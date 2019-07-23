750 milyon TL devrede... Bu rakam daha da artacak; artabilir ama bu da hükümetin performansına bağlı... İlk etapta, reel sektör, savunma ve alt yapı için 750 bin... Soru şu: Bu memleketi yöneteceksiniz? Yoksa hamasetle, milliyetçilikle, köy köy gezeceksiniz?

(Hüseyin Ekmekçi)

Bir de sanki Kıbrıslı Türk liderlerde görüşmeler başlamadan hiç bir hazırlık yapılamaz gibi bir tutum var. Teknik olarak ne görüşeceksek görüşelim, hiç bir hazırlığımız yok. Son nafile süreçte de görüldüğü gibi ki kısa bir süre mülkiyet çalışma gurubunda yer almıştım. Konuyla ilgili dairlerdeki hazırlığın sıfır olduğu, verilerin çoğu zaman eksik ve yetersiz olduğunu görmüştük. Aylarca veriye ulaşmak için müzakere heyeti uğraşmış ve bazen sonuçsuz kalmıştı. Özellikle belli dönemlerde arada bir bazı dairelerde çıkan meçhul yangınlar, genel tertipsizlik, ilgisizlik, neme lazımcılık olduğu gibi ortaya çıkmıştı bilgiye ihtiyaç duyulduğunda. Gerek Talat'ın döneminde, gerekse Akıncı'nın döneminde çalışma guruplarına katılmış biri olarak bunlara birebir şahit oldum. Son Akıncı ile İçişleri bakanı arasında polemiğe neden olan nüfusu bilmemek meselesi gibi dünya kadar ev ödevi var. Yurtdışında beşli konferanslara katılarak köfteyi mangaldan başkalarına aldırmak bu durumu değiştirmeyecek. Bir an evvel sanki yarın süreç başlayacak gibi hazırlanılması gerekir... Yoksa yumurta kapıya geldiğinde değil....

(Mete Hatay)

"Bir grup önemli bir değişimin bilincine vardığı andan itibaren grup olmaktan vazgeçer ve bir başka gruba yer açar." Jan Assman, "En yüksek kültürlerde yazı, hatırlama ve politik kimlik" üstüne yazdığı Kültürel Bellek isimli kitabında böyle diyor.

Acaba, 20 Temmuz'a ilişkin tartışmalarımız da bir grup olmaktan vazgeçmenin belirtilerini mi taşıyor?

(Hasan Erçakıca)

Fiyaskolarımız bitmez: Bereketli yağışlarla dolan Yuvacık Göleti, tamir edilmeyen kapağından dolayı suyunu yitirerek kurudu… Akıl vermeyince Mabut, ne yapsın Sultan Mahmut…

(Ahmet Tolgay)

2010-2011 eğitim-öğretim yılında Girne’de toplamda 4057 öğrenci, 176 sınıf bulunurken, geçtiğimiz yıl ise öğrenci sayısının 4803’e, şube sayısının ise 198’e ulaştı.“Girne’de öğrenci sayısı AB standartlarının üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl öğrenci sınıf ortalaması Girne’de 24,26 olarak kaydedildi. Bu rakam merkez Lefkoşa’nın dahi üzerindedir.

(Burak Maviş)