Kıbrıslı Rum siyasetçiler de anladığım kadarıyla vatandaşlık verme konusunda bize benzemeye başladılar. Hatta geçtiler. Son 7 yılda 25,000 kişiye vatandaşlık verdiler. Sadece 2017'de, 5,517 yeni vatandaşlık verildi. Bunlardan 1,315'i Ruslara, 502'i Britanyalılara (BREXİT'den dolayı) ve 481 tanesi Ukraynalılara gitti. EUROSTAT'a göre 2012'deki ekonomik krizden sonra vatandaşlık verilmesinde görece bir artış yaşandı. Vatandaşlıkların çoğu ilginç bir şekilde Ruslara gitti. 2016 yılında verilen 4,660 pasaportun, 1,115'i Ruslara, 728'i Yunanlılara, 337'si ise Birleşik Krallık vatandaşlarına gitti. BU rakam 2015'te toplam 3,322 (Rusya 1,138, UK 291 and Yunanistan 266). 2014'te Kıbrıs 2,277 vatandaşlık verdi (Rusya 618, Yunanistan 354 and UK 344) ve 2013'te ise 1,580 (Yunanistan 367, UK 295 ve Rusya 221. Son olarak 2012'de Kıbrıs Cumhuriyeti 2,314 vatandaşlık (Yunanistan 805, UK 395 ve Güney Afrika 186). Yani 2012'den 2017'ye kadar, Kıbrıs Cumhuriyeti 19,670 kişiye yeni vatandaşlık verdi. BU rakam büyük ihtimalle son iki seneyi de koyarsak 25,000'leri bulur. Bu yeni vatandaşların 4,407'si Ruslardan, 481 tanesi ise Ukraynalılara verildi. 2012'den sonra Kıbrıs vatandaşı olmayı başaran Yunan vatandaşlarının sayısı ise en az 2,520...

(Mete Hatay)

Bir yandan Hükümetin iki ortağı, öteki taraftan Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, üçü birlikte olası bir "beşli görüşme"yi şimdiden torpillemeye, ayar çekmeye çalışıyorlar... Çözüm karşıtlığında birleşen bu "üçlü" Kıbrıslı Türkler'in damarına basmaya çalışıyor. Masayı üzerimize devirip "Haydi Monako Modeli"ne diyecekler. Ateşle oynuyorlar...

(Hasan Kahvecioğlu)

İngiliz istihbaratının Türk eğitim sistemi ile ilgili değerlendirmesi.

“En zeki öğrenciler tıp ve mühendisliğe gidiyor.

İkinci derecede olanlar iş idaresi ve iktisatı seçiyor, birinci derecedekilerin yöneticisi oluyor.

Üçüncü derecede olanlar siyasete yöneliyor ve birinci ile ikinci derecedekilere hükmediyor.

Eğitimde başarısız olanlar ordu ve polise girerek diğer derecedekileri istedikleri an deviriyor.

Dehşet verici olan ise hiç eğitim almayanlar din adamı oluyor ve herkesin kendilerine itaat etmesini sağlıyor”

(Songuç Kürşad)

Ekonomik protokolle ilgili eleştirileri okuyorum, "Türkiye karşıtlığı" ve "devletini küçük düşürme" dışında somut bir şey yok... Değil bu hükümet, hangi hükümet olursa olsun, ya da toplumunu düşünen hangi renkteki yönetici o koltukta oturuyorsa otursun altına "rahatlıkla" imza atması gereken bir metin. Şimdi iş; altına imza atılan metne sahip çıkıp korkusuzca adım atmakta... Bu ve yıl başında imzalanacak 3 yıllık protokol harfiyen uygulansa 3,5 yılın sonunda çok daha "yaşanası" bir coğrafyaya sahip oluruz! "O siyasi irade var mı?" derseniz, pek olduğunu düşünmüyorum maalesef... Keşke olsa...

(Aytuğ Türkkan)

"Görevden alma ve atamalar devam ediyor"



Her hükümet değişikliğinde sıkça yayınlanan bu haber bile kamunun sınırlı miktardaki mali ve beşeri kaynaklarının göreve gelen her siyasi iktidar tarafından nasıl partizanca harcanıp, kullanıldığını açıkça ortaya koyuyor...

(Göktürk Ötüken)