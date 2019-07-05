Ne Konuşacaksın: Ters dönmüş bir araba... İçinde yitip giden 15 yaşında bir can... Tıpkı arabanın ters dönmesi gibi, bir ananın dünyası ters dönmüş artık... 17 yaşında sürücü. Ehliyet yok... Araba kullanmasına izin var, sürat yapmaya cesareti var... Hep bir goygoy, hep bir coşku... Ağla dur şimdi...

Ne konuşacağız şimdi? "Başsağlığı dileriz" mi diyeceğiz? Yansın dünya, yıkılsın... Her şey boş...

(Hüseyin Ekmekçi)

Maraş'ın Evkaf Malıydı, değil idi tartışmaları yapan arkadaşlar! Farkındasınız ki özellikle bu konuyu tartıştırılıyoruz değil? Niçinini merak edersiniz? AİHM'de Garantörümüze Kapalı Maraş'ta mülkiyet hakkının gasp edilmesi gerekçesiyle açılmış ve 18 Haziran tarihinde garantörümüzün ek süre istemesiyle dava tarihi 30 Temmuz'a ertelenmiş tam 14 adet, Şubat 2019'da aynı nedenlerle açılmış ve görüşülmeye Eylül 2019'da başlanacak 3 adet toplam 17 adet dava var. Ansızdan bu tartışmayı başlatmalarının sebebi Maraş için savunma zemini hazırlamalarındandır! 30 Temmuz'a ertelettikleri davada iddia edecekleri şey bu malların gerçek sahiplerini tespit edelim olacak! Onun için aramızda besledikleri bazı sustatılara Maraşı tartışmaya aç emrini verdiler! Hiç birşey olacağı yok Maraş'ta! AİHM'deki davalarda zaman kazanacak birileri sadece! Rum'un malını işgal edip koçan çıkaranların evkafın mülkiyet hakkını bu kadar hararetle savunmaları ise ayrı bir patolojik durum! Hörmetler...

(Alev Şensoy)

15 aylık 4lü koalisyon hükümetinde yolsuzlukların üzerine neden gidilmediği de anlaşıldı.. CTP’nin tavır almak yerine komitede çekimser kalması herşeyi anlatıyor…

(Aytuğ Türkkan)

Yıllardır köylerde erkek çocukları ovaya gönderilir. Traktör sürerler, kamyon sürerler. Yollarda 18 yaşından küçük, ehliyetsiz çocuklar analarının, babalarının arabalarını sürerler. Sonra böyle acı bir olay olur, herkes masum kesilir. Şimdi çıksam köy yollarında yine göreceğim, eminim. 18 yaşında çocuklar askerlik yoklaması yaptırır, okumazsa askere çağrılır, silah verilir. Ehliyet alırken pek çok çocuk doğru düzgün araba kullanmayı bilmez, ancak sınavı geçer. Okullarda doğru düzgün trafik eğitimi yok. Sonra çıkıp acılı aile suçlanır. E tamam da kimin kimsen farkı var? Hangimiz suçlu değiliz?

(Bedia Balses Çeliker)

Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığını kaldırmak için komite kurup çalışma yapacağınıza bütün milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak için yasa tasarısı hazırlayıp meclise getirin...

(Göktürk Ötüken)

Gel de Sessiz Kal: İkisinin ölüm tarihi de 2 Temmuz.. İkisinin kabri de Lefkoşa Mezarlığı'nda, birbirine komşu... Ama Yücel Köseoğlu törenle anılır, Üner Ulutuğ'un adı bile ağza alınmaz... Vefanın bir kez daha iflası...Tiyatro ve siyaset sahnemizde bir trajikomedi!.. Gel de sessiz kal.. Gel de bu ülkede ayrımcılık ve ötekileştirme olmadığına, halkı ve toplumsal değerleri tam kucaklama olduğuna inan... Hem de bunu göğsünde taşıdığı "sol" rozetle "halkçıyım" diyenler yapıyorsa.. Siz ne solcusunuz, ne de halkçı.. Sanatçı ve siyasetçi ruhu bu kadar bölücü, itici, kibirli ve ötekileştirici olma hakkına sahip değildir. Sizi kucaklayıcı olması gereken siyaset de reddeder, hümanist olması gereken sanat da... Vicdanımdan gelen titrek sesle bu yadırganan tutumu kınarken, her iki değerli sanatçımızı da ölüm yıl dönümlerinde sevgi, şükran ve saygıyla anarım..

(Ahmet Tolgay)

17 yaşındaki çocukları askere alan bir sistemin, 17 yaşında araba sürüp kaza yapan bir çocuğu sorgulama hakkı yoktur... Dürüst olun, hangimiz 16-17 yaşlarında araba sürmedik ki...???

Sistemi sorgulayın siz, ne diyor KKTC yasaları...??? "İnsan" öldürmek için ehli yaş 17, "Keklik" öldürmek için ehli yaş 22...

(Mahmut Anayasa)