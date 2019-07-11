Dünya ve uluslararası hukukmuş: İsrail yapınca olur. Örneğin, Golan tepelerini, Gazze’yi, Filistini işgal eder, kendi topraklarına katar, Kudüs’ü Başkenti yapar, Filistinlileri vurur öldürür, hapseder, Mescid-i Aksa’yı çizmeleri ile kirletir...ABD alkış tutar. BM, AB , Arap dünyası seyreder...Türkiye, onun yaptıklarının onda birini yapmaya kalkışsa, ABD, BM, AB, dünya devletleri, Müslüman ülkeler bile ayağa kalkar..Türkiye’yi suçlar, dünya hukukundan, haktan, adaletten bahseder.. Şimdi de, Ak Denizde ve Orta doğuda, gerginlik yaratıyor, Kıbrıs’a müdahale ediyor, petrol aratışı başlatıyor vs. ile itham ediliyor, deniz hukukunu, uluslararası hukuku adaleti !! ihlal ediyormuş.. Gel de, bu dünyada gerçek hukuk adalet var , kabul et..Ben etmem. Çünkü yoktur. Gücü ve cesareti olan, ne hukuk, ne hak, ne adalet tanır. Netenyahu ve İsrail in orta doğuda yapmadığı kalmadı..İran’a, Irak’a, Türkiye’ye meydan okuyor. Türkiye ne yapıyor ? Laf ebeliği..Gelirim, vururum, yaparım ederim, bir gece ansızın gelirim....Yapacaksan , vuracaksan YAP, VUR arkadaş. Haklarımı ve güvenliğimi korumak, sağlamak için yapıyorum diye de ilan et..Bu dünya, deniz hukuku, uluslararası hukuk, Fransa’ya, Almanya’ya, Amerika’ya, Çin’e, Kore’ye, Rusya’ya, İsrail’e vs..aynı ölçüde ve etkin biçimde uygulanıyor mu ? Yoksaaa, çifte standart mı uygulanıyor ? BM de durum nedir. Orada, veto hakkı olanlar değil midir istedikleri kararları geçirten veya reddeden..Hak hukuk adaletmiş, uluslararası hukukmuş..Deniz hukukuymuş..

Hepsi de palavra Bu dünya, güçlülerin ve cesurların dünyasıdır.

(Özcan Özcanhan)

“Hadise’yi mutlaka örnek alın”

Bir kaç gündür kapitalist düzenin insanları nasıl yozlaştırdığını geleneksel kültürlerinden uzaklaştırarak kendi kültürünü oluşturduğunu ve tüketim toplumu yarattığı konusunda paylaşımlar yaptım.

Müziğin artık sanat olmaktan çıktığı ve endüstri haline geldiği günümüzde özellikle kapitalistlerin beslendiği popüler müziğin temsilcisi Hadiseden bahsetmek istiyorum.

Belçika'da doğup büyüyen ve katıldığı yarışma programının ardından teklifler alan şarkıları Avrupa'da müzik listelerine giren ardından Türkiye'de üne kavuşan ve Eurovision'da 4'ncü olan Hadise bana göre örnek alınacak bir sanatçı.

Popüler kültürün temsilcisi olsa da Hadise başarısını eğitimine, çok çalışmaya ve yeteneğine borçlu.

Hadise dün akşamki (önceki akşam) konserinde kendini idöl gören kız çocuklarını yanına aldı ve "Benim gibi olmak istiyorsanız müzik ve dans konusunda çok çalışmalısınız ama bunu yaparken eğitiminizi aksatmamalısınız. Bana söz verin. Çünkü ben başarıyı bunlara borçluyum" dedi.

Hadise, 4 dil biliyor ve şarkı sözü yazıyor,

Pop Jazz Rnb söylüyor koreografi eşliğinde dans ediyor. Müzik yarışma programında hocalık yapıyor.

Ailesinin de katılımıyla albüm ve imaj çalışması, kıyafet seçimi ve yatırım yapıyor.

Doğup büyüdüğü Belçika ve şöhreti yakaladığı Türkiye ile gurur duyuyor. Kim olduğunu nereden geldiğini ve neler yapmak istediğini çok iyi biliyor.

O nedenle popüler kültür içinde olmasına rağmen yozlaşmayan başarının çalışmayla geldiğini bilen ve gündeme sadece sanatıyla gelen Hadiseyi mutlaka örnek alın.

Almanya'dan konserden gelen Hadise Girne'de konser verdikten sonra bir başka konser için adamızdan ayrıldı. Kıbrıs'ta 12 saat kaldı.

Özetle kendinize bir rol model seçecekseniz, Avrupalının çok çalışmasını, kendini geliştirmesini, kendi kültürüne sahip çıkmasını, iş ahlakı ve disiplinini örnek alın.

(Ziya Nasıfoğlu)

Dönemin cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile söyleşi yapıyoruz..."Kıbrıs sorunu olmasa cumhurbaşkanı sadece tören paşasıdır" demişti, çok da doğru söylemişti. İcraatta çok şey beklediğimiz dürüst isimlerin (Özersay ve Erhürman) cumhurbaşkanlığı için hevesli olmaları nedense benim hevesimi kırıyor...

(Aytuğ Türkkan)

Vergi dairesindeki bir yazı dikkatimi çekti. Ben vergimi ödedim ya sen? yazıyor.

Ha şimdi bir bir cümle de ben yazayım.

Ben borçlarımı ödedim. ya sen? Diyeyim. ha de kolay gelsin. Borçsuz günler dilerim.

(Gürsel Karagözlü)

Genel Sekreter iki liderden müzakerelerin tekrar başlaması için belli ev ödevleri istemiş ve hazır olduklarında ayrı ayrı mektup yollayarak değil ikisinin de ortak bir şekilde yapacakları bir başvuru sonrası yeni durumu gözden geçireceğini belirtmişti. Onun için ev ödevleri tamamlanmadan ve ortak bir pozisyon üzerinde anlaşmadan yeni bir süreç için adım atılmayacak! Boşuna ortamı heyecanlandırmamak gerekir!! Ev ödevleri öncelik!!

(Mete Hatay)

Kayıt dışı ekonominin rezaletleri: Çalışma hayatından sorumlu Bakanımızın Dr. Faiz Sucuoğlu'nun ağzından dinledik ki, KKTC'de 10 bin dolayında iş yeri kayıt dışı... Ekonomimize kan kaybettiren bu korsan iş yerlerinde köle gibi çalıştırılan kaçakların sayısı ne kadar acaba?.. Polis bunları toplar toplar yine de bitiremiyor... Köle işçiliğin kaynağı olan iş yerlerinin üstüne gitmek gerekir... Oysa hükümet bunlar için ehven koşullarda bir af daha çıkarmaya hazırlanıyor!.. Yasa dışılıklar affedildikçe azgınlaşıyor, bunun farkına bir varabilsek...

(Ahmet Tolgay)