1998-2003 arası hep birilerinin Türkiye’ye baskı yaparsa!!,Kıbrıs’ta çözüm olacağı umudunu taşıdım,Annan planı sürecinde gördük ki çözümün önündeki tek engel Türkiye değilmiş:)

Bugün hala birileri Türkiye’ye diz çöktürüleceği ve bununla da Birlikte Kıbrıs’a çözüm geleceği gibi akıldışı hayaller peşinde.

Türkiye diz çöker mi?Geri adım atar mı?

Şahsi fikrim hem devlet hem de insan yapısı sebebi ile mümkün değil.

Hade diyelim bu oldu,

Bunun bize,bu topraklara yaşayacak bir çözüm olarak döneceğini düşünenlerin hem aklından hem de samimiyetinden şüphe ederim.

Özetle Rum tarafının Türkiye’yi köşeye sıkıştırma stratejisinin bizi çözüme götürmeyeceği gibi ciddi bir çatışma tehlikesi barındırdığını düşünürüm.

(Murat Şenkul)

Tarih öyle birşeydir ki bugünü belirler, eğer mevcut hegomonik tarih yazımına karşıysanız ve buna mukabil kendi karşı hegomonik tarih yazımınızı yaratırsanız, gelecek için aradığınız çözüm önerileri de sizin tarihinize uyumlu olmalıdır. Yoksa öbür türlüsünün adı fırsatçılık olur. Eğer biz 1963'te TMT zoruyla ghettolara sokulmuşsak, Cumhuriyeti terk etmişsek, Türkiye kendi çıkarları için kuzeyi işgal etmişse, 1974'ten önce gül gibi geçinip gidiyorsaydık, "İki bölgeli, İki Toplumlu Federasyon'u Rumlar niye kabul etsin?" diye sorarlar sana...

(Mete Hatay)

Öfkeli bir çocuk psikiyatristinden!!! Ne kadar ailesini kaybetmiş bir çocuğu daha fazla travmaya uğramasın diye korumaya çabalasan da, bizim gibi ülkelerde mümkün olamıyor. Çocuğun hasta yatağındaki görüntülerinden tutun da cenazedeki görüntülerine kadar her yerde bir sürü çocuk hakları ihlali. Eksik olma halkım... Vicdanen rahat et, çocuğu travmatize etmeye devam et...

(Ayşe Zeki)

Heyy güzelim Kıbrısım, nerelere koşuyoruz, neydik ne olduk. Bunları damı görecektik. Biz Kıbrıslı-Türkler olarak ülkemizi çok severiz. Ben 1974'ten önce hiç böyle fotoğraflar görmedim. Kendimden örnek vereceğim. Beni bilenler çok iyi biliyor. Dükkanım vardı,dışarı çıktığım zaman kapı, pencere'ler hep açıktı.zaman, zaman kapıya sandalye koyup gidiyorduk. Ama bizim insanlarımız kültürlü ve güvenilen kişilerdir. Evlerimizin dahi kapıları pencereleri açık bırakıp, gidip geliyorduk.Gel de şimdi açık bırak ve git. geldiğiniz zaman ne dükkan ne de ev kalır. Kırarlar, dökerler, alıp giderler bu görüntüleri yayınlamak istemiyordum ülkemi çok sevdiğim için ve bu olaylara alışkın olmadığımız için, çok canım sıkıldı ve üzülerek yayınlıyorum. Ben bu tür insanları uzmanlara sordum, bunlar ne kanı taşır diye uzmanlarda araştırma yapmış ve bulamamış. Son olarak diyorum ki, iyi ki polisimiz var da bu insanları enseden yakalar..Ben bir kez daha polisimizi kutluyorum ve alkışlıyorum..

(İbrahim Özsoy)

Belli oldu: AB'nin Türkiye'ye karşı aldığı adaletsiz ve emperyalist yaptırım kararından sonra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Rum Lider Nikos Anastasiadis'e ilettiği önerilerin akıbeti de belli oldu... Hadi gelin de bu kafalarla Birleşik Kıbrıs'ı gerçekleştirin bakalım!

(Ahmet Tolgay)