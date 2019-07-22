Piyangolar Birimi; şimdi üzerinde en çok kavga yapılan makamlardan biri oldu... neden? Zira atama dışarıdan yapılırsa, maşallah görevden alınsa da ballı ballı ödenmeye devam ediyor... İçeriden atanan, inip eski görevine devam ediyor...

evinde oturup ballı ballı ödenen; sağa sola akıl veren dış atama çok...

oh ne güzel... suyundan?

Atamanın içeriden olması; evladır...

(Hüseyin Ekmekçi)

Savaş uçakları “kalpcik” yapar diye sevinip mutlu olmak nasıl bir akıl karışıklığıdır. Sizin evladınızı hiç mi vurmayacak bu beslediğiniz savaş zihniyeti? Siz özel misiniz?

Annem şehit çocuğu, babası öldüğünde 2 yaşındaydı, babası 63 şehidi. 11 sene sonra hem kardeşi, hem amcası şehit oldu. Kaç aile perişan oldu. Kaç kadın genç yaşında dul, kaç çocuk babasız büyüdü. Bu sadece benim anne tarafım. Ne annem, ne babası öldüğünde 1 yaşında olan teyzem, ne kocası öldüğünde 28 yaşında olan nenem düşman edebiyatı yaptılar. Şavaştan bayram ilan etmeyecek kadar merhametli insanlar oldular.

(Meral Birinci Sonan)

Savaşın 45’inci yılında,

Savaşın ganimetini yemekten başka birşey bilmeyen,

Savaşın diğer etkilerini göremeyen,

Kaybedilen, Türk ve Rum yüzlerce canın,

Dul ve yetim kalan onbinlerce kadın ve çocuğun çektikleri acılarını hissedemeyen,

Ülkemizin uğradığı ekonomik, sosyal ve kültürel kayıpları anlayamayanlar,

Savaş sonrası oluşan düzenden büyük rantlar yiyenler,

Bugün, savaşı ve zaferi kutladığını zannediyor,

Ve...

Ülkemizde çözüm ve anlaşma isteyen insanlara küfürlerle saldırıyorlar.

Oysa,

Barış yanlıları, ülkemizde 1963'lerde ve 1974'de yaşananlar bir daha yaşanmasın diye uğraşıyor.

Bir yandan bağımsızlık ve özgürlük narası atıp, diğer yandan Türk askerinin korumasını isteyen korkaklar, ganimetin kör ettiği gözlerinizi açın ve ileriye bakın.

Bugün siz hala ganimetle yaşayabilirsiniz de yarın çocuklarınız nasıl ve nerede yaşacak düşünün.

(Ülker Fahri)

“Lüksümüzden vazgeçmedik ve sadece ağaç diktik. Ancak fark ettik ki sadece kendimizi kandırıyormuşuz ve gerçek çözüm lüksümüzden vazgeçmekmiş, ağaç dikmek değil.” Bu arada, ağaç dikmekten de asla vazgeçmeyin. Ağaçlar bu problemin çözümü olmasa da çözüm yolunda dostumuzdur."

(Salih Erşangil)

GÖREVLERİ İÇİMİZDEDİR: İçimizde refah ortamında oturup KKTC'nin maddi ve manevi nimetlerinden yararlanırken Rum siyasetine ve düşünce tarzına hizmet edenlerin, KKTC'nin biteviye kuyusunu kazanların, 20 Temmuz'da bile halkımızı rencide etmekten çekinmeyenlerin neden Güney'e gitmediklerini soranlara yanıtımdır: Gitmezler, çünkü onların yürütmekle yükümlü oldukları misyon tam da içimizdedir... Güney de onları içine almaz... Çünkü onları Kuzey'de kullanmak ister.. Tarih hep yazmıştır: Bu gibi tipler kullanıcıları tarafından her zaman en feci şekilde harcamışlardır.. Kirli bir mendil gibi...

(Ahmet Tolgay)