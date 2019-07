Bir 15 Temmuz hatırası.

45 yıl olmuş tam. Her yandan silah sesleri geliyordu. Seken yada boşa giden mermilerden sokağımıza çok sayıda kurşun çekirdekleri düşüyordu. Babalar alarma mevzilenmişti. Anneler ise şaşkın, sokakta kurşun çekirdeği toplayan çocuklarını eve çekmeye çalışıyordu. Tam kız kardeşimin çığlığını duyduğumuz andı. Bulduğu mermi o kadar sıcaktı ki tuttuğunda eli yanmış o da çığlığı basmıştı. Gök yüzünü yırtarak bir jet geçti üzerimizden. O kadar alçaktan uçmuştu ki üzerindeki Yunan bayrağını hepimiz görmüştük. Korktuk. O kadar çok korktuk ki sokakta çocuk kalmamıştı. Hepimiz analarımızın kucağına koştuk.

Tam o sırada radyoda Samson'un darbe yaptığı söyleniyordu. Anne annem rahmetlinin " bu bizimkileri Kaymaklı’da kesen kasap değil mi" deyişi kulaklarımda. O laf üzerine o günden sonra bir süre Samson’u gerçek kasap zannetmiştim.. Zordu . Tanrı bu adayı esirgesin..

(Bülent Dizdarlı)

15 Temmuz 1974 (başarısız) bir Yunan işgali miydi yoksa?!

Darbe denilen olguda darbeyi yapan o ülkenin silahlı kuvvetleridir! Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974’te yapılan “darbe” hariç… Darbe olmayan, aslında bir Yunanistan istilası olan bu olgu nasıl gerçekleşir?

(Okan Dağlı)

Çarpık algıların üreticileri: "Barış Gazeteciliği" ile iştigal eden arkadaşlar 15 Temmuz faşist Yunan cuntası darbesinin 45'nci yıl dönümünü yayın organlarında adeta unutturdular. 20 Temmuz Türk Barış Harekâtı'nın 5 gün sonraki yıl dönümünde ise öyle bir sunum yapacaklar ki, Kıbrıs sorununun 20 Temmuz 1974'de başladığının algısını yaratacaklar!.. Sevsinler sizin barışçılığınızı!.. Çarpık algıların üreticilerisiniz siz... Ve bu çarpıklığı sözde barışınız adına sergilemektesiniz.... İşin asıl acı yanı soldan - sağa siyasetçilerimiz de hiç değinmediler bugünün tarihteki anlamına... Onlar da bir başka alem!..

(Ahmet Tolgay)

Ulaştırma Bakanlığı 2019 da ocak-mayıs ayları suresince, seyrüsefer, kayıt, muayne vs. topladığı miktar 94 milyon, topladığı parayla yaptığı yol , çelik bariyer vs. Henüz yok. Geçen yıl para yoktu. E bu yıl yaz tatili de lazım. Meclis açılınca, seçim atmosferi başlayacak, erken seçim havası da var. Yani kısacası, sıfır sıfır elde var sıfır. Halk görevini yapsın , hizmet ve yatırım gelince KKTC halkı Hava alsın . Oh yarasın..

(Tamer Karakaşlı)