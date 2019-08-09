Polis içerisindeki iktidar kavgasını Hüseyin Yeşildağlı kaybetti; Cumhurbaşkanının da tavrı ile... Cumhurbaşkanı belki şahsi bir kaygı ile adım attı ama; Olayın boyutu çok farklı...

Manavoğlu kaldı diye sevinenlere bakmalı... FETÖ soruşturması yanında, sanal bet ve polis mali şubeye yönelik ihbarların tamamı Yeşildağlı’nın masasındaydı...

bu sabah, makam arabası ile geldiği müdürlükten; teşekkür bile edilmeden gönderildi...

esas büyük resme bakmak gerek... Kimler “kazandığını” düşünüyor?

Kaybeden ise yine sorunları çözüm bekleyen halk...

(Hüseyin Ekmekçi)

Lefkoşa- Girne yolu oldukça sık kullandığım bir güzergahtır. Point to point hız uygulamasının çok yararlı olduğunu düşündüren gözlemlerim var. Bir kere araç sürücülerinin büyük çoğunluğu sürat yapmaktan kaçınıyor ve çok daha dikkatli araba kullanıyorlar. Bu sürede bahse konu yolda eskiye göre çok nadir kaza gördüm. Tabi bu gözlemlerimin istatistiki verilerle desteklenmesi , sisteme geçmezden önceki kaza oranları ile kıyaslanması gerekmektedir. Eğer benim gözlemlerimle yetkililerin istatistiki verileri örtüşüyorsa kanaatim odur ki sabit kameralardan vazgeçip, point to point uygulamasını daha bir çok yolda uygulamamızda fayda olacaktır. Bu arada bu yolda sürat yapan ender kişilere de çok gecikmeden cezaları tebliğ edilmelidir.. Gözlemlerime göre başarılı bulduğum bu organizasyonu kuran bakanlığı ve bakanı kutluyorum. Istatistiki verilerinde açıklanmasını bekliyorum.

(Bülent Dizdarlı)

Liderler, "çözümle ilgili ev ödevlerinizi yapmadan karşıma gelmeyin" diyen Guterres'i nasıl kandırıp da istenenleri yapmadan (UN raporu, para 52 ve 55) yeni bir süreci başlatıp, iki taraftaki statükolara zırnık dokundurtmadan nasıl "kapsamlı çözüm" görüşürmüş gibi yapacaklarını tartışacaklar!!

(Mete Hatay)

Sabah kahvemizi Güney’de, İçişleri Bakanlığı’nda içiyoruz bugün. Emekli müdür Kyrie Nikos’la tanışıyoruz. Üç farklı kahve geliyor masaya; üç farklı dil dönüyor. Benim yarım Rumcam, Kyrie Nikos’un yarım Türkçesi, yetmeyen yerlerde İngilizce. 17 senenin güvercinlerini anlatıyor, İngiliz döneminden kalma eski bakanlık binasını anlatıyor. “Babutsaların değerini bilemedik” diyor “Şimdi İtalya dünyaya satıyor”. “Kıbrıs patatesi dünyanın en iyisiydi, Hindistan’a kadar gider yenirdi” diyor. Sonra bir ara gözden kayboluyor. Bir Kıbrıs haritasıyla beliriyor. Ben Baf konuşuyorum, o Girne konuşuyor. Kuşları konuşuyoruz sonra, göç rotalarını. Ağaç konuşuyoruz; incirin kökü çok uzarmış mesela.

Bir sessizlik çöküyor masaya. ‘Vah gençliğim’ diyor nefesinin altından. ‘Vah yaşlılığım’ diyorum ben de. Sonra da tek ağızdan ‘Vah Kıbrısım’ diyoruz.

Ha Kyrie Nikos ha Mustafa Amca, haritanın üstünde ha Kypros ha Kıbrıs, babutsa-patates-güvercin-incir zaten aynı.

(Ahmet Küçükuncular)

EL SEN Başkanı Kubilay Özkıraç Başbakan Ersin Tatar'ın yüzüne karşı "Sabrımız taştı, hesap vakti yanaştı" dedi. Ne sabrı, ne hesabı?..Lütfen biraz esneklik, biraz yumuşama...Literatüründe şantajdan ve tehditten başka bir şey olmayan ve kabadayı stili güden sendikacılık sökmez...En büyük silahları grevle elektriği kesmek mi?... Hele denesinler bakalım... Halkın sabrının nasıl taştığını işte asıl o zaman kendileri görürler.. Elektrik konusunda halk patlamak üzere... Elektriklenme had safhada!..

(Ahmet Tolgay)