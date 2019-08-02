Sterlin 9’u 10’u bulduğunda bir günde 3 zam yapan sermayeler, sterlin 3 TL’ye yakın değer kaybetti ama raflarda değişiklik göremiyorum.

(Bilal Dericioğlu)

"Bugün TPAO bizim adımıza sahadadır. Güzel de kaç tane Kıbrıslı Türk Yerbilimci devlet adına gözlemci statüsünde de olsa oradadır? Yapılan işlemlerden kurumlarımız nasıl haber almaktadırlar? Kaç tane akademisyenimiz öğrencilerine gazın ülkede kullanımı üzerine örneğin doktora tezi hazırlatmaktadır?"

(Salih Erşangil)

Yazık....

Karpaz halkı: sadece belediye çalışanımız, muhtar ve birkaç meclis üyemiz ve vatandaşımız mış.....

Sivil toplum örgütleri nerde, esnaf nerde, eğitimci nerde, en güzel güzel arazileri alıp emirname kalksın diyenler nerde, çembere gelip geri dönenler nerde,....

Yazık... ben bakir doğamın aynı kalmasını istiyorum, plajımın dokunulmadan, ağaçlarımın yeşil kalmasını istiyorum. Herkes için asfaltın sıcaklığından yanıp hastanelik olurken... uyuyan halkıma yazık diyorum sadece.... Susan halkın istediğini bir avuç insan savunamaz, bekle Karpaz mücadele vermeden herşeyi altın tepside sunacaklar elbet.....

(Pınar Selengin)

Hırsızlık yaptı ama mazereti vardı, adam dövdü ama mazereti vardı ,tecavüz etti ama mazereti vardı,küçük çocuğa takıldı mazereti vardı,borcunu yıllarca ödemedi mazereti vardı,görevini suistimal etti devleti zarara uğrattı mazereti vardı,say say bitmez.Polis kendi himayesinde yaşlı insanı merdivenlerden düşürür ,yerdeki adama vahşice tekme atar bunların üstüne yine mazeretimi vardı.Memleket pislikleri örtmeye o kadar alışmış ki etrafımız mazeret yaratma ustası dolmuş.Suç suçtur,suçları haklı göstermeye çalışıp kendinizi komik durumlara düşürmeyiniz.

Top of Form

(Serkan Özalan)

Yanlışlıkla yapılan bir uygulama olduğu Maliye eski bakanı Serdar Denktaş tarafından da doğrulanan ve o nedenle geri alınan yüzde 2'lik hayat pahalılığı tahsisatı konusunda konuşan çok... Ama hayat pahalılığı tahsisatlarının belirlenmesindeki önemli ölçeklerden ve nedenlerden biri olan dövizin şimdilerde ortalama yüzde 10 dolayında değer yitirdiğini hiç seslendiren yok.. Döviz yükselirken maaşlara yapılan artış kazanılmış haktır; döviz düşse de o hak asla iade edilmez; değil mi?..

(Ahmet Tolgay)

Kime destek verirsen ver günü gelir alacağını alır ve kazığını Çakar...sorduğunda ise başkası üzülmesin,saldırmasın diye mecburiyetten olmuş diyebiliyor.. pişkinlik .. Neyse siyasete gördüğümüz manzara her yerde varmış.

(Bülent Kılıçoğlu)

“Tekmelenen” insan değil sadece...

Bu ülkedir!

Yönetim anlayışıdır.

Demokrasidir.

Polis bir yerlere bağlı...

O bir yerler başka bir yerlere...

Siz eğer, birileri taşlanırken polise “dur” derseniz... Hani birileri “linç” edilirken o polisi pasifleştirirseniz... Siz taş atanı “protokol”de şereflendirir, “tutacak” olanı sindirirseniz. Adalet yoksa poliste...Şeffaflık yoksa...Sevgi yoksa sevgi...Demokratik yönetim hiç yoksa...Sonuç budur.

(Cenk Mutluyakalı)