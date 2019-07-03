Şimdi Başbakan Ersin Tatar "Suriye'ye dikkatli olması konusunda mesaj gönderdik." dedi. Bu sefer farklı bir yöntem izleyelim ve espri yapmak yerine sadece hayal gücümüzü kullanalım:

1- Mesajı hangi iletişim aracı ile yolladı? ( Whatsapp?, Mektup, E-Mail?, SMS?)

2- 7 düvel ile savaş halinde olan Suriye, KKTC'den bu mesajı alınca ne hissetti?

3- Hakikaten mesaj gitti mi? (Yoksa mavi tik yanmadı mı?)

4- Başbakan'a "Yolladık yolladık... sen merak etme..." deseler kim nerden bilecek?

Espri değil... Sesli düşünüyorum...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Füzenin düştüğü andan itibaren başlayan amatörlükler serisi de aynı hallerin bir ürünü.

Başbakan'ın "abartmayın" sözünden tutun, olay mahallinden geçen koyunlara kadar her şeyimizle amatör bile olmadığımızı kanıtlayan saatler yaşadık.

Ağlarken gülmek gibi bir şey!

Sessiz bir köyümüze düşen koca bir cisme hemen o dakikadan gidip elle dokunduk! Kameralara konuşma yapmaya meraklı Cumhurbaşkanı bile gece gece dağa çıkıp üzerinden dumanlar çıkan metal yığınının yanına gitti ve açıklama yaptı.

Sonrasında da arkası geldi vesselam.

Evet olağanüstü durumda olağan dışı hallerimiz eteklerimizden döküldü.

Füze mi? Neyse ki Başbakan Suriye'yi uyardı, bir daha olmayacakmış (!)

Şimdi herkes karpuzunu alıp denize gidebilir.

İyi tatiller…

(Mert Özdağ)

Düşünün bir ülkeye füze düştü,

Füzenin düştüğü gece insanlar Girne’de diskoda, İskele’de festivalde.

Ertesi gece ise Güzelyurt’ta festivalde Edip Akbayram ile “Güzel günler göreceyiz çocuklar” konserinde.

Demek ki gerçekten çok abartmadık.

(Ahmet Özsoy)

İşçiye, emekliye, memura 6 ayda bir verilen kıytırık hayat pahalılığından yüzde 2 kesinti yaparak ekonomiyi düzelteceğini zanneden hükümeti, ilk seçimde halk nasıl düzeltecek göreceksiniz.

(Songuç Kürşad)

Meclis tatile girer girmez geçirilen ilk yasa gücündeki kararname verilecek hayat pahalılığı tahsisatından yüzde 2 kesinti yapılmasını öngörüyor. Bari sosyal sigortalılar bundan muaf tutulsaydılar...

(Ahmet Tolgay)

Doğrudur bazı Maronit malları Kıbrıslı Türklere tahsis edilmişdir. Bu gerçi çok küçük bir miktardır. Benim bildiğim Lefkoşa ve Girne'de birkaç mal ve Ayia Marina'nın dışındaki bazı tarımsal araziler 1963 göçmeni bazı Ayia Marinalı Kıbrıslı Türklere tahsis edilmiştir. Miktarın yaklaşık 500 dönüm olduğuna inanılıyor (toplam 80 bin dönüm Maronit malı var). Tabii bunun çözülmesi gerekir ama öncelik değildir. Öncelik Üç köyün ki bir tanesi zaten açık sayılır, askeri bölge olmaktan çıkartılıp yerleşime açılmasıdır. Bunun için de hükümetin oturup bir Bakanlar Kurulu kararıyla oranın askeri bölge olmaktan çıkartması gerekir. Mevcut köylerde zaten çok büyük askeri tesisler yoktur. Türklerin tutukları mallar da ya tazminat veya başka mal ile takas edilerek çözülebilir. Ersin'in dediğinden "abartmaya gerek yok!!!"

(Mete Hatay)