Burcun üstüne tuvalet yaparsan tabii ki çöker... Bu resim, ezbere yapılmış olan herhangi bir durumun nasıl zaman içinde çevreyi etkilediğin göstermektedir. Adamlar tuvaletleri nereye yapmışlar. Nerde tuvalet orda minimum emici kuyu ve/veya septik. Kültür mirası komitesi, AB, UNDP ... Bu rezillikleri kaç kere daha görecekler...

(Hüseyin Erdoğdu)

Dövdü ama dövdüğü kişi içkiliydi, küfür ettiydi, olay çıkartmıştı. Siz bu gibi durumlarda ceza kesecekseniz memleketteki mahkemeleri kapatalım. Bir de belli yerlere eleman alırken ruh sinir hastanesinden alınan raporları yazan insanlar kişileri daha iyi incelesinler.

(Serkan Özalan)

Devlete ait sahil şeridi önce İçişleri Bakanlığı tarafından Esentepe Belediyesi’ne devrediliyor. Sonra Esentepe Belediyesi söz konusu malı 35 yıllığına özel bir şirkete ihalesiz kiralıyor... Neymiş kamu yararı içinmiş. Peşkeş yahu neyin kamu yararı...

(Göktürk Ötüken)

Hayat pahalılığı kesintisi ile ilgili mahkeme kararı tartışılıyor. Mahkeme kararları herkes için bağlayıcıdır ama elbette tartışılmaz değildir. Demokraside her karar gibi mahkeme kararları da tartışılabilir. Yeter ki kararın bağlayıcılığı tartışılır hale getirilmesin, yargıya saygı ilkesi korunsun ve bu amaçla doğru yerden tartışma yapılsın. Doğru yer, mahkemenin gerekçeli kararında belirtilen unsurlardır. O unsurlara değinmeden yapılan eleştiriler yargının saygınlığının tartışma konusu haline getirilmesi riskini taşır ki bu da hukuk devleti ve demokrasi açısından risklidir.

(Ümit Bahşi)

Bu ülkede en büyük sosyal etkinlik yeme içmedir. Bu kadar yeme içme yerine spor yapılsaydı nerden geldi bize bu beytambal hastalık sorusu olmazdı.

(Hasan Birtan)

1 Mayıs'tan bu yana dövizde gözlemlenen ve şimdilerde ciddi boyutlara varan düşüşe bile sevinemiyor halkımız... Çünkü piyasa üzerinde bunun tüketici lehine bir etkisi görülmüyor... Dövizle birlikte yükselen mal ve hizmet fiyatları aynen yerini koruyor... Hükümetin bir ekonomik ve mali politikası varsa halkın esenliği ve mağduriyetin giderilmesi adına bir şeyler yapması gerekir.. kalkınmakta olan ülkeler içinde parasının değerini en fazla yükselten ülke konumuna gelen Türkiye'ye bu yaz mevsiminde turist yağmakta...İstanbul, tarihinin en büyük turist akınıyla karşı karşıya... Üreten Türkiye'nin ihraç ürünleri de ülkeye iyi bir döviz geliri sağlamakta... TL'nin döviz cinsleri karşısında değerini yükseltmesini bu ekonomik göstergelere bağlayanlar da var.. KKTC'de en fazla rağbet edilen döviz cinsi olan İngiliz Sterlini, TL karşısında 3 ayda yüzde 13.36, Euro, yüzde 7.63, ABD Doları ise yüzde 7.21 değer yitirdi... Bir anımsatma yapmakta yarar var ki, KKTC bankalarındaki toplam yerel mevduatın yüzde 60'tan fazlası dövizdir...

(Ahmet Tolgay)

KKTC'nin bağımsızlığını tanıyan tek bir devlet var. KKTC'nin bağımsızlığına saygı duymayarak bağımlı hale getiren de yine tek bir devlet var. Devletin bağımsızlığını yaşatıp tanıtacağız derken devleti bağımlı hale getiren de tek bir parti var. Ey "bağımlı bağımsız" devletin kurucu partisi. Siz önce bağımsızlığınızı bağımlı hale getirenden kurtulmayı başarınız ve inandırıcı olunuz. Hayallerden vazgeçiniz. Unutmayınız ki gün gelecek sizi bağımlı hale getirenlerin sizin işbirliğinize de ihtiyaçları kalmayacaktır. Eğer bu iradeyi gösterirseniz işte o gün saygıyı hak edeceksiniz.

(Ahmet Billuroğlu)