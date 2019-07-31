Böyle giderse hepsi çökecek! Yıllarca ihmal edilmiş surların içinden ağaçlar çıkıyor. Sorumluluk kimde kavgalarıyla yıllar geçti.. Beş ay evvel Zahra sokağının altı oyuldu. Daha birşey yapılmadı. Gerçi ihale yapılmış falan diyorlar.... Para için ya UNDP, ya da AB'nin kapıları çalınıyor.. Veya TC'nin.. Sadece sahte gözyaşları döküyoruz, "ahhh yasemin kokulu Lefkoşa" diye diye o çok pahalı mobese kameralarını dikerken..

(Mete Hatay)

Surlar!

Ne aşklar gördü, ne savaşlar...Kalleşliğe sırt döndü, sırrını paylaştı tarihin, eli kanlı katilleri gizledi.Hisar çocuklarına kucak oldu, yağmacılara durak...Kimseler görmeden kaçakları uğurladı, kör kütük sarhoşlarla sabahladı.

“Gün doğdu, hep uyandık” şarkıları söylendi gölgesinde... Tepesinde “yurdunu sevmeliymiş insan” şiirleri okundu. Onca yüzsüzlükle yüzleşti. Dört yüz elli küsur yıl direndi.

Ey “hükümetler” deviren güç!

Surlar’ın “envanteri” var mı sahi?

“Ortak Komite” önerelim.

Tören adımlarla Baf Kapısı’ndan girip, Mağusa Kapısı’ndan çıkalım.

Yıkıntıyı ay-yıldıza boyayalım.

Piyale Paşa’nın ruhuna mevlid-i şerif okutalım, tüm camilerde...

(Cenk Mutluyakalı)

Hayatın acı ve hüzünlü yanlarından, hayatın iyi ve yaşanılası yanlarını görmek mümkün olmuyor artık.

(Bilal Dericioğlu)

Yarın yapacağımız eyleme tüm bölge Belediyelerini, meclis üyelerini, bölge muhtarlarını, bölge derneklerini, Belediye sendikalarını ve diğer sendikaları davet ediyoruz. Karpaz bölgesi tüm ada halkının sahip çıkması gereken bir bölgedir dolayısıyla hakkımızı alana kadar susmayacağız.

(Emrah Yeşiırmak)

Her taraf veran. Bozulan onarılmaz, kazılan bırakılır, sökülen orada, dökülen burada... Kimin omuru?

(Hüseyin Ekmekçi)

Olduğu gibi her tarafımız rezalet kokuşmuşluk. Bakan önlem aldık der hastanenin virüsten haberi yok adam 3 gün gider gelir. Dava açacan 3 günün bedelini ödetecen tazminatlar gelmeden düzelmez bu devlet

(Gökhan Öztürk)

İlk dış ziyaretini Güney Kıbrıs'a yapan Yunanistan'ın yeni başbakanı Kiriyakos Mitsotakis "Türk askeri adadan çekilmeden çözüm olmaz" dedi..Annan Planı'nı kabul etselerdi Türk askeri adadan çekilecekti... Kabul etmediler... Demek ki çözümsüzlükte direnmeleri salt Türk askerinin adadaki varlığıyla ilgili değil... Mitsotakis "Garantilerin modası geçti" de dedi... Gerekçeleri net biçimde ortada olan uluslararası antlaşmaların modası geçer mi?.

(Ahmet Tolgay)

Kuzey Kıbrıs’ta “Üniversitelerini, otellerini, kurumlarını, insanlarını, çalışanlarını” aşağılayan bir ‘güruh’ var.

“Rumlar iyi Kıbrıslı Türkler kötü” propagandasının maşası!

Maşa olma, tutan ol!

Dünyada böyle bir ‘zihniyet’ yapısı ile ‘düzenin iyileşeceğini’ düşünen bir ülke yok.

(Sefa Karahasan)