Kıbrıslı Türkler, Türkiye'ye “Gel bizim için doğal gaz sondajı yap” demedi.

Türkiye'den “karar” geldi, Meclis’te okundu, onaylandı.

Karar verici Türkiye'dir, Kıbrıslı Türkler adına...

“Kıbrıs Cumhuriyeti” denen yıkık dökük ortaklıkta da böyledir.

Karar verici, Kıbrıslı Rum seçilmişlerdir, Kıbrıslı Türkler değil.

Kıbrıslı Türkler “bedel” öder.

Ganimeti paylaşır.

Gelen parayı üleşir.

“Dünyasız” yaşar buna karşılık.

“Geleceksiz” büyür.

Seyircidir!

Bön bön bakar!

Şimdi yine “gerilim” var.

Kıbrıslı Türklerin “özne” olmadığı bir gerilim...

Ve ilk mağdur yine biz olacağız, bir başkası değil!

Bu “güç gösterileri”ni reddetmeliyiz.

Ne Fatih umurumda ne Yavuz... Noble ya da Exxon’un canı cehenneme.;

Mesele memleketim...

Gelecek istiyorum buralarda, barış ve uzlaşı istiyorum, toprağın kokusuna göğün mavisine sevinmek istiyorum.

Batsın petrolünüz...

Güç gösterileriniz bitsin...

Yeter!

(Cenk Mutluyakalı)

Yollarda, sokaklarda hummalı çalışmaları görünce İnsan düşünmeden edemiyor... Her ay bir 20 Temmuz töreni olsa memleket bal dök yala mı olurdu.

(Ahmet Vamık)

Bu hükümetin en iyi yaptığı şey; "Kafa Karışıklığı" yaratmaktır. BK Sözcüsü bir yeni "kafa karışıklığı" vakasına daha imza attı. "Elektrik Kurumu zam talep etti ama biz yapmadık" dedi. Elektrik Kurumu'nun Yönetim Kurulu Başkanı da "Biz zam talep etmedik" demez mi? Demek ki bu "acemi" hükümetin bakanları, önlerine giden yazıyı okumadan, ne olduğunu anlamadan basının karşısına çıkıp "Bakın KIBTEK zam istedi ama biz yapmadık" diyebiliyor. Bravo; büyük hayaller peşinde koşmaktan asıl görevlerine odaklanamayan genç politikacılar...

(Hasan Kahvecioğlu)

Batı ülkeleri, güneş ve rüzgar gibi alternatif enerjiye yöneldiği için, gaz ihtiyacı her gün düşmektedir. Bu da Kıbrıs'ın etrafındaki gazın potansiyel müşterinden bir tanesinin önümüzdeki yıllarda ortadan kalkması demektir. Yani 10 yıl içerisinde gaz satılacaksa bu batıya değil doğuya veya Orta Doğuya olacak gibi görünüyor. Fiyatı ise daha düşük tabii! Bütün bu aşamalar haricinde gaz çıkartılmasıyla ilgili bu adanın esas toplumlarından Kıbrıslı Türklerin gazın finansal geleceği haricinde toplumlararası ve toplum içi dağılımıyla ilgili, çevre ve toplumsal ve sosyolojik kaygıların giderilmesi için şimdiden her türlü karar sürecinde yer alması gerekir!! Bu yer alış ille de 50/50 üzerinden mi olur yoksa boyumuz kadar mı bunu reel siyaset belirleyecek maalesef. Doğal kaynakların böylesi ortamlarda nimet olma değil lanet olması daha yoğun rastlanılan bir olgudur... Hakkımızı talep ederken, soğukkanlı olmakta yarar vardır. Çatışmacı dilin kimseye bir yararı olmaz...

(Mete Hatay)

Milli Geliri yıllık kişi başına 25000 Dolara çıkaracağız diyenlerin yılın ikinci asgari ücretini kaç TL olarak belirleyecekleri merak konusudur.

(Göktürk Ötüken)

Kimseyi paranoya yapmak istemem ama birçok telefon yüz tanıma ile kilitli pozisyondan açılıp işlem yapılabilmekte, kim ki bu yaşlandırma zabazingosunu kullandı, gönüllü olarak bu aplikasyon sahibine yüz tanımasını gönüllü olarak vermiş oldu, yani bu çağda hiç birşey ve hiç kimse masum değildir, neysa bu yüklenen yüz tanımlamaları ilerde nasıl kullanılır artık herkesin kendi hayal dünyasında bir düşünsün, sonra derin nefes alsın, neysa olan oldu ve unutmayın facebooktaki her uygulama sizin bilgilerinizden bir şeyler aldığını bir yere koyarak güne devam edebilirsiniz, herkese geçmiş olsun.

(Murat Kanatlı)