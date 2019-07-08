"Müzakere olmasın" diye dünyayı gezen bir Dışişleri Bakanı var. "Tanınma" da istemiyor ama "iki ayrı devlet" istiyor. Bu iki ayrı devletin birinin "tanınmamış" olmasını da dert etmiyor ama nasıl olacağını söylemiyor.

Avrupa'yı geziyor ama haberleri KKTC'ye servis ediliyor ya da AA'da yayınlıyor.

"Uluslararası aktörler"e sesleniyor ama sesini KKTC'ye gönderiyor.

"Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesini isterseniz garanti ederim ki bu olmayacak" diye birileri adına "garanti" veriyor ama nereden başlamasını istediğini de söylemiyor.

"Çözüm istemiyorlar" diyor ama mallarını elinde tutuyor, tazminat ödemiyor, iade etmiyor, yanaştırmıyor; "esneklik göstereceğim" diyerek mayın aramayı anlatıyor.

"Çözümsüzlük çözümdür" fikrini özetliyor ama bunu başka bir alfabe ile söylüyor.

Köpüklü milliyetçilikle, sadece bir statüko servis ediyor.

İçerseniz!

(Cenk Mutluyakalı)

Sn. Başbakan diyor ki kişi başına düşen yıllık 12500$'lık milli geliri iki katına çıkaracağız. İnsanımız böyle bir geliri yok Sn. Ersin Tatar. Üstelik ülkemizde adaletli bir gelir dağılımıda yok. Halkın alım gücünün(Reel gelir) sürekli gerilediği bir ortamda yapmış olduğunuz bu açıklamanın asgari ücretin bürüt 3150 Tl olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Ekonomik gerçeklerini yansıttığını düşünmüyorum

(Göktürk Ötüken)

Tam bir hafta oldu her gun bir trafik ölümlü kaza haberi duymadan gün geçmiyor. Bunun sorumlusu, üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının araç kullanması mı? Yoksa bozuk olan yollar mı? Yoksa cep telefonu kullanarak araba sürmek mi? Yoksa sıcaklar mı? Bence tüm bunların yanında eve gitmekte olan insanların, bu gün eve nasıl ekmek götürecem, bankaya borcumu nasıl ödeyecem derdi ile araba kullanmasıdır. Üstüne 50 derece sıcak ve bozuk yollar da eklenince... Yazık oluyor bize...

(Yusuf Özbil)

Maraş’ta neler olabilir?

Ne olduysa 18 Haziran tarihinde oldu!

O gün AİHM’de Türkiye, Maraş’lı Kıbrıslı Rum şirket KV Mediterranean Tours LTD adına açılan davada 30 Temmuz’a kadar süre istedi. Dava malın iadesi ve kullanım kaybından doğan tazminatların ödenmesi içindi. Buna benzer 500 dava daha vardı ve bu dava pilot dava seçilmişti!

18 Haziran’da KKTC Bakanlar Kurulu kararı bir rastlantı mı?

AİHM’de Türkiye Maraş kararının 30 Temmuz’a ertelenmesini istediği gün KKTC Bakanlar Kurulu, Maraş’ı görüşüyor. DİB Bakanı Özersay “Maraş’ta envanter çalışması yapılacak” kararından bahsederken; Başbakan Tatar “Maraş Türk idaresinde açılacak” şeklinde konuşmalarını ısrarla bugüne kadar devam ettiriyor.

30 Temmuz’da AİHM’de Türkiye, Maraş’a son sakinleri dönebilir diyerek tüm Maraş davalarının AİHM’de sonuçlandırmaya yönelebilir mi?

O gün için konuşulan senaryolardan biri de budur. Her ne kadar 550 sayılı BM GK kararı Maraş’ın BM kontroluna devredilmesinden ve son sakinlerine iadesinden bahsetse de AİHM “son sakinlere malların iadesini” kabul edecek Türkiye’ye yok demeyebilir! Ayrıca Kıbrıslı Rum şirket de malının iadesi konusunda açtığı davada “hangi idarede malını talep ettiğiyle ilgili” bir konudan bahsetmiyor. Kullanım kaybı da dostane çözümde halledilebilir görüşü varken ilgili şirketin “malının iadesini” bu dava sonucunda kabul etmemesi ve Türkiye’nin önereceği malına dönme teklifini reddetmesi yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesiyle bağdaşmayabilir.

Davanın avukatı Murat Hakkı 30 Temmuz’daki dava için ne diyor?

“TMK vasıtasıyla 40-50 bin civarındaki Maraş göçmenine kademeli olarak mallarının 5-6 sene içinde iade edilmesiyle beraber, bu geçiş döneminde oradaki altyapı güçlendirilebilir...

Yapılacak şey 2005 Gazimağusa Mahkemesi’nin tespit kararının iptal edilmesi ve bölgenin askeri bölge olmaktan çıkarılarak, malların TMK vasıtasıyla 5-6 yıla yayarak kademeli olarak hak sahiplerine iadesinin yolunun açılmasıdır.”

(Okan Dağlı)