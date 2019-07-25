Kıbrıslı Türklerin eğitim kurumları her dönem ülkenin egemen güçleri için bir dert olmuş. Ve ne yazık ki halk için var olduğu iddia edilen Evkaf İdaresi de her daim bu egemenlerin safında yer almış. TC Eğitim Bakanlığı ile imzalanan mutabakat zaptı bize İngiliz Sömürge İdaresi günlerini hatırlattı. Vali1928'de Türklere ait lisenin başına, İngiliz bir müdür atarken; Evkafçıların seçim kaybeden lideri Mehmet Münür'ü de okulun komisyon kurulu başkanı atamıştı. Amaç sömürge idaresinin devamlılığı ve olası riskleri kontrol etmekti. Bu duruma Halkçılar karşı çıkarken, Evkaf yöneticileri gazetelerdeki yazıları ile destek vermişti.

Yıl 2019. Kıbrıslı Türklerin öğretmenleri, okulları, idarecileri ve bağlı oldukları bir bakanlıkları var. Hepsinden önemlisi tanınmasa da 'bağımsız' olduğu iddia edilen bir devlet var. Bakanlığın eğitim yasası ve Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş bir program hedefi iddiası var. Ancak mutabakat zaptı ile eğitim yıllar önceki gibi Kıbrıslı Türklerin kontrolü dışında zapt-ı rap altına alınmak isteniyor. Ve işin içinde yine Evkaf var. Buralarda tarih maalesef Kıbrıslı Türklerin kimlik kavgası üzerinden yazılmaya hala devam ediyor.

(Ahmet Billuroğlu)

Temiz siyaset = temiz iş = ver kurtul, yeter ki koltuk kalsın!

(Yetin Arslan)

“Mali Protokol” değil mesele.

Protokolü imzalayacak ‘hükümet’ nasılsa her dönem ayarlanıyor!

Para geliyor, irade tutsaklaşıyor.

Akıl oyunu gibi.

Bakış açınızı değiştiriniz lütfen ve gözünüze perde gibi indirilen şu ıslak imzalı belgelerden kurtulunuz.

Çünkü yazanlardan çok yazmayanlar önemli:

“Yurt” orada çekiliyor altımızdan...

(Cenk Mutluyakalı)

Yaz sıcakları iyice bastırdı. Hepimiz sıcaktan bunalıyoruz. Okullar tatil. 20 bin kadar ilkokul öğrencisi acaba ne durumda? Yaz kamplarında gönüllerince vakit geçirmedikleri veya su oyunları ile keyiflenmedikleri kesin. Bu durum onların yetişmesinde nasıl bir rol oynuyor acaba?

(Hasan Erçakıca)