Sözüm ona basın günü... Sahada olan basın emekçilerinin bir çoğunun güvencesiz çalışmaya devam ettiği, düşük ücretlerle geceli gündüzlü çalıştıkları bugünde, meslekleriyle ilgili kutlama mesajları yağıyor... Gerçek emekçiler bu mesajları henüz okuyabilmiş değil, zira çalışıyorlar, her zamanki gibi...Kurumlarda yönetici olan, sütun tutan ya da televizyonlarda programlar yapan kamuoyu önündeki "gazetecilerin" alengirli işlere bulaşmayan bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar meslektaşımın gününü kutlamak geliyor içinden ama sayısal olarak o kadar az kaldık ki; kutlayacak ne var diye sormadan edemiyorum! Meslek onurunun satılığa çıkmayacağı nice basın günlerine diyerek noktayı koyayım...

(Aytuğ Türkkan)

Kuzey’in mobil operatörleri yıllardır zaten Güney Kıbrıs hatlarını arayabiliyordu. Aynı şekilde Güney’in operatörleri de Kuzey Kıbrıs’ı.

Bugün başlayan uygulama ise başka bir olay. Nasıl ki sizin kullandığınız KKTCELL veya TELSİM ile roaming anlaşması olan bir ülkeyi ziyaretinizde telefonunuz çalışmaya devam ediyorsa, aynisini Güneye seyahatlerinizde de yapabileceksiniz.

Hal böyleyken ofisinde oturan Akıncı’nın yine ofisinde oturan Anastasiades’i araması da tarihe geçmiş bir pr uygulaması oldu. Oturdukları yerden Roaming test eden başkanlar

(Gürcan Topukçu)

Güneye geçince iletişim kopuyordu. Araban bozulsa, lastiğin patlasa veya bir olaya karışsan, kaza yapsan mesela ve yanında CYTA kartın da olmasa, eşini dostunu, arkadaşını arayamayacak durumdaydın. Böyle ceberrut bir adadayız maalesef....Çok şükür bu sorun artık çözüldü.....Haa ücreti fazlaymış, roomingmiş, internet yokmuş, geçin bunları..Zamanla bunlar çözülür...Dert etmiyorum...Çünkü öyle bir an gelir ki bazen, endişe ettiğin bir yakınından beklediğin bir "alo" ya hasret kalırsın ya...işte olaya bu gözle bakıyorum ben... Dakikası 20 TL de olsa an gelir "anne biz iyiyiz" diye o anneye açılan telefonun değeri biçilemez. O yüzden ben de bu önemli gelişmeyi selamlıyorum.

(Cemal Yıldırım )

Dakikası 4.12 TL... İnternet yok... Sınıra yakın yerlerde dikkat... Liderler telefonla görüştü... "Yeni güven yaratıcı önlemler için" en erkan zamanda bir araya gelmeyi "temenni" etti.

Maraş'ı da açın, telleri da kaldırın, mayın da kalmasın, direk uçuşlar da başlasın...

İnşallah, amin...

Hayırlısı olsun...

(Hüseyin Ekmekçi)

Kurucu Meclis kurulacaktı. Sanırım birincisi. Dolayısıyla bazı sivil toplum örgütlerinden de temsilci alınacaktı. Rahmetlik Özer Hatay o dönemde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ydı. O da "tesadüfen biz bu pozisyonda kısıldık otomatik meclise gitmem" demişti. Ve bu nedenden dolayı görevinden istifa etmiş ve erken seçime gitmeye karar vermişti. Ne olduysa işte o zaman olacaktı! Seçim günü birden Devletin Basın organlarında çalışan onlarca basın kartlı kişi, ki bu insanların çoğu Cemiyetin kapısından bile içeri girmemişti o güne kadar, seçim için Cemiyet binasına akmaya başlamışlardı. Sonuç olarak da BRT'nin o dönemdeki müdürü basını temsilen Meclis'e gitmeyi hak edecekti. Gece ise kokteyl vardı. Rahmetlik de gitmişti. Bir ara kokteyli veren Devlet büyüğümüzle sohbet ederken arkadan biri yaklaşarak ve rahmetliği fark etmeden Devlet büyüğümüze şunu fısıldayacaktı: "Efendim operasyon tamam, Özer Hatay seçimi kaybetti." Tabii Devlet büyüğümüzün yüzü kızarmıştı, kem küm ederek ve ağzında şeker varmış gibi büzerek şok içinde karşısında duran babama şöyle diyecekti, "Bak görün bu Raif'i neler yapar?"

Durum bugün de pek farklı değil. Basını hem devletin hem de Holdinglerin kıskacından kurtarmanın zamanı gelmedi mi?

(Mete Hatay)

Bir sürü kaza, ölüm haberleri yayınlanır ve sonra sosyal medyada seferberlik halinde duyarlılık çağrılarına bakınca zannedersiniz de akıllandık, herkes trafik kurallarına uymaya başladı, sonra polis denetim haberlerini okursunuz, şu soru gelir akla içine Norveçli kaçıp trafikte düzen isteyenlerin trafikte içine Ortadoğulu mu kaçmakta? Matrix filmini yaşarız, sosyal medyada paralel evrenlere geçiyoruz, sonra arabaya binince bu tarafa geçip "normal"(!) hayata devam ediyoruz...

(Murat Kanatlı)