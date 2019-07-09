Boğaz -Lefkoşa Anayolunda, yolun içinde bir anne kucağında bir bebek hemen yanında 3 tekerlekli bisiklette 2-3 yaşlarında diğer çocuğuyla otostop çekiyor, 5 metre ilerisinde 2 Afrikalı ögrenci yine yol içerisinden araçların önüne atlayacak şekilde otostop çekiyor ondan 3-5 metre sonra hiç bir uyarı levhası konulmadan yolun yarısı aniden kesilmiş güvenlik önlemsiz 10larca işçi ot temizliyor... En işlek otobanımızın hali...

(Tekin K. Birinci)

Geçen Pazartesi 1 Temmuz'du, o gün itibarıyla ben işe başlayalı tam 22 sene oldu. 22 sene! O gün doğan çocuklar, bugün 22 yaşında. 22 senedir hergün sabah galkarım, işe gelirim. Usandım! Tabi ki benden daha uzun çalışanlar var, saygı duyarım. Ama bu yazıyı ben yazıyorum

Birçoğunuz "buldu da bunadı" deycek bilirim. Belediye memuruyum. "Memurlar" hakkındaki bütün eleştirilere da katılırım. Ama bu gadar senede, geriye kalanların da "memur”lardan farkı olmadığını gördüm. İş saatlerine mümkün olduğunca uymaya çalıştım. Yani 15 tayka geç gelip, 15 tayka erken çıkmaya çalışmadım, bunu alışkanlık haline getirmedim. Muhatap olduğum vatandaşa iyi davranmaya çalıştım. 22 senede 1 gün bile ek mesai yazmadım, 1 gün bile hastalık izni almadım. Hata yapmadım mı? Çok yaptım? Hala daha yapıyor muyum? Yapıyorum. Çok şey öğrendim mi? Öğrendim, yada öyle zannederim! Ama artık usandım!

Sistem, “öğrenmiş” olduğumuz halde, hatalarımızı düzeltmeye izin vermiyor! 22 sene geçti, tabi yaş olarak da büyüdüm (yaşlanMAdım ha!). Ben gülerek eğlenerek iş yapmayı severim. Eğer bir işi yaparkan eğlenmezsam, o işi sevmem. Askeri komutlarınan iş yapamam, yapamam. Her an hata yapacağımı düşünerek iş yapamam. Hata yaparsam güler geçerim, bir daha yapmamaya çalışırım. Normalde olaylara karşı sakin, anlayışlı ve geniş bir ruh haliyle yaklaşırım. Usanmak, bu genişliği daraltamaya, sinir eşik değerimi düşürtmeye başladı. Burada ya da başka bir yerde yazdığım, yaptığım, kendimce yarattığım birçok şeyi eskiden daha fazla siler, yayınlamazdım. İnsanlar üzülecek diye paylaşmazdım. Şimdi daha az silerim. Çevreme dikkat eder, çok kırmamaya çalışırdım. Şimdi "umurumda değil" noktasına doğru giderim (yaşlanMıyorummmm!!).

Otorite, sistemsizliğinden çok mutlu ve sizin de ayni sistemsizlik içinde otorite olmanızı istiyor. Paylaşım yok, yardımlaşma yok, koordinasyon yok, ders çıkarma yok! Kimin ne yaptığı belli değil! Etrafta dolaşan bir sürü ne iş yaptığını kestiremediğiniz insan! Akıl kaybolmuş, bulmak isteyen yok! Hepimiz boş kafalarla mutluyuz!

(Onursal Akdeniz)

Çipras seçilir vay efendim herkes bir ağızdan Kıbrıs sorununun yakında çözüleceği yanılsamasına kapılır, Talat seçilir ayni! Hristofiyas seçilir, "uuuu iki gomonist başkan bu işi kısa sürede halleder" muduna girilir. Akıncı gelir, "bu işi bir tek o yapabilir" denir. Anastasiadis seçilir "bize biraz liberal pragmatizmi lazımdı, şimdi tamam" denir. Şimdi de Mitsotakis'in Kıbrıs sorununu çözeceği narraları atılmaya başlandı. Yakında çözüm astrologlarımız yıldızların aynı hizaya geldiği söylemini piyasaya sürerek, BM'yi de kandırarak yeniden "herşey anlaşılmadan hiçbir şey anlaşılmış sayılmaz" prensibindeki nafile "bütünlüklü çözüm" masasına koşulacak gibi görünüyor. Tabii atılması gereken, yapılması gereken onlarca adımı ve açılımı erteleyerek!!! İki tane Maronit köyünü bile açmaktan aciz, ganimet tabloları bile pazarlık yapan bir mantaliteyle bu iş nasıl olacak? Karşısına kim oturmuş ne fark eder? Olsun, bu arada birileri bir yerlere seçilecek ya. Önemli olan o! Hade size kolay gelsin!! Ben bu oyunu oynamayacam!!

(Mete Hatay)

Kuzey Kıbrıs için "Monako modeli"nden söz ediliyor.Zaten birbirinden lüks kumarhaneleri arka arkaya sıralarken gideceğimiz köyün minareleri görünmüştü… Lüks Kumarhanelerimiz tamam da, Grace Kelley'miz eksik tabii ki!.

(Ahmet Tolgay)