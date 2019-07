Hiçbir şey tesadüf değildir;

1. Alternatif: İsrail Türkiye’ye yönelik uyarısını yaptı. Gazın güvenliği benden sorulur; gemiciklerini uçacıklarını ona göre konuşlandırması gerektiğini kendi dilinde ifade etti.

2. Alternatif: Türkiye yönetimi S400 meselesinde çok sıkıştı. Rusya’yı da uçak düşürme ve büyükelçi suikasti sonrası anlaşmayı iptal ederek karşısına almak da istemiyor. Bir senarya yazarak S400 sistemini Kıbrıs’ın kuzeyine yerleştirmenin ortamını hazırlıyor.

(Besim Baysal)

Yıllardır övünürük Rumları tükürüğümüzle boğarık, asker yürüse 1 saat sonra Baf'da gahve içerik diye... Orta Doğunun varoşlarından ateşlenip ülkemize düştüğü tahmin edilen bu geri kalmış füze hangi noktada olduğumuzu net olarak ortaya koyuyor. Terlikle sivri sinek avladığımız günleri mumla arayacayık...

(Göktürk Ötüken)

Ülkemize "Füze" düştü be "Füze".Bugün yüzlerce insanımız şans eseri yaşar. Adam hala espri peşinde. Vallahi bu milletin içinde ciddi hastalar var. Olacak şey değil...

(Eralp Şerifoğlu)

1962 doğumlu ve Kıbrıs olaylarını süreciyle yaşamış, 1974 Barış harekatını esir olmak zorunda kalan bir köy halkıyla ayni kaderi paylaşan 12 yaşında bir cocuk ruhunda kalan birçok korkuyla endişeyle yoğrulmuş ve sonrasında Güneyden Kuzeye huzur barış ve özgürlük için göç etmiş bir neslin bireyi olarak bir daha ülkemde savaş istemiyorum.Büyük Güçlerin üzerimizde dama taşlarını oynatmasını istemiyorum. Doğduk, büyüdük hiç bir haber programında Kıbrıs sorunu eksik olmadı.Radyolar Tv ekranlarına kilitlenip her an acaba bizim hakkımızda kim nasıl bir karar verecek ne olacak, diye endişe dolu bir gelecek kaygısını yaşamaktan yorulduk.Kendi hayatımızı şekillendirmekte kendi sistemimizi kurmakta ve kendi haklarımıza sahip çıkmakta her ne kadar zorluklar yaşasak da hiç bir acı insana savaşın bıraktığı travma kadar etkili olmaz. Biz ve bizim nesil Atatürk'ün bize layık gördüğü " yurtta sulh Cihanda Sulh" ortamında korkusuz hür ve bağımsız yaşama hakkını hiç bir zaman kaybetmek istemiyorum. dünyanın ve Barışın en güçlü silahı SEVGİ'dir. Tanrının insana, çocuğa, topluma ve yeryüzünde var olan tüm canlılara verdiği Yaşam hakkını elinden almaya niyeti olanlara ellerindeki tüm silahları imha edip Sevgiyi kullanmalarını nasip etsin..

Allah bize bir daha savaş yaşatmasın.

Kıbrısımıza dün akşam düşen savaş habercisi füze de inşallah ilk ve son olsun.

(Emine Sütçü)

Bir gün gerçek bir savaş durumunda neler yaşayacağız acaba? Provasında bile sınıfta kaldık.

O kadar acemi ve iyi niyetliyiz ki

Bu sabah bir çoban olay yerinde hayvanlarını otlatmaya devam ediyor.

Gözden kaçmaması gereken çok daha önemli bir detay var. Amerika’ya bir füze düşse Başkan Trump ve bakanlar hemen olay yerine intikal edip füzenin başında açıklama yapar mı acaba ? Ya bir patlama daha olsa. İkinci bir füze düşse.

(Gürcan Topukçu)

Millete malını verme, parasını verme, Kıbrıs sorunuyla hiç bir ilişkisi olmayan insanların köyüne dönmesine bir türlü izin verme, barış yapmak istediğin insanların Kutsal manastırının avlusuna bir "Türk Büyüğünün" ismini verene ses çıkartma, 15. yüzyıldan kalan kilisenin önüne at üzerinde Atatürk heykeli dikene ses çıkartma. Koca şehiri pazarlık yapmak için tut veya bunlara hiç ses çıkartma, sonra da serseri bir füze düşünce hemen Barışın önemini hatırla ve üzerine boş boş edebiyat yap! Bazılarının işi "Laf olsun torba dolsun." Barış için icraat var mı icraat? "Kapsamlı çözümü" bekleme haricinde. Başbakan oldunuz, Cumhurbaşkanısınız, Meclis Başkanısınız, Belediye Başkanısınız!!!

(Mete Hatay)