Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş, ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de uluslararası toplumla kavga vesilesi yapılacak bir konudur. Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş’ta, diyalog, çok yanlı diplomasi ve akıl yoluyla, hem kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin yaratılmasına hem de kapsamlı çözümün zorlanmasına hizmet edecek bir çözüm üretmek mümkündür. Enerjimizi bu çözümün üretilmesine harcamak gerekir.

(Tufan Erhürman)

İsmi lazım değil, bir arkadaşımın 3 restoranının toplam elektrik faturası 47,500 TL.

Bu adam net %15’e çalışsa, sadece elektriği ödemek için 316. 600 TL ciro ister.

Türkçesi, günde 10.500 TL ciro yapacak ki sadece elektriği ödesin.

Bu şartlarda bu ülkede 1 tane küçük/orta boy esnaf kalmayacak diye yazdık buralardan 3/4 ay önce, değişen tek şey kötüye gidişin hızlanması.

Bu elektrik faturalarını kim, nasıl ödesin?

(Murat Şenkul)

1958'de genellikle Kıbrıslı Türklerin göçünden söz ederiz. Fakat o döneme şöyle bir baktığımızda, Kıbrıslı Türklerin çoğunlukta olduğu köylerden ya da mahallelerden de yüzlerce Rum'un kaçmak zorunda bırakıldığını görürüz. O dönemin Lefkoşa bölgesinden Lefke, Ayluga, Küçük Kaymaklı, Bağlıköy, Luricina, Baf'tan Marona, Koloni, Aynikola, Susuz, Yalya, Magunda, Mamountali, Mandria, Prastio, Limasol'dan Alehtoro, Anogyra, Armenohor, Evdim, Kandu, Larnaka'dan Celya, Klavdia, Köfünye, Menoya köylerinden yaklaşık 2,700 Rum evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Bu da yaklaşık o dönemde göçmen olan Kıbrıslı Türk sayısına eşitti. Lefke'de göçmen olanlardan küçük bir kısım hariç (981 kişiden 100 kişisi dönmüştü) -ki onlar da yeniden 1963'te göçmen olacaklardı- hemen hemen hiçbiri 1960'ta evine dönemedi.

(Mete Hatay)

Mustafa Akıncı – Nikos Anastasiadis sosyal buluşması ilk dış ziyaretini Güney Kıbrıs'a yapan Yunanistan'ın yeni başbakanı Kiriyakos Mitsotakis’in Türk tarafının büyük tepkilerine neden olan o söylemlerinin yankıları dinmeden gerçekleşecek… Yunanistan’da çeşitli siyasal görüşteki hükümetler değişir, ama Kıbrıs’ın genelinde Elen hakimiyetçiliğini öngören milli ve kemikleşmiş siyaset asla değişmez… O nedenle Mitsotakis de selefi Aleksis Çipras’tan farklı söylemler üretemedi Kıbrıs konusunda…

(Ahmet Tolgay)

Memlekette her gün onlarca kaçak inşaat yapılmakta, dere yatakları doldurulmakta, sahiller işgal edilmekte, denizler kirletilmekte, tarihi eserler yıkılmakta, dağlar yıkılıp inşaatlar yapılmakta, bokumuz denize akmakta... Sesiniz çıkmayacak, hepiniz şimdi imar planı uzmanı kesileceksiniz başımıza. Açık olun, derdinizi söyleyin...

(Merter Refikoğlu)