve gerçekciliğni anlamak için askeri ve stratejik uzman olmak gerektirmez...Türk birlikleri güvenliğini sağlamak ve başlattığı operasyonu TAMAMLAMAK mecburiyetinde idi...Ve de gerekeni başarı ile yaptı... 16 Ağustos 1974 akşamından önce Mağusaya ve Lefkeye girdi...Mehmetcikler, komutanları ve rehberleri Mücahitlerimiz büyük sevinç ve coşku ile karşılanmıştı...Mağusaya ulaşıldığında Rumların güneye geçmelerine açık kapı bırakıldı. Karpaz’dan ve Maraş’tan Rumlar , güneye kaçtı.

Lefke’den sonra da Yeşilırmak’a yetişen Türk birlikleri, Kıbrıs’ı ortasından ikiye ayırmış oldu...

1975 de, BM gözetiminde, gerçekleştirilen nüfus mübadelesi ile de Kuzey bize, Güney de Rumlara kalmış oldu...Çetin savaşlardan ve büyük can kayıplarından sonra kazanılan zaferin kıymetini bilmeliyiz..Askeri zaferden sonra , MAALESEF EKONOMİK ZAFERE ulaşamadık..

Ancak, özgürlüğümüzü, güvenliğimizi ve Kıbrıs’ın toprakları üzerindeki Türk varlığının ebedileşmesini sağladık...

14-16 Ağustos, 1974 Kıbrıs tarihinin değişmesini getiren önemli tarihlerdir..

Bu tarihi yazan şehitlerimizin ve gazilerimizin, önünde saygı ile eğilirken, bizlere bıraktıklarının , sonsuza dek bekçileri olacağımızın garantörüyüz. ..

(Özcan Özcanhan)

Bir kitapta mı okudum yoksa bir röportajımdan mı aklımda kaldı bilemiyorum ama “göç ada insanlarının kaderidir” sözcüğü yıllardır aklımda.

İnsan neden göç eder?

Umuda yolculuk hikayelerinde acı ve sert mülteci dramları yaşanırken GÖÇ kavramı zor.

Belki savaştan kaçmak göçün en zor şekli.

Gençlik başımda duman dediğim zamanlarda İngiltere bana hep çekici gelmişti. Hiç cesur olamadım o göç adına.

Zaten benim için gerekli de değildi. Aile desteğim hiç eksik olmadı. Aksi takdirde ben çoktan kaçmış olurdum ülkemden.

Yurtdışına göç eden binlerce soydaşım ya umutsuzluktan, ya çaresizlikten, ya da daha iyi koşullarda dönme hedefi ile kaçtı. Şimdi düşünüyorumda hayallerimizin peşinden gitmek adına bir köprü gibi oldu göç çoğu zaman.

Hayaller ve gerçekliğimize tutunmak.

Göç ne giden için, ne kalan İçin kolay değildir.

Ama bilirseniz döneceğinizi, zaman sınırlı ise en az kayıpla ve yeni deneyimlerle beklersiniz geleceği.

(Oshan Sabırlı)