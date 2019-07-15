Birileri bizi “ahmak” yerine koyuyor…

Cep telefonlarının Kıbrıs’ın iki tarafında çalışmasına ilişkin varılan “mutabakat”ı gölgeleyen “rezillik” tabii ki KKTC’deki iki mobil şirketinin açıkladığı “uçuk” fiyatlardır.

Bakanlar Kurulu isteseydi; bu “fiyatlandırma”yı, Rum tarafı ile aynı düzeyde tutabilirdi.

Ancak bu hükümet, bir “Güven Artırıcı Önlem”i bile, Kıbrıslı Türk tüketicinin cebine el atmak için kullandı.

Sanki bu adım; hükümetin açıklarını kapatmak, güneyde kendi telefonunu kullanacak olan Kıbrıslı Türkleri cezalandırmak için atıldı.

Üstelik 9 Temmuz günü, bu hükümetin sözcüsü ne demişti? Devlet,in resmi ajansının haberi şöyleydi:

“Bakanlar Kurulu, cep telefonlarının iki tarafta da kullanılabilmesi için adımlar attı ve bu konuda “Özel iletişim vergisi” ve “KDV” ile ilgili karar üretti.

Özersay, “Roaming” ile ilgili gerekli adımın Bakanlar Kurulunda atıldığını, bu kararın ardından gerek Rum tarafının gerekse şirketlerin alacağı kararların ardından cep telefonları ile ilgili alınan kararların hayata geçebileceğini söyledi.”

Bundan ne anlıyoruz? Hükümet, cep telefonlarından almakta olduğu fahiş vergiden vaz geçecek, KDV ayarlaması yapacak ve fiyatlar da aşağıya çekilecek.

Birileri demek ki bize yanlış ya da yalan söylüyor. Hepimizi “ahmak” yerine koyuyor.

(Hasan Kahvecioğlu)

Benim artık ümidim kalmadı! Yok böyle bir rahatlık, yok! Az önce G.Mağusa Yaşam Hastahanesinin önündeki 15 metrelik Anayolu çocuk arabasındaki Çocuğu ve elinde Cep telefonuyla konuşarak geçen Anne gördüm... Tarafımıza bir kez olsun bakmadı. Dikkatsiz bir sürcüye rast gelse olacak olanları düşünmek bile istemem..

Bu nasıl bir ruh halidir...Ne oluyor yahu bize?? Bilen birileri birşeyler söylesin....

(Eralp Şerifoğlu)

Geçengün Nijeryalı vahşice katledilen ögrenci cinayetinden tutuklanan 12 kişi de acaba adaya öğrenci statüsünde mi girdi? bu konuda bir açıklama yapıldı veya yapılacak mı? Universitelerin adaya soktuğu insanlar şu anda mevcut tehlikelerin en büyüğüdür!

(Tekin Birinci)

Şimdi bir ailenin denizde ölümü içtiği yerde, sözcükler nefessizdir.

İçimizde düğümlenir heceler...

Neden “savruluyoruz” sürekli ve “eksiliyoruz” hayatın içinden…

Şimdi desem ki, plajların neredeyse tamamını otellerin emrine verdiniz, bu nedenle güvenli halk plajları kalmadı, insanlar kendi koylarını yarattı, pek çoğu başını öne eğecek.

Öyle ya bu varlıksız insanlar, o özel localar için betonla doldurulmuş sahillerden uzaktır, yolları düşmez büyük gölgeli şemsiyelerin altına, pahalı iskelelerin üzerinde yer olmaz oltalarına… Yıldızlı gecelerde ölürler, yaldızlı kıyılarda bronzlaşmak yerine

İyisi mi insanların acısına saygı duyalım, yaslarını izin verelim. Ve 12 yaşındaki çocuğa sahip çıkalım!

(Cenk Mutluyakalı)

Sırf Kıbrıslı Türklerle paylaşılmasın diye ABD şirketlerinin çıkartacağı gazı sadece kendilerine saklamak için bu defa ABD’den gelecek silahlara harcayacaklar efendiler. Verilen nimeti İki taraf da bir türlü paylaşamazsa, günün sonunda malı hep sözde aracılar götürür derdi rahmetlik dedem....

(Mete Hatay)