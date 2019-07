Batı Nil virüsü şüphesiyle hastahanede gözetim altında tutulan 7 vatandaşımızın kan örnekleri Türkiye'ye gönderilmiş. Yani kısacası ülkemizin tıbbi imkanları vatandaşlarımızda virüs olup olmadığını tesbit edebilme ve ileri tetkiklerin yapılabilmesi için çok da yeterli değil. Sadece bu olay bile ne durumda olduğumuzu açıkca ortaya koyuyor...

(Göktürk Ötüken)

Her gün farklı bir yerde elektrik kesintisi haberi duyarık. Kimisi da uzun süreli.Yakında başlayacak grevler için hazırlık maçları olmasın sakın.

Eh , bu kadar sene ayrı devlet kurdum diye nutuk at ,tören yap ,tanınma iste ama hiçbir zaman da kendi ayakları üzerinde durmak için çaba sarfetme , günden güne de bağlılığını (bağımlılığını) sıkılaştır. Kendine ait ne varsa batır, ya da devret.Sonra da her sene protokol kabusu yaşa... "Düdüğü de tokmağı da kaptıran adam" ile "Kırk arabın üstünden geçtiği adam" arasında bir fark yok gibi....

(Ahmet Ersöz)

Güzel ülkem modern oldu 3 boyutlu yaya geçitleri yapıldı ama hala sineklerden 1950 usulü ölümler salgınlar oluyor. Akıl tutulması bu

(Bilal Dericioğlu)

Sayın Tatar, "ben başbakan olarak" diyerek, hem kendini, hem de bizi başbakan olduğuna sürekli ikna etmeye çalışıyor da, biri de çıkıp ona "başbakan" gibi konuşmayı öğretmeli artık...

Olmadı, olmuyor!

(Erkut Şahali)

"Bu düdük ötmeyecek" demişti bazı Ermeniler. Yeni kurulmuş Kıbrıs Cumhuriyeti'nin çalışmayacağına inanıyorlardı. Bir kısmı İngiliz adadan çekildikten hemen sonra İngiltere'ye göç etmiş, bir kısmı ise Sovyet Ermenistan'ına göç etmeye karar vermişlerdi. Onlarcası kısa zamanda bu filmdeki gibi adayı terk etmişlerdi. Fakat onları orada da pek iyi günler beklemiyordu maalesef!! Ya kalanlar. Onlar da 1963 Aralık ayında yerinden olacaktı çoğu. "Bu dütük ötmemişti."

(Mete Hatay)

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğünün sinir uçlarına basan, gelişmeler karşısında varoluş-yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz açıktır" dedi... Hiç bitmiş değil ki bu varoluş mücadelesi... Şimdilerde ise o mücadele yepyeni boyutlarda...Ama çoğumuz farkında değil, kim kime dum duma havasında...Petrol ve hidrokarbon alanlarının pek azında huzur ve barış vardır…

(Ahmet Tolgay)

Mevsim değişir ya hani, giyinseniz ter basar, soyunsanız ıslanırsınız...

Öyle “arada kalmak” vardır bazen...

Nerede duracak, nereye varacaksınız, bilemezsiniz.

Belki çok uzun seneler başınızı yaslayacağınız bir omuz feda edilmiştir.

Belki bir aşk hiç başlayamadan, bitmiştir.

(Cenk Mutluyakalı)