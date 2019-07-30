Çok mu zordur bir yasa yapıp " etrafa gelişi güzel çöp atan kirleten kişilere 2ay hapislik ve / veya 5 asgari ücret para cezası verilir" demek. Vallai etraf temizlenmezse bari bütçe denkleşir.

(Bülent Dizdarlı)

Yazık bize; başarımızı sürdüremedik. Sivrisinekler, etkisiz kamu yönetiminden yararlanarak Sinekçi Aziz’in torunlarına karşı galip gelmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

(Hasan Erçakıca)

Anayasa Mahkemesi çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı artışlarından %2 kesinti yapma kararı alan Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümetine dur dedi...

Yaşasın adalet

(Göktürk Ötüken)

“Şimdi seni bu araçtan aşağıya atsam” dedim dostuma...

Üstelik pahalı bir arabası vardı, görkemli, lüks...

“Yarın buluşsak…Sana, gel dört tekerleği yarı yarıya bölüşelim, desem…”

“Nasıl yani” dedi ve sordu:“Araba ne olacak?”

“Unut” dedim, “O artık benim.”

...

Dört tekerleğin dördünü de önerdim, reddetti!

İnerken “nankör” dedim, “senin anlaşmaya niyetin yok…”

(Cenk Mutluyakalı)

Trafik kaosumuza çare adına önemli bir adım atıldı… Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi'nin özel müfettişleri devreye girdi.. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu sivil müfettişler yolcu gibi toplu ulaşım araçlarına binip denetleme yapmaya başladılar… Denetimler sırasında her türlü uygunsuzluk ve yasa dışılık anında belirlenip rapor edilmekte ve cezai işlem uygulanmakta… Bakanlık ayrıca vatandaşların bu bağlamdaki her türlü şikayetlerini alabilmek ve gereğini yapabilmek için 7/24 hizmet veren ücretsiz 1181 “Alo Ulaşım” hattının da devrede olduğunu anımsatmakta...

(Ahmet Tolgay)

Değerli arkadaşlar bir süredir kapalı Maraş açılacak diyen Türkiye ve soruyorum buradaki temsilcilerine ateşkes sonrası işgal edilen bu bölge için 1979 doruk anlaşmasının 5’inci maddesi dururken ve ayrı yeten 550 ve 789 sayılı B.M. Güvenlik konseyi kararları varken kim bu kararları yok sayarak açabilir? BM’nin kontroluna verilerek çözüm öncesi de açılabilir diyor kararlar. Hangi yönetici Türk yönetimi altında açalım diyorsa ya haberi yok bu kararlardan ya da çok cahil veya bizi enayi yerine mi koyuyorlar?

(Zeki Beşiktepeli)