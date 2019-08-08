Son 4 sağlık bakanımızın icraatları sırasında tespit yapıp kamuoyuna açıklama yaptıkları ortak bir konu var:

"İlaç Eczacılık Dairesi depolarında binlerce kutu tarihi geçmiş ilaç bulunup atıldı ". Bu ortak tespit ve icraata rağmen çare üretilemiyor. Üstelik çarenin otomasyon olduğunu bile bile. 10 yıla aşkındır tüm bakanlarca desteklenen ve kurumu sürdürülen otomasyon çalışmaları bir türlü tam anlamıyla kurulup organize olunamıyor. Bunun sebeplerine baktığınız zaman :

1. Otomasyon konusunda deneyimsizliğin getirdiği yanlış seçimlerden doğan zaman kaybı

2. Bir türlü sağlanamayan yeterli eğitimli personel.

3. Otomasyonla çalışmayı ret eden personel

- başlıca sebepler olarak sayılabilir. Ve bu nedenlerin üzerine gidilmedikçe bizler gelecekte de benzer olayları yaşayacağız.

(Bülent Dizdarlı)

Haber eğer doğruysa,

Devletin ecza deposunda,

90 kamyon dolusu "kullanım süresi" geçmiş ilaç tespit edilmiş.

Bu kurum, kadar mı laçka?

Sorumlular?

İnanılır gibi değil?

(Ülker Fahri)

"İki devletçi" parti, Maraş'la, Doğu Akdeniz'le ilgilenirken, yönetimindeki iki bakanlıkta vatandaşlar, Ağustos sıcağında "devlet"lerine para yetiştirmek için yarışıyor.

Kimlik Kartı Dairesi'nde dün bir kart müracaatı için 3.5 saat bekleyenler, Ehliyet Dairesi'nde bugün 100'lü sayıda sıra numarası alanlar, hepsi hizmet beklerken, bu partinin Başkanı Ankara'da Çavuşoğlu ile fotoğraf çektiriyor.

Cumhurbaşkanı'na "ayar" çekmeye çalışanlar, acaba kendi idarelerinde para basan bu iki daireye el atacak mı?

Dikkat ediniz; bugünlerde Maliye ödeme sıkıntısı çekmiyor. Hatta eski borçlara bile para ayırıyor. Bütün bu paralar da saatlerce sıra bekleyen bu vatandaşlardan geliyor.

Kendi vatandaşına devlete para öderken bile eziyet çektiren bir devlet anlayışı bu...

Eminim, bu kuyruklarda bekleyen insanımız bu vergileri öderken "haram olsun size" demektedir.

(Hasan Kahvecioğlu)

Eğitimde tam güne geçilmesi, yani binlerce insanın yılda on binlerce lira tasarruf sağlaması sendikal hareketin değil Türkiye'nin protokoldeki talebi oluyorsa, sendikal hareketin ise ilk isyan noktası %2 hayat pahalılığı oluyorsa fazlasını konuşmak zordur. Hatta bir partimiz 2019'da tam güne geçilirse kaos olur dedi. Kaos olmasın. Olmasın ama ayda 4 bin lira kazanmak için genç bir anne ayda bin lira kreş/yuva/etüd parası versin.

Japonya'da ilkokul öğrencisi ders gördüğü sınıfta öğle yemeğini yiyor, servisi çocuklar yapıyor, sonra çocuklar sınıfı temizliyor. Çocukları ailelerin okula götürmesi de yasak. Çocuk kendi yürüyecek veya otobüse binecek. Bu zengin Japonya'nın işi. Biz, Japonlara göre fakirler, ise okulda tam gün eğitim yerine paralı etüdü tercih ediyoruz. Bizde Almanya'dan fazla kişi başına düşen BMW olması ama yol olmaması gibi.

Bir toplumun çıkarı sadece memurlarının aldığı parada değil, memurları ve memur olmayanların devlet hizmetlerinden ne ölçüde faydalandığındadır.

(Ulaş Gökçe)

Turizm Bakanı Ünal Üstel’i göreve gelir gelmez Lokmacı kapısında bekleyenler için aldığı tedbirden dolayı kutlarız. İnşallah bu güzel adımı, bölgedeki bar ve cafeler için de devam eder. Bu bölgede yerleşim yeri olmadığı için müzik yapan mekanlara ki Güney’den bayağı turist çekiyorlar biraz daha tolerans gösterilmesi gerekir. Özellikle Çevre Dairesi geçenlerde tıka basa turist ve Rumlarla dolu bir bara giderek saat 11.30’da onlara ceza yağdırdı. Bu tip kafkaesk tavırlar maalesef bazı memurlarda alışkanlık haline gelmiş durumda. Yetkiyi kişisel güç gösterisine dönüştürmek biliyorsunuz eski bir hastalık...

(Mete Hatay)