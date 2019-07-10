Sivil Hizmet Görevlisi 4 arkadaş daha başka bir Devlet kurumu sınavını kazanarak görevi bırakıyor. Senelerdir sorunları yazar dururuz ama nafile. Yaprak dökümü devam ediyor.Sorunların çözümüne gidilmedikce kaçan kaçana mentalitesi sürecek. Asker, Polisin katı ve anlamsız tutumu ayrıca sivil iradenin çaresizliği nedeniyle çok yakında sınır kapılarında veya limanlarda vatandaş, muhaceret işlemlerini self-servis kendi yapacak sanırım,bu da dünyada bir ilk olacak.O zaman belki KKTC tanınır

(Ahmet Ersöz)

Trafik seferberliği için ilk önerim bu ülkedeki herkesin yeniden sınava sokulması. Aramızda araba kullanmasını bilmeden trafiğe çıkanlar var önce onları bir eleyelim.

(İrfan Gündüzler)

Utanç barikatlarına dönüş: Dikkatle izlenmesini ve değerlendirilmesini dilerim: Güney Kıbrıs'ta Türklere karşı yöneltilen ırkçı saldırılara karşı hiçbir önlem almayan Rum polisi, sınır kapılarını da geçmişin o çok ünlü "utanç barikatları"na dönüştürmektedir... Metehan girişinde otobüsten indirilen yaşlı Türklerin 40 derecelik Temmuz sıcağında saatlerce güneş altında bekletilmesi de bunların son numaraları... Üzüntü veren acı gerçek şu ki, "barış gazeteciliği" yaptığını öne süren medyamızın bir kesiminde bu yaşananların yazıldığını ve yorumlandığını görmek mümkün değildir.. "Barış gazeteciliği" Türklere uygulanan ırkçı saldırıları ve insanlık suçu teşkil eden muameleyi ısrarla karartmak anlamına mı gelir?

(Ahmet Tolgay)

Darmadağın edilmiş Girne’den sonra Karmi’ye her gittiğimde aklıma şu soru geliyor hep: Aynı ülkede Girne’nin hali ortadayken üç mil uzağında böylesine bir cennet nasıl hala güzelliğini koruyabilir. Karmi şu an Kıbrıs’ın mimari açıdan en güzel korunmuş köyü ama ilginç olan köyde bir tane bile Kıbrıslı Türk’ün yaşamaması.

(Mete Hatay)

Herkes UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı yok diyor,ben bunu kabul etmiyorum o dönemin parti başkanı Sayın Özgürgün’ü geçen ve partiyi ileri taşıyacak bir lider olan Sayın Ersin Tatar var.Öyle kaçmak olamaz başkan,Kıbrıs konusunda ve Maraş konusunda tüm adımları sen atacaksın.UBP’de gelenek genel başkanın aday olmasıdır bu sorumluluktan kaçamazsın bence halk senin yanında ve seni cumhurbaşkanlığına taşıyacak.

(Hasan Yücelen)

Yani anlamadığım huzur operasyonu adı altında yakalananlar neden sadece yasadışı adada kalanlar? Neden uyuşturucu temin edip satanlar değil de kullananlar yakalanıyor? neden polisle işbirliği yapanlar değil? Acaba huzur operasyonu adı altında yapılan operasyonlar bir gösteriş mi merak ediyorum? Adada yaşanan son olaylardan sonra yapılan huzur operasyonları düşündürücü bir hal aldı. İnsanlar adada istediği kişiyi öldürüp Lefkoşa’nın göbeğine atıyor ve insanların yorumlarını okudukça o insanlarla bu adada aynı havayı soluduğum için kendime kızıyorum renk dil din fark eder mi etmez hepimiz insanız hepimizi Allah yarattı nasıl insanların içinde yaşıyoruz çok yazık.

(Necati Yıldırım)