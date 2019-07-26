Bir konu hakkında bilgi sahibi olmamak bir sorundur...

Bir konu hakkında bilgi sahibi olmadığını bilmemek daha büyük bir sorundur...

Bir konu hakkında bilgi sahibi olmadan bildiğini zannetmek daha da büyük bir sorundur...

Bir konu hakkında bilgi sahibi olmadan bildiğini zannettiği şeyin çok yanlış bir bilgi olması daha daha da büyük bir sorundur.

Bir konu hakkında bilgi sahibi olmadan bildiğini zannettiği şey yanlış bilgi olsa bile doğru bilgi kendine sunulduğunda bunu kabullenmeyip yanlış üzerinde inatla ısrarcı olmak çok çok daha büyük bir sorundur

(Kemal Başat)

İş bulamadığı için göç eden, yuvası yıkılan psikolojisi bozulan o kadar çok genç varken bir bakan eniştesini işe alacak, sonra bu ortaya çıkınca haberim yoktu deyip gıvıracak, işe alma belgesinin altına attığı imza ifşa olunca işten durduruyorum diyecek, biz da halk olarak bunlardan adalet bekleyeceyik. Yazıklar olsun...

(Göktürk Ötüken)

“-2012 KKTC Bütçesi yaklaşık 3.1 milyar TL.

-2018 KKTC Bütçesi yaklaşık 5.7 milyar TL.

Artış yaklaşık %84

-2012 Girne belediye bütçesi yaklaşık 32 milyon.

-2018 Girne belediye bütçesi 129 milyon.

(gerçekleşen bu rakama biraz uzak 100 diyelim yuvarlak)

Artış bütçeye göre yaklaşık %400

Gerçekleşene göre de yaklaşık %320

KKTC bütçesine oranla Girne Belediye bütçesi 3.2 kat fazla artmış 2012-2018 döneminde !

Peki ne olmuş da bu fark oluşmuş?

Evet belediye işletme izinleri gelirlerini,meslek vergisi gelirlerini,akıllı sayaça geçmekle ve artan su fiyatı ile su gelirlerini artırmıştır AMAAA;

Bu gelir farklılaşmasının ANA sebebi,

Girne’deki inşaat patlaması ile birlikte,

Konut başına alınan yaklaşık 1500 tl su sayaç bedeli,önceleri 1500 olan daha sonra Nidai beyin 1000 TL’ye düşürdüğü konut başına kanalizasyon bağlantı ücreti ve ilçedeki imar dosyalarından alınan HARÇ ve RUHSAT paraları oluşturmaktadır.

Peki bu inşaat patlamasından elde edilen gelir nerde kullanıldı?

Şehrin altyapısına yönelik ne yapıldı?

Evet bugün yaşanan trafik ve kanalizasyon sorunun kaynağı bu büyümedir fakat benim hesabıma göre son 6-7 yılda yaklaşık 100 milyon TL den fazla bu inşaat patlamasından gelir elde eden belediyemiz bunun ne kadarını Kanalizasyon altyapısı için ayırdı?

Cevap belli, hemen hemen HİÇ.

Ve şimdi kanalizasyon için 6-7 milyon euro(40-45 milyon TL) lazım diyoruz yoksa Denizler ve Girne MAF olacak.

Bir Girneli olarak 3-4 yıldır kanalizasyon meselesini buralardan yazıp çizerim, Belediyemizin bunu bugün itibarı ile ÖNCELİK haline alması sevindirici ancak İnşaatlardan gelen milyonlar var iken gereken yatırımı yapmayarak, şu an daralan Girne piyasasında bu yatırımı yapmak zorunda kalmak hem üzücü hem de kolay iş değildir.

Kolay olmadığı içinde Başkan çıkıp feryat figan içinde yardım istiyor.

Mevcut mali ve yönetim yapısı ile Girne belediyesi bu sorunu çözemez, benim önerim bu konuda Belediyenin acil bir şekilde konunun muhatabı olan Girne’deki otel sahipleri, inşaat şirketleri, sivil toplum örgütleri ve tabi Girne için Gailesi olan tüm Girnelileri içine alacak geniş katılımlı bir Kanalizasyon toplantısı yapması ve orda çıkacak fikirler çerçevesinde de bir komite oluşturarak bu sorunu kentin tüm paydaşları ile beraber çözmesidir.

Her geçen gün Girne’yi kaybediyoruz.

Çok zamanımız yok açıkçası.”

(Murat Şenkul)

Merkez Bankası Faizi 4.25 puan indirdi. Politika faizi 24’lerden 19.75’e indirildi.

Putin Türk vatandaşlarına Rusya’ya giriş çıkışlarda vizeyi kaldırma talimatı verdi. Soru şu: Bizim bankalar vatandaşın aldığı kredileri tekrar hesaplayıp indirime gider mi taksitlerde?

(Ümit Bahşi)

Bu Kıbrıslılar damarlarına basıldı mı öyle güzel sokağa iner ki, ne sıcaklar etkiler ne de kameralar... Geçmişte gördük...

(Serkan Soyalan)