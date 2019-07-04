Kamu görevlileri, devlet emeklisi ve sigorta emeklilerine 1 Temmuz itibarıyla yansıtılması gereken hayat pahalılığı (HP) ödeneğinin yüzde 2 azaltılmış şekliyle verileceğini kapsayan kanun hükmündeki kararname kararının açıklanması füze tartışmalarını ikinci plana itti.

Bakanın iddia ettiği gibi Aralıkta HP %2 fazla hesaplandıysa Geriye dönük yüzde 2’lik fazla ödeme geri alınacak mı? Tasarruf tedbiri alınması gerektiği belirtilen bir kararname çıkartılıyorsa, varsa fazla ödeme onun da geri alınması hemen hayat bulmalı.

Kararname belki de bütünlüklü bir tasarruf paketinin parçası olabilirdi. Her kesimden adaletli bir tasarruf beklentisi sonrası ulaşılacak hedef konusunda da toplumun ikna edilmesiyle atılacak adımlar destek bulur. Bu şekilde palyatif adımlar, önce adım atanın kendi ayağına kurşun sıkmasıdır ardından da toplumdaki inançları daha da dibe sürüklemesidir.

(Emin Akkor)

Makam, mevki kavgasının bu kadar yüksek sesle dillendirildiği, kokuşmuşluğun, laçkalaşmış ilişkilerin, yetersiz ve ehliyetsiz kadroların kamuyu iş yapamaz hale getirdiği böyle bir dönem hatırlamıyorum...

Top of Form

(Göktürk Ötüken)

Hiç de şık olmayan durumlar: Anayasal olarak ödenmesi gereken hayat pahalılığı tahsisatından Meclis tatile girer girmez üretilen kanun gücünde kararnameyle yüzde 2'lik kesintiye gidilmesinin, UBP - HP hükümetinin ilk mali icraatı olmamasını dilerdim. Bakınız bu olay nasıl da eleştirilmeye ve hatta istismar edilmeye başlandı. Bütçede yeterli para yoksa ve toplumsal bir tasarruf gerekiyorsa bu durumun halkla açık yürekle paylaşılması gerekir.. Hayat pahalılığı tahsisatları Devlet Planlama Örgütü'nün saptama ve değerlendirmelerine göre belirlenip yasallaşır... DPÖ, aynı kadroyla geçen hükümette olduğu gibi yine devrede... DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu'nu siyasetin günah keçisi konumuna getirmek de şık değildir, aynen HP kesintisine yapay gerekçeler üretmek gibi.

(Ahmet Tolgay)

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu yasa gereği asgari ücret belirlenirken açıklanması gereken geçim endeksini yarın, az sonra, yakında diye açıklayacak diye beklerken, geçim endeksini açıklayamadan görevden alındı. Kendine sorarsanız az sonra açıklayacaktı ama süresi yetmedi, ayni performansı yeni müsteşardan da bekliyoruz, mesela yasanın hükümlerini yerine getireceğiz, 2020 asgari ücretini geçim endeksini baz alıp öneri hazırlayacağız gibi açıklama ile oyuna dahil olması beklentisindeyiz.

(Murat Kanatlı)

KKTC Hükümeti dosyayı açtı ama ne yapacağını tam olarak söylemedi; sadece yeni bir süreç yarattı. Bu süreç iddiası olanların ortaya çıkmasına, hukuki mekanizmaların çalışmasına ve Kıbrıs sorununun yeni boyutlar kazanmasına neden olacak

(Hasan Erçakıca)