Bu ülkede kurulan ve mecliste temsil edilen bir siyasi parti, ülkenin ordusunun başındaki komutanın yurttaş ol(a)mamasını mesele etmiyor, ama komutan yardımcısının doğum yeri ya da kökenini mesele ediyorsa "aidiyet" diye sorarım, sorulmalı

(Erkut Şahali)

Şafak Nöbeti: Anzaklar her yıl hiç sektirmeden ta Avustralya'dan gelip Çanakkale'de şafak nöbeti tutar, kimileri de bizim yerel şafak nöbetçilerimizi akıllarınca taşa tutar!.. Unutmadan: Normandiya çıkarmasının yıl dönümlerinde de Müttefiklerin torunları ta nerelerden toplanıp - gelip Normandiya sahillerinde şafak nöbeti tutarlar.

(Ahmet Tolgay)

Karpaz’ın yok edilişi:



Kıbrıslı Türkler sadece iki olayda bir araya geliyor. Cenazelerimiz ve düğünlerimiz. Akşam sevgili köylümüz Karpaz bölgesinin sevilen insan Raif Kimsesizer'in evladının Mehmetçik Köyündeki (Galatya) düğün törenine gittim. Çok güzel bir törendi. Zaten dünden kalan iki güzel şeyin biri düğünümüzdü...

G. Mağusa’dan itibaren , Mehmetçik köyünün girişine kadar olan bölge Resmen şantiye olmuş.Deniz kenarında, yol kenarında dev gibi hotel inşaatı,villaların yanı başına dikilmiş, birbirinin içine girmiş 15 katlı devasa apartmanlar,etrafı çöp, ot dolu dükkanlar,atıl kalmış eski yarım inşaatlar.Saymakla bitmez.Tam bir görsel rezillik..

Hele çevre!

Yeşile güzelliğe dair hiç bir şey kalmamış...

Esas yazmak istediğim konu yollar.Yeni yol yapım çalışmaları uzunca bir süredir durmuş.

Bahçeler çemberinden, Mehmetçik köy kavşağına kadar olan yolun durumu bir felaket. Bu kadar zenginliğin içinde! Böylesi bir rezil yol olamaz! Kapkaranlık, çukurlarla dolu, işaretsiz, çizgisiz, uyarı levhasız. Karşıdan araba geldiği anlar yolda içgüdüsel olarak kalabiliyorsunuz. Yoldan çıkıp kaza yapmanız an meselesi.

Hiç bir yönetenimiz bu yolu kullanmıyor mu? Önlem ne zaman alınacak. İnsanlarımız ölünce mi?

Karpaz’ın hastanesi yok. Doktoru yok. Üniversitesi yok, işi yok. Daha yazacak o kadar şey var ki.Yazsan ne olacak? Zaten kimin umurunda?

Ve İskele sahil şeridinde yapılan ışıklandırma, çevre düzenlemesi, yürüyüş yolu akşamdan kalan ikinci güzellik oldu. Bu çalışma beni biraz olsun umutlandırdı. Emeği geçen herkesi kutlarım.

Ülkemiz resmen talan yeri oldu.

Hepimiz oturmuş sadece seyrediyoruz!

Sizi bilmem ama ben kendi adıma utanıyorum...

(Eralp Şerifoğlu)

Buradan açık çağrımdır. İmar planları ile ilgili tarafları, halkı bir araya getirip tv den, radyodan, internetten canlı yayın yapın. İstediğiniz sunucu, istediğiniz kanal, istediğiniz gazetecilerle. İnsanlar izlesin tartışmaları, kendi kararlarını kendileri versin. Bakanlıkta, şehir planlama dairesinde yaptığınız gizli toplantıları da halkın önünde yapın. Hade bakalım. Herkes görsün herkesin gizli ajandalarını.

(Merter Refikoğlu)