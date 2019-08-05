Sosyal medyadaki "eski" fotoğrafları görünce aklıma koca yürekli bir adam geldi.

Öylesine koca yürekliydi ki, bu topluma savaş yıllarında devrim gibi bir yenilik sundu.

Girişim yapmak isteyenlerin "fırın" açtığı yıllardı o yıllar...

Ekmek satmak en geçerli esnaflıktı.

Ama onun kafasındaki yenilik bambaşkaydı.

Pastahane açtı, üstelik de adını "Paris" koydu.

İlk yıllarda İngilizler olmuş müşterileri, onların ısrarıyla, "dükkanın" adını Londra diye değiştirmiş...

Herkes gülmüş ilk zamanlar pastane açma fikrine....

Bu sataşmalara hiç kulak asmamış.

Hayatının son nefesine kadar çalışan bir emekçiden bahsediyorum.

Hiç yorulmayan...

Bu topluma "Londra Pastanesi" gibi özel bir değeri, binlerce anıyı armağan eden Ertoğrul Mehmet'ten söz ediyorum...

Bir kuşağa, kardeşi Nevzat Özdağ ile birlikte bu özel günleri yaşatan Ertuğrul Özdağ...

Dedem.

Bütün ailesine kucak açan, torunları-evlatları dışında, bütün toplumun damağında leziz bir tad bırakan Ertuğrul Özdağ... Çok oldu gideli... Ne dedem var şimdi, ne de pastaların tadı...

Hatırası bile şeker tadında...

Işıklarda uyusunlar...

(Mert Özdağ)

THY’den KKTC futboluna büyük destek:

İlk derbi maçına gidecek Kıbrıslı taraftarlara, dönerken mahallelerindeki kulüplere teslim edilmesi şartıyla, birer top verileceğini açıkladı.

Toplar: No:5 ..Tepük marka..Üllüklü...Made in Pakistan. UEFA onaylı.

Uçur bizi THY...

Not: Bu olağanüstü yardım ve fedakarlıktan dolayı THY'nin finansal sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor...

(Eralp Şerifoğlu)

En güzel temizlik kirletmemektir... "Vergimi veriyorum, belediye temizlesin" ya da "Hademe bu iş için para alıyor" mentalitesinden kurtulmadığımız sürece temiz bir çevrede yaşamamız imkanız...

(Sanem Gök)

Ledra Palas sınır kapısından Güneye geçerken, başınızı sola surlara doğru çevirirseniz, yıkılmak üzere olan Çetinkaya surlarını göreceksiniz.

Taksim sahası üzerindekiler yıkıldı,

Cumhurbaşkanlığı sarayı surları yıkıldı,

Bunların da yıkılması mı bekleniyor?

Bu ne aymazlık,

Bu ne sorumsuzluk?

Kapatın o zaman o Eski Eserler Dairesi dediğiniz daireyi.

Dünya bize “lanetleyerek” gülüyor...

(Ülker Fahri)

İskele'de apartmanlar kalkarken, Karpazlılar da bu rantı görüp istiyorlar.. Kendilerine göre herkes haklı!! Yıllar önce "onlar parayı götürürken bizden sadece eşeğin üzerinde poz verip egzotik Karpaz olmamız isteniyor" demişti bir genç arkadaş. Ama olay bu kadar basit mi? Her tarafı apartmana, otel mezarlığına çevirirsek, bu işin içinden nasıl çıkacağız? Karpaz'a daha fazla ilgi gösterelim. Doğrudur, ihtiyacı var! Sağlık hizmetlerinin eksikliği, altyapı sorunları vesaire. Ama devletten ilgi demek beton dökmek için izin olmamalı... Doğanın korunmasıyla sürdürebilir bir agro turizm yapılabilir. Bafra'da zaten oteller bölgesi oluştu. Oradaki iş olanakları değerlendirilmeli. Emirnameyi kaldırarak Karpaz'ın betona teslimi esas yok oluşu demektir... Amman dikkat!!

(Mete Hatay)